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Роботы стали отнимать рабочие места на заводах крупнейшего производителя электромобилей

Китайская робототехническая компания UBTech получила более 500 заказов на своего промышленного человекоподобного робота Walker S1 от крупного автопроизводителя, компании BYD.

Робот Walker S1 на заводе BYD / © UBTech

Walker S1 высотой 172 сантиметра и весом 76 килограммов напоминает по размерам среднестатистического человека. На снимках, опубликованных изданием The Sun, запечатлено несколько человекоподобных роботов Walker S1 за работой на китайской фабрике.

Робот Walker S1 на заводе BYD / © UBTech

На фото можно увидеть ботов, осматривающих автомобили BYD по мере их сборки и переносящих тяжелые коробки по гигантским складам — при этом людей не видно.

Робот Walker S1 на заводе BYD / © UBTech