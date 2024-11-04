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NASA пересмотрело список мест высадки астронавтов в районе южного полюса Луны
В августе 2022 года специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовали список 13 возможных мест посадки миссии «Артемида III» в районе южного полюса Луны. Теперь, оценив возможности посадочного модуля Starship компании SpaceX, NASA обновило этот перечень.
Девять мест — те же регионы из более раннего списка, также в список вошли новые локации. Все они сгруппированы около южного полюса Луны, региона, представляющего исследовательский интерес из-за потенциальных залежей водяного льда в лунных кратерах.
В NASA также отметили, что будущие миссии в рамках программы «Артемида» не ограничатся этим списком, а включат в себя более ранний перечень из 13 мест, а также другие потенциальные места, которые могут представлять научный интерес.
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