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Ученый рассказал, кто займет место людей, если человечество вымрет

Профессор Оксфордского университета Тим Коулсон полагает, что если человечества не станет, осьминоги смогут эволюционировать, чтобы приспособиться к сложным условиям планеты.

Осьминог / © SWNS / Enrico Somogyi

По мнению специалиста, осьминог — одно из самых сообразительных существ на земле, что делает его более способным к покорению планеты, чем других животных или насекомых. Те не обладают мелкими моторными навыками, необходимыми для создания новой цивилизации.

Способность осьминогов решать сложные задачи, общаться с сородичами, манипулировать предметами, различать виртуальные и реальные вещи, а также использовать сложные инструменты позволяет предположить, что при наличии подходящих условий окружающей среды они могли бы развиться в вид, который создаст цивилизацию после возможного вымирания людей.