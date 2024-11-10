Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В России могут начать создавать сверхзвуковой пассажирский самолет

Ту-144 / © wikipedia

По словам Савельева, сверхзвуковые пассажирские самолеты Ту-144 и Concorde немного обогнали свое время, но российская авиаотрасль еще вернется к вопросу создания подобных авиалайнеров, потому что за ним будущее. К тому же летать из центральной части страны на Дальний Восток по 8-10 часов — это долго.

Ранее Савельев отмечал, что России не обойтись без развития сверхзвуковой гражданской авиации. Тем более что, по его словам, для создания нового сверхзвукового пассажирского самолета, аналогичного Ту-144, на новой технологической базе есть все необходимые наработки.