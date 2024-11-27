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Ключ Китая к победе: создан материал, делающий самолет невидимым для радаров

Исследователи из Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии КНР (НОАК) сообщили, что разработали покрытие, способное сделать китайские самолеты невидимыми для радаров, предназначенных для обнаружения стелс-систем.

Новейший малозаметный истребитель J-35A / © Chen Yang

По данным издания South China Morning Post, новый легкий и гибкий материал, толщиной в два листа бумаги, эффективно поглощает низкочастотные электромагнитные волны под различными углами.

Его можно производить в больших количествах и применять для покрытия самолетов и другой военной техники, которую необходимо сделать невидимой для радаров.

Исследователи отметили, что эта разработка может стать для Китая «ключом к победе в будущих войнах».