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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
8 минут назад
Рейтинг: +315
Посты: 499

Ежи оказались под угрозой вымирания

Международный союз охраны природы внес ежей в Красную книгу — как вид, близкий к вымиранию. За последние 10 лет их численность в разных странах Европы сократилась с 16 до 33%.

Сообщество
# ежи
# животные
# природа
Еж / © Getty Images
Еж / © Getty Images

Главной причиной гибели ежей стала урбанизация, которая разрушает естественную среду обитания этих животных. Немалую роль сыграли автомобили и активное использование пестицидов в сельском хозяйстве. Звери часто гибнут от поедания насекомых, отравленных химикатами.

Экологи призывают людей заботиться о ежах. Специалисты советуют оставлять небольшие зазоры в заборах, чтобы ежи могли перемещаться между садами, и отказаться от применения пестицидов.

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МАИ
# 3D-печать
# искусственный интеллект
# нейросети
# ракетный двигаетль
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Вадим Кот
54 минуты назад
Дебилам больше заняться нечем

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Fitz
1 час назад
Примерно верно, работать будет.

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Александр Березин
1 час назад
Владимир, если вы про меня лично -- нет, пока нет. Там сложности с получением открытой и оперативной информации по НИОКР, такой стиль разработки.

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Александр Березин
1 час назад
Alex, простите, но вы тотально не в курсе темы: Россия стабильно печатает рубли и с 2000 года увеличила их массу намного больше, чем США: см. здесь:

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Александр Березин
1 час назад
Вячеслав, " у нас разве есть такой термин? " Да. "Это скорее всего тупой перевод с английского." Нет. "Есть термин: "двигатель закрытой схемы с

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Александр Березин
1 час назад
Гена, теоретически, у Трампа есть шансы его развернуть. Как будет на практике -- покажет только время.

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Александр Березин
1 час назад
Arcady, "В целом верно, но у автора явно просматривается личная неприязнь к "воукизму" и связанные с ней фактические ошибки. Например, хирургическая

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Александр Березин
2 часа назад
Rainer, не в курсе. какие там прогнозы у кремлевских аналитиков. а у меня -- те, что в конце статьи. То есть да, я считаю, что объективно должен победить

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Odile Ullner
2 часа назад
Ura, если что-то вопит, то наверняка в этом есть важный смысл. Он состоит в том, чтобы заглушить сказанное шепотом.

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Odile Ullner
2 часа назад
Ura, Дуремар не американец. Вы же знаете, Буратино - не американская сказка, а итальянская. Однако я ошибся, имя все-таки упомянуто в статье, в самом

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Ura Genryx
2 часа назад
Odile, Неужели Дуремар?!)

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Ura Genryx
2 часа назад
Иван, « а вы типа дежурный психолог.» Без типа… « создать альтернативное человечество» Там будет тоже самое «человечество») И да - нельзя

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Иван Колупаев
3 часа назад
Ura, да что вы говорите 😁 куча народу винит в своих бедах вот того же Путина и знать не знает что так нельзя. Здесь же "дочка" винит в своих бедах отца,

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Odile Ullner
3 часа назад
Ura, главный персонаж - вполне определенное лицо, и притом американец. Его имя начинается на Д.

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Акела Промахнулся
4 часа назад
Gfdyuu, слышал про двух мультимиллиардеров детям на учёбу несколько миллионов остальное в благотворительный фонд так что есть варианты

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Nazirbek Jurabekov
4 часа назад
ijop[

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Ura Genryx
5 часов назад
Odile, « главный персонаж статьи в ней вовсе не упоминается» Не упоминается?) Аж вопит!!! Главный персонаж - это отечестственная космонавтика (чтобы

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Ura Genryx
5 часов назад
Иван, В своих бедах нельзя винить других людей.

NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?NASA говорит о расследовании связи Маска и Путина: как это угрожает российской космонавтике?

Ян Казимир
5 часов назад
Скорость в момент удара о землю 10миль/ч (4,5м/с). Что-то уж совсем маленькая... Очень грубые подсчеты (не знаем точный вес и размеры чемодана)

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