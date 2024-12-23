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Rocket Lab установила новый рекорд по количеству запусков за свою историю

Компания новозеландского инженера Питера Бека 21 декабря 2024 года успешно запустила спутник для наблюдения Земли японской компании Synspective. Ракета Electron стартовала с площадки LC-1B в Новой Зеландии и вывела аппарат на заданную орбиту, осуществив последний запланированный Rocket Lab запуск этого года.

Ракета-носитель Electron запускает в космос спутник компании Synspective / © Rocket Lab

За 2024 год Rocket Lab выполнила 16 миссий (14 орбитальных и две суборбитальные), что на 60% больше, чем в 2023-м. Все все они были успешны. Тем не менее план по запускам на этот год компания Питера Бека не выполнила (планировалось 22 пуска).

Ракета-носитель Electron на сегодня делит третье место с «Союзом-2» по орбитальным космическим запускам в мире (после Falcon 9 и Long March 2).

В следующем году Rocket Lab должна выйти на новый уровень и отправить в первый полет свою ракету Neutron.