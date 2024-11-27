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Двигатель новой японской космической ракеты взорвался во время испытаний

Взрыв двигателя ракеты Epsilon S на полигоне космического центра Танэгасима / © JAXA

Твердотопливная ракета Epsilon S длиной 27 метров, которая предназначена для запуска полезной нагрузки массой 1400 килограммов на низкую околоземную орбиту и 600 килограммов на солнечно-синхронную орбиту, должна была полететь еще в 2023 году. Однако во время первых испытаний ее двигателя произошел взрыв. Расследование показало, что причиной стало повреждение системы зажигания.

Инженеры Японского аэрокосмического агентства (JAXA) внесли изменения в конструкцию силового агрегата, но новый прожиг, проведенный 26 ноября 2024 года, тоже завершился взрывом.