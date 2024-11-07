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США провели испытание МБР сразу после выборов президента

Американские военные выполнили учебный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с базы Ванденберг (штат Калифорния) сразу после закрытия последних избирательных участков.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III 5 ноября 2024 года / © U.S. Space Force

Траектория полета ракеты проходила от базы Ванденберг до района тихоокеанского испытательного полигона имени Рональда Рейгана на Маршалловых островах, к юго-востоку от Японии. Дальность полета составила 6760 километров.

МБР Minuteman III — единственная американская межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования. Она была поставлена на вооружение больше 50 лет назад.

Примерно 400 таких ракет сегодня находятся в подземных шахтах на территории США. Их регулярно испытывают и модернизируют.