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Самый большой гидросамолет в мире завершил летные испытания на минимальную скорость отрыва

Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) сообщила, что новый крупногабаритный самолет-амфибия AG600 успешно прошел испытания на соответствие летной годности по минимальной скорости отрыва. Тесты AG600 состоялись в уезде Пучэн провинции Шэньси на северо-западе Китая.

Самолет-амфибия AG600 / © SCMP

Это знаковое событие для программы разработки самого большого среди современных гидросамолетов в мире.

Испытание на минимальную скорость отрыва — одно из сложнейших летных испытаний для транспортных самолетов. Этот тест имеет исключительно важное значение для определения безопасной взлетной и посадочной скорости воздушного судна, а также дает основу для последующих летных испытаний AG600 на соответствие требованиям безопасности и получения сертификата летной годности.

AG600 собираются задействовать в борьбе с лесными пожарами и спасательных операциях. Известно также, что Народно-освободительная армия Китая планирует использовать гидросамолет для патрулирования.