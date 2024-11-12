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Огненный шар в небе напугал жителей США

В ночь с 9 на 10 ноября яркий огненный шар, озаривший небо над четырьмя штатами США, возник в результате воспламенения спутника Starlink компании SpaceX при входе в атмосферу Земли.

Падение спутника Starlink / © AMS / Jim Saueressig II

Тысячи жителей юго-востока США стали свидетелями того, как фрагменты аппарата Starlink-4682 разлетались по небу, оставляя за собой светящийся след из обломков, видимый на многие километры.

Спутник Starlink-4682 оправился в космос в августе 2022-го и провел там два года, прежде чем вернуться на Землю. По сообщению астрофизика Джонатана Макдауэлла, который отслеживает объекты в околоземном пространстве, аппарат вошел в атмосферу Земли и пролетел над Айдахо, Вайомингом, Колорадо и Оклахомой, а потом окончательно разрушился в небе над Техасом.