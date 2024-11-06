Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Rocket Lab запустила в космос «конфиденциальный» спутник

Ракета Electron компании Rocket Lab 5 ноября, в 13:54 по московскому времени, отправилась в полет со стартового комплекса в Новой Зеландии.

Ракета Electron стартует 5 ноября с полезной нагрузкой для неназванного коммерческого заказчика / © Rocket Lab

Спустя девять минут после старта ракеты Rocket Lab прекратила освещение миссии. Позже специалисты компании сообщили о развертывании полезной нагрузки и «100%-ном успехе».

Что отправилось в космос в качестве полезной нагрузки — неизвестно, Rocket Lab лишь уточнила, что это миссия для «конфиденциального коммерческого заказчика».

Предполагается, что заказчиком была компания E-Space, создающая группировку небольших спутников связи на низкой околоземной орбите. Их спроектировали для сбора космического мусора и автоматического схода с орбиты в конце срока службы.