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Ежи оказались под угрозой вымирания

Международный союз охраны природы внес ежей в Красную книгу — как вид, близкий к вымиранию. За последние 10 лет их численность в разных странах Европы сократилась с 16 до 33%.

Еж / © Getty Images

Главной причиной гибели ежей стала урбанизация, которая разрушает естественную среду обитания этих животных. Немалую роль сыграли автомобили и активное использование пестицидов в сельском хозяйстве. Звери часто гибнут от поедания насекомых, отравленных химикатами.

Экологи призывают людей заботиться о ежах. Специалисты советуют оставлять небольшие зазоры в заборах, чтобы ежи могли перемещаться между садами, и отказаться от применения пестицидов.