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В «Росавиации» заверили, что Superjet 100 будут эксплуатировать еще много лет

Sukhoi Superjet 100 / © ОАК

«Superjet — действительно хорошая машина. Интенсивность ее эксплуатации сравнима с западными аналогами. Самолеты Superjet будут эксплуатироваться и перевозить наших граждан много лет», — заявил Ядров.

В парке российских авиакомпаний числятся 154 лайнера Superjet 100, допущенных к коммерческим перевозкам. В прошлом году эти самолеты перевезли 9,4 миллиона человек, то есть примерно 9% совокупного пассажиропотока воздушного транспорта всей России.