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SpaceX впервые выполнила три запуска ракет и посадку Dragon в течение 20 часов

Почти за сутки компания Илона Маска смогла осуществить три запуска ракет Falcon 9 и одну посадку грузового космического корабля Dragon.

Запуск спутников в рамках миссии mPower-E / © SpaceX

Запуски начались 17 декабря, в 03:52 по московскому времени, когда ракета Falcon 9 успешно стартовала с площадки SLC-40 во Флориде и вывела на орбиту навигационный спутник RRT-1.

Затем Falcon 9 стартовала 17 декабря, в 16:19 по московскому времени, с базы космических войск Ванденберг в Калифорнии, отправив в космос военные спутники NRO компании Northrop Grumman, созданные на базе спутниковой платформы Starshield компании SpaceX. Миссию проводили в интересах Министерства обороны США.

Космический грузовой корабль Dragon миссии CRS-31, который отстыковался от МКС 16 декабря, завершил свой полет, успешно приводнившись 17-го числа, в 21:39 по московскому времени, в Мексиканском заливе близ побережья штата Флорида.

День для SpaceX завершился успешным запуском Falcon 9 в 23:59 по московскому времени в рамках миссии mPower-E. Стартовав из Флориды, «рабочая лошадка» компании Илона Маска отправила на среднюю околоземную орбиту высотой 7825 километров два спутника связи O3b mPOWER люксембургской компании SES.