  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
2 часа назад
Рейтинг: +599
Посты: 1427

В Лондоне построят самый высокий небоскреб в Западной Европе

Архитектурная студия Eric Parry в сотрудничестве с Aroland Holdings и Stanthope представила проект башни под названием 1 Undershaft, которая поднимется на высоту 309,6 метра. Новое здание станет самым высоким европейским небоскребом за пределами России, где расположен значительно более высокий «Лахта-центр». 

Сообщество
# архитектура
# небоскрёбы
# строительство
Проект 1 Undershaft / © DBOX
Проект 1 Undershaft / © DBOX

1 Undershaft возведут в лондонском Сити. Большую часть 74-этажного здания займут офисные помещения.

Также в нем расположатся самая высокая общедоступная смотровая площадка в Европе и образовательный центр.

Проект 1 Undershaft / © DBOX
Проект 1 Undershaft / © DBOX

Строительство 1 Undershaft, как ожидается, завершат в начале 2030-х годов.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Дек
Бесплатно
Что общего у мостов и стадионов: беседа об эволюции конструкций
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
17 Дек
Бесплатно
Человек на высоте: как прямохождение изменило нашу жизнь
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
События в мировой и российской космонавтике: итоги 2024 года
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Дек
700
Неврология: мозг
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
18 Дек
550
Открытие сверхновых звезд
Московский Планетарий
Москва
Лекция
18 Дек
Бесплатно
Откуда пришел Дед Мороз? Куда бежит пасхальный кролик?
ВДНХ
Москва
Лекция
19 Дек
Бесплатно
Как составить карту головного мозга и зачем она нужна
Нейрокампус
Москва
Лекция
19 Дек
Бесплатно
Поиски разума во Вселенной и за ее пределами
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
19 Дек
Бесплатно
Историческая генетика: летопись народов и культур записанная в ДНК
Парк «Зарядье»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 07:19
Полина Меньшова

Новые навыки «вписали» в мозг

Человек и животные осваивают навыки, обучаясь на собственном опыте. Однако ученым из США удалось без явного обучения и физических манипуляций внести в мозг шаблон активности. Это позволило людям усвоить информацию и заставило по-другому воспринимать визуальные образы.

Психология
# восприятие
# мозг
# навыки
# обучение
Позавчера, 19:33
Любовь

Ученые пересмотрели историю происхождения генетического кода 

Своеобразную «шпаргалку» внутри клеток, объясняющую как перевести набор нуклеотидов («букв») в ДНК или РНК в последовательность аминокислот («деталей»), из которых состоят белки, называют генетическим кодом. Его устройство одинаково почти у всех организмов на Земле, однако ученые до сих пор спорят о времени его происхождения и постепенных изменениях. Теперь, проанализировав фрагменты белковой цепи этой древней генетической «шпаргалки», исследователи пересмотрели устоявшиеся представления о ее происхождении.

Биология
# аминокислоты
# белки
# генетический код
# ДНК
# общий предок
# организмы
# РНК
4 часа назад
Полина Меньшова

Толщина родинки предсказала риск смерти от меланомы

Родинки — доброкачественные образования, которые есть у каждого человека. Однако они способны озлокачествляться и представлять угрозу для жизни. Ученые из Австралии обнаружили, что определить степень опасности родинки, превратившейся в меланому, позволяет ее толщина.

Медицина
# невусы
# родинки
13 декабря
Юлия Трепалина

Ветеринары определили, когда у собак наступает старость

С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.

Биология
# ветеринария
# возраст
# домашние животные
# породы собак
# собаки
# старение
# старость
13 декабря
Елизавета Александрова

Неизвестный межзвездный объект мог изменить орбиты планет Солнечной системы

Солнечной системе уже 4,6 миллиарда лет, и нынешнее расположение планет выдает ее явно динамичное прошлое: что-то заставляло миры смещаться. Недавнее открытие первых известных науке межзвездных объектов навело астрономов на мысль, что такой объект мог навестить наше космическое семейство в далеком прошлом и именно это создало ту картину, которую наблюдаем сейчас.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# планеты-гиганты
# Солнечная система
Вчера, 07:19
Полина Меньшова

Новые навыки «вписали» в мозг

Человек и животные осваивают навыки, обучаясь на собственном опыте. Однако ученым из США удалось без явного обучения и физических манипуляций внести в мозг шаблон активности. Это позволило людям усвоить информацию и заставило по-другому воспринимать визуальные образы.

Психология
# восприятие
# мозг
# навыки
# обучение
28 ноября
Елизавета Александрова

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.

Астрономия
# белые карлики
# космос
# Пульсары
# радиосигналы
25 ноября
Полина Меньшова

У одиноких людей нашли общую особенность

Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.

Психология
# восприятие
# одинокие люди
# одиночество
# социальная активность
3 декабря
Елизавета Александрова

NASA попросило помочь с идеями по спасению астронавта с Луны

Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# астронавты
# высадка на Луну
# космос
# лунная база
# лунная программа
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Кольца Сатурна, вероятно, гораздо старше, чем предполагали ученые

    38 минут назад

  2. Толщина родинки предсказала риск смерти от меланомы

    4 часа назад

  3. Растительные заменители молока проиграли натуральному в плане пользы и питательности

    Вчера, 20:18

  4. Камчатские психологи предложили новый взгляд на восстановление внутренней гармонии

    Вчера, 15:48
Выбор редакции

Как ученые ищут темную материю: взгляд теоретика Дмитрия Горбунова на Вселенную

Позавчера, 16:54

Последние комментарии

Марат Шакиров
1 час назад
Марат Шакиров,Продолжение

Энергия землетрясений и законы гидродинамикиЭнергия землетрясений и законы гидродинамики

Вальтер Щаковски
2 часа назад
Все-таки главная проблема это деньги. В системе капитализма развитие человечества невозможно. Нужно отказаться от системы капитализма всей

Из Лондона в Нью-Йорк за час: Великобританию и США предложили соединить туннелемИз Лондона в Нью-Йорк за час: Великобританию и США предложили соединить туннелем

Sam Dowson
3 часа назад
Михаил, в гуглопереводчике забанили? Дословный машинный перевод оттуда: «Металлосвязывающие (цистеин и гистидин) и серосодержащие (цистеин и

Ученые пересмотрели историю происхождения генетического кода Ученые пересмотрели историю происхождения генетического кода 

Павел Зверев
5 часов назад
Соревнование будет заочным. У китайских ракет нет доступа на западный рынок, а американских на китайский

В погоне за SpaceX: китайские многоразовые ракеты готовятся к первым полетамВ погоне за SpaceX: китайские многоразовые ракеты готовятся к первым полетам

Дмитрий Простов
6 часов назад
карта намекает - чем меньше у человека зарплата, тем больше ему приходится работать

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Olya Sapienza
6 часов назад
Илья, да понимаю..живу в Германии больничные оплачивают..а вот поесть,поспать - тоже всю зарплату отдаём..Жить стало везде до ужаса дорого 🙈

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

+ + + + + | + + + + +
10 часов назад
Есть ли полезное действие от вращения пропеллеров - эдакое завихрение завихрений - экспериментаторы и практики!

Размером с внедорожник: NASA представило концепт нового марсианского вертолетаРазмером с внедорожник: NASA представило концепт нового марсианского вертолета

Андрей
12 часов назад
"каждый с шестью" лопастями.🤦

Размером с внедорожник: NASA представило концепт нового марсианского вертолетаРазмером с внедорожник: NASA представило концепт нового марсианского вертолета

Sergii Stychynskyi
13 часов назад
Ложь! Живу в Канаде, рабочая неделя - 40 часов, overtime постоянно и повсюду! Народ вламывает как дурные, в основном приезжие, но и местные - тоже. Человеку,

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Сергей Селезнёв
13 часов назад
Сейчас весьма актуальны радиосети Manet с эпидемическим раутингом. Волновая сеть начального уровня уже работает в России. А на западе впереди всех,

Сделано в России: как новый способ передачи данных сделает Wi-Fi быстрее. Интервью с Евгением ХоровымСделано в России: как новый способ передачи данных сделает Wi-Fi быстрее. Интервью с Евгением Хоровым

Деятель
14 часов назад
Кунашир, а ты с какой целью шкваришь название славного российского острова?

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Деятель
14 часов назад
Юлия, слишком много "только в России" на поверку оказывается не соответствующим действительности. Практически все.

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Кирилл Кириченко
15 часов назад
Алё, а на какие шиши он переедет, м? Читай условия задачи внимательнее.

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Давид
15 часов назад
Кунашир, тебя обманули. Соцпомоши еле хватает на еду. Жилье оплачивает государство.

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Иван Колупаев
16 часов назад
Куня, ну почему я не удивлен 🙄 Интеллектуальный уровень "критически мыслящих граждан" (оппозицией такое не назовешь) во всей красе. Догадываюсь

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

играем
16 часов назад
П., скажи пожалуйста как понять смысл твоих слов?) Что конкретно я не понимаю? сложность запуска спутника к Марсу? а о чем я ранее писал?) или о

Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса Нил Деграсс Тайсон раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса 

Юлия Петрова
16 часов назад
Только в России, работают ещё и на второй не официальной работе, чтобы выжить с двумя детьми! Ещё столько же... Часов...

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

rau vadim
16 часов назад
Горизонтальный " небоскрёб".. это как восьмикрылый вертох..й?) Называли бы уже- горизонтоскрёб. Или мент лежачий. )

Фото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» идет полным ходомФото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» идет полным ходом

Sabir Adil
17 часов назад
Кунашир, идиотский вопрос. Ещё в школе наверное учитесь

Инфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всегоИнфографика: в каких странах люди работают меньше и больше всего

Михаил Духонин
17 часов назад
Sam, А как правильно перевести? ;-)

Ученые пересмотрели историю происхождения генетического кода Ученые пересмотрели историю происхождения генетического кода 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно