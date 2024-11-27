В Петербурге предложили построить первый сверхвысокий плавучий небоскреб

На XIX биеннале «Архитектура Петербурга» российское бюро Ingmar Architects представило концепт и рендеры башни высотой 500 метров, которая расположена на плавучем основании из списанных танкеров.

Концепт сверхвысокого плавучего небоскреба в Санкт-Петербурге / © Объединение архитектурных мастерских (ОАМ)

Для облегчения конструкции небоскреба архитекторы планируют использовать стальные тросы. Здание оснастят солнечными батареями, а у его подножия раскинется огромный парк.

В танкерах обустроят дата-центры, охлаждающиеся морской водой. Сама башня плавающая, хотя и будет находиться в статичном положении. В целом это крайне интересный проект, который мог бы стать мировой достопримечательностью. Однако точных планов по возведению этой башни пока нет.

Концепт сверхвысокого плавучего небоскреба в Санкт-Петербурге / © Объединение архитектурных мастерских (ОАМ)