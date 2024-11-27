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«Джеймс Уэбб» получил новое изображение галактики Сомбреро

Астрономы, работающие с космической обсерваторией «Джеймс Уэбб», поделились новым изображением галактики M 104, более известной как Сомбреро. Она расположена на расстоянии почти 30 миллионов световых лет от Млечного Пути, в созвездии Дева.

Галактика M 104 или Сомбреро / © NASA, ESA, CSA, STScI

Новое изображение, сделанное в среднем инфракрасном диапазоне, показывает гладкий внутренний диск, а также детали пылевого кольца. Исследования показали, что в нем содержатся полициклические ароматические углеводороды, которые могут указывать на наличие молодых звездообразующих областей.

Однако, в отличие от некоторых галактик, изученных с помощью телескопа «Джеймс Уэбб», включая Messier 82, где рождается в 10 раз больше звезд, чем в галактике Млечный Путь, Сомбреро не выделяется очагом звездообразования. Ее кольца производят менее одной солнечной массы звезд в год по сравнению примерно с двумя солнечными массами в год у Млечного Пути.