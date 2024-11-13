Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Китае представили концепт гиперзвукового оружия с различными типами суббоеприпасов
В Чжухае 12 ноября открылся 15-й международный аэрокосмический салон Airshow China 2024. В первый же день выставки многих посетителей привлек стенд с макетом нового китайского гиперзвукового оружия GDF-600, оснащенного различными типами суббоеприпасов, включая сверхзвуковые ракеты и беспилотники.
Концепт клиновидного GDF-600 разработала Гуандунская аэродинамическая исследовательская академия (GARA). По информации, размещенной на стенде, GDF-600 представляет собой аппарат общим весом 5000 килограммов, включая полезную нагрузку суббоеприпасов массой до 1,2 тонны.
По данным разработчика, GDF-600 способен достигать скорости свыше 8500 километров в час. Максимальная дальность его полета ограничена 600 километрами.
По данным космической обсерватории eROSITA астрономы составили новую трехмерную карту пространства, окружающего Солнце. И обнаружили, что оно находится внутри гигантской вытянутой структуры.
Ученые из Центра наук о жизни Вильнюсского университета нашли способ подавить активность определенных генов в клетках, не прибегая к разрезанию ДНК. Разработанный метод открывает возможность приостановки работы генетических инструкций внутри клеток.
Количество слов, которые человек знает, понимает и эффективно использует, можно считать фактором выбора потенциального романтического партнера. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании, проанализировав двуязычные семейные пары.
Проведенное в Швеции исследование не только подтвердило пользу сауны для хорошего самочувствия и настроения, но и показало, что для положительного эффекта нужно не так много посещений, как прежде указывалось в ряде статей финских авторов.
Археологи определили возраст памятника, который относили к раннему Средневековью, и выяснили, что люди облюбовали это место за четыре тысячи лет до легендарного короля.
По данным космической обсерватории eROSITA астрономы составили новую трехмерную карту пространства, окружающего Солнце. И обнаружили, что оно находится внутри гигантской вытянутой структуры.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Выдыхается ли коронавирус, как говорит доктор Мясников? Или дело совсем в другом?
Вопросы читателей (ч. 7)
Психологическое айкидо
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии