Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Дешево и сердито: инженеры предложили создать бюджетный аппарат для изучения планет

Калифорнийская компания Micocosm, Inc. планирует построить небольшой космический аппарат под названием Humminbird, оснащенный ракетной установкой. Его можно будет снабдить разнообразным количеством научных приборов и отправить к другим планетам.

Концепт Humminbird / © Micocosm, Inc

Как отметили специалисты Micocosm, Inc., обычные автоматические межпланетные станции — крайне дорогие и сложные аппараты, которые разрабатываются десятилетиями. Предложенный инженерами компании зонд Hummingbird оснащен платформой, на которой легко разместить полезную нагрузку — от камер до детекторов магнитных полей — для изучения околоземных астероидов или полетов к Марсу и Венере.

Полностью готовый к работе аппарат Humminbird, как ожидается, будет весить всего 25 килограммов, а полностью заправленный — 80 килограммов.