  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
3 минуты назад
Рейтинг: +937
Посты: 1959

Rocket Lab установила новый рекорд по количеству запусков за свою историю

Компания новозеландского инженера Питера Бека 21 декабря 2024 года успешно запустила спутник для наблюдения Земли японской компании Synspective. Ракета Electron стартовала с площадки LC-1B в Новой Зеландии и вывела аппарат на заданную орбиту, осуществив последний запланированный Rocket Lab запуск этого года. 

Сообщество
# Rocket Lab
# космос
# ракеты
Ракета-носитель Electron запускает в космос спутник компании Synspective / © Rocket Lab
Ракета-носитель Electron запускает в космос спутник компании Synspective / © Rocket Lab

За 2024 год Rocket Lab выполнила 16 миссий (14 орбитальных и две суборбитальные), что на 60% больше, чем в 2023-м. Все все они были успешны. Тем не менее план по запускам на этот год компания Питера Бека не выполнила (планировалось 22 пуска).

Ракета-носитель Electron на сегодня делит третье место с «Союзом-2» по орбитальным космическим запускам в мире (после Falcon 9 и Long March 2). 

В следующем году Rocket Lab должна выйти на новый уровень и отправить в первый полет свою ракету Neutron.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Дек
Бесплатно
Сократ: жизнь созерцания
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
23 Дек
Бесплатно
Биология: мозг и психика
Политехнический музей
Москва
Лекция
24 Дек
Бесплатно
Starship и не только. Как устроены сверхтяжелые ракета-носители?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
24 Дек
600
Рай зверей
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Дек
800
«Другие» колонизаторы: Индия португальская, французская и голландская
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Дек
Бесплатно
Тайны Вселенной
Центр «Архэ»
Москва
Беседа
25 Дек
Бесплатно
Встреча с космонавтом Александром Лазуткиным
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
25 Дек
700
Эстезиология: органы чувств
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
26 Дек
500
Вещи и смерть
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 декабря
Варвара Кравцова

Мозг 2.0: Когда технологии дадут возможность жить десятки жизней в одной? Интервью с Ярославом Туровским

Что лучше — нейрокомпьютерные или окулографические интерфейсы? Почему людей надо подбирать под интерфейсы, а интерфейсы — под людей? Об этом мы поговорили с Ярославом Туровским, профессором, заведующим лабораторией медицинской кибернетики ВГУ, ведущим научным сотрудником ИПУ РАН, доктором технических наук и кандидатом медицинских наук, признанным специалистом в области разработки нейроинтерфейсов.

Интервью
Медицина
# биоэлектроника
# нейроинтерфейс
# протез
# робототехника
Выбор редакции
Вчера, 15:35
Андрей

Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков

Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.

Палеонтология
# брюхоногие
# моллюски
# морские улитки
# охота
# раковина
# сверление
# хищничество
Вчера, 17:29
Любовь

Вымиранию динозавров предшествовало кратковременное похолодание

Давний спор о причинах массового вымирания в конце мелового периода сводится к двум катастрофам: мощному извержению Деканских траппов в Индии и падению метеорита на полуострове Юкатан (Мексика). Какое из двух событий сыграло решающую роль, определить непросто из-за нехватки четких данных, отражающих резкие колебания температуры. Теперь, проанализировав древние углистые отложения на территории США, ученые выяснили, что примерно за 30 тысяч лет до вымирания нептичьих динозавров на Земле произошло кратковременное похолодание.

Геология
# астероид
# вулканизм
# Динозавры
# климат
# липиды
# массовое вымирание
# температура воздуха
20 декабря
Игорь Байдов

Археологи назвали причину, по которой люди перестроили Стоунхендж четыре тысячи лет назад

Один из самых знаменитых археологических памятников мира — Стоунхендж — начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя при этом его планировку. Авторы нового исследования еще раз проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.

Археология
# мегалиты
# неолит
# Стоунхендж
18 декабря
Игорь Байдов

Новый временный спутник Земли оказался куском Луны

Команда американских астрономов изучила околоземный астероид 2024 PT5, который почти на два месяца стал временным спутником нашей планеты, и установила его природу. Похоже, он представляет собой отколовшуюся лунную породу. По мнению авторов новой научной работы, в космосе дрейфует скрытая популяция таких объектов, все они ожидают своего открытия.

Астрономия
# 2024 PT5
# астероид
# временные спутники
# квазиспутник
# Луна
# околоземные астероиды
# Тяньвэнь-2
20 декабря
Юлия Трепалина

Зоологи узнали, о чем детеныши горбатых китов «просят» матерей

Группа морских биологов, зоологов и специалистов по изучению китов из Франции и с Мадагаскара недавно выяснила значение некоторых вокализаций детенышей горбатых китов. В частности, исследователи узнали, каким особым образом малыши дают своим мамам понять, что проголодались.

Биология
# вокализация
# горбатые киты
# детеныши
# киты
# песни китов
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
3 декабря
Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые сделали из обычного крема от загара охлаждающий

    29 минут назад

  2. Вымиранию динозавров предшествовало кратковременное похолодание

    Вчера, 17:29

  3. Активность сверхмассивных черных дыр замедлила рост галактик

    Вчера, 15:55

  4. Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков

    Вчера, 15:35
Выбор редакции

Мозг 2.0: Когда технологии дадут возможность жить десятки жизней в одной? Интервью с Ярославом Туровским

20 декабря

Последние комментарии

Илья Митиль
5 минут назад
Вы забыли про ещё один важный маскирующий фактор: плавучий лёд при торошении сам издаёт очень сильный шум. А зоны торошения в Арктике могут быть

Кобальтовый миф: почему Россия не будет травить планету «Посейдоном»Кобальтовый миф: почему Россия не будет травить планету «Посейдоном»

Serjo Djachkowski
17 минут назад
Иван, по факту устроили перезагрузку космической программы НАСА, многоразовые ракеты, метан, в 2027 демонстратор ядерного двигателя. У нас пока

Глава «Роскосмоса» изучил биографию Илона МаскаГлава «Роскосмоса» изучил биографию Илона Маска

Иван Морозов
1 час назад
Илон нас не интересует а вот ваш кось-мось да.

Глава «Роскосмоса» изучил биографию Илона МаскаГлава «Роскосмоса» изучил биографию Илона Маска

Ivan Drogo
5 часов назад
Дмитрий, дьяволу в лице вашего друга многое что под силу, и 400 запусков в космос в год, и богатство мира в когти обьединнных сатанистов России, Китая

Маск заявил, что Boring Company сможет построить трансатлантический туннель в 1000 раз дешевле, чем предполагалосьМаск заявил, что Boring Company сможет построить трансатлантический туннель в 1000 раз дешевле, чем предполагалось

Илья Коваленко
5 часов назад
Борисов технарь с дипломом. А Рогозин - журналист.

Глава «Роскосмоса» изучил биографию Илона МаскаГлава «Роскосмоса» изучил биографию Илона Маска

1 2
5 часов назад
Ааа...штоо..."баллистическое окно"? На Луну?!! Ну ладно ещё Роскосмос такое на серьёзных щах рассказывал, ему положено...но это ж экономия 50м/с при dV в

SpaceX запустит две частные лунные миссии в январе 2025 годаSpaceX запустит две частные лунные миссии в январе 2025 года

Вадим Ви
6 часов назад
И для справки. Зайди в интернет и посмотри цены. Где ты нашёл, чтобы в Европе было дешевле чем в России, да ещё и в три раза ???

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Вадим Ви
6 часов назад
Кунашир, что касается цен на бытовую технику и авто, можно покупать свою или китайскую. Спокойно можно обойтись без европейской....А насчёт

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Maxim Leo
7 часов назад
Руслан, он просто сбивал с толку их своей беспросветной тупостью

Глава «Роскосмоса» изучил биографию Илона МаскаГлава «Роскосмоса» изучил биографию Илона Маска

Иван Колупаев
8 часов назад
Куня, ты просто маленький визгливый поросенок. А с поросенка какой спрос? Ну разве ногой поддать чтоб визжал сильнее. А ты и рад стараться. И даже не

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Руслан Б
9 часов назад
С., че пидар тупой, не понравились мои слова? Прими это так как, такие как ты только скулить научились, очко лизать пендосам и не более.

Инфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВПИнфографика: 20 крупнейших экономик мира по ВВП

Кунашир
9 часов назад
Да не, Вадик, пусть лучше дальше протирает задницу в офисе на свою зряпляту аж в 40 килофублей под управлением кремлёвских рукожопов, с ценами на

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Кунашир
9 часов назад
Для начала научись, залупка, хотя бы отвечать за собственную ахинею по теме, под которой ты строчишь и про которую в горячке ты уже совсем забыла. А

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

VladimirJosephStephanOrlovsky
10 часов назад
Welding / Сварка: модули сборные ... минимум 4x4x4, лучше 6x6x6 .... или ...нет сысла во всём этом ... пустая трата времени и денег .... лучше подожди, подумай,

Axiom Space пересмотрела план сборки своей космической станцииAxiom Space пересмотрела план сборки своей космической станции

Кунашир
10 часов назад
Маргуша, а кто тебе мешает хотеть быть бедной, кроме твоего дряхлого царька-сморчка? И много ли депортировали из Германии безденежных сирийцев,

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Андрей Быхалов
10 часов назад
"На фотографиях видно, что десятки машин ведут..." - автор, тебе самому не смешно?

Фото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» идет полным ходомФото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» идет полным ходом

Андрей Быхалов
10 часов назад
Роман, просто король не только на свои деньги "строит". Там ещё куча инвесторов. Этот проект чистейшей воды утопия. Очень напоминает гиперлуп -

Фото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» идет полным ходомФото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» идет полным ходом

Кунашир
10 часов назад
Алё, а где ты у меня увидел требование немедля переезжать в Германию или вообще именно в неё? Как бы нескольких лет вполне достаточно для овладения

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Игорь Князев
10 часов назад
Очередное подтверждение того что путинская пропаганда рассчитана на дебилов

SpaceX потеряла управление кораблем с космическими туристами первой миссии Polaris DawnSpaceX потеряла управление кораблем с космическими туристами первой миссии Polaris Dawn

Руслан Фардиев
11 часов назад
"...по сравнению с его предшественником Дмитрием Рогозиным, который заслужил репутацию человека, делающего неожиданные заявления, сбивавшие с

Глава «Роскосмоса» изучил биографию Илона МаскаГлава «Роскосмоса» изучил биографию Илона Маска

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно