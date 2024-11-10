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В России могут начать создавать сверхзвуковой пассажирский самолет
Заместитель председателя правительства и бывший министр транспорта Виталий Савельев сообщил, что в России может начаться разработка сверхзвукового пассажирского самолета.
По словам Савельева, сверхзвуковые пассажирские самолеты Ту-144 и Concorde немного обогнали свое время, но российская авиаотрасль еще вернется к вопросу создания подобных авиалайнеров, потому что за ним будущее. К тому же летать из центральной части страны на Дальний Восток по 8-10 часов — это долго.
Ранее Савельев отмечал, что России не обойтись без развития сверхзвуковой гражданской авиации. Тем более что, по его словам, для создания нового сверхзвукового пассажирского самолета, аналогичного Ту-144, на новой технологической базе есть все необходимые наработки.
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