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Лаборатория реактивного движения NASA второй раз за год сократила сотрудников

Лаборатория реактивного движения в Южной Калифорнии / © NASA / JPL-Caltech

Руководство Лаборатории реактивного движения (JPL), инженеры которой реализуют многие крупные миссии NASA, например занимаются управлением марсоходами Perseverance и Curiosity, объявило о сокращении 325 сотрудников. Это примерно пять процентов их штата.

В феврале 2024 года работу потеряли 530 сотрудников JPL в силe различных причин: в частности, из-за проблем с финансированием миссии по возвращению образцов марсианского грунта (Mars Sample Return). Таким образом, Лаборатория реактивного движения NASA в этом году потеряла почти одну восьмую штата, что наверняка скажется на долгосрочных космических проектах по исследованию планет Солнечной системы.