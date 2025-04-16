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2 часа назад
НИЦ «Курчатовский институт»
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Ученые раскрыли потенциал цианобактерий для медицины и промышленности

4.4

В лаборатории глубокой переработки биомассы Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий изучают физиологию фототрофных микроорганизмов — микроводорослей и цианобактерий. Эти микроорганизмы способны синтезировать и накапливать ценные биологически активные соединения: фикобилипротеины, хлорофиллы, каротиноиды, эссенциальные жирные кислоты.

Курчатовский институт
# медицина
# промышленность
# сине-зеленые водоросли
# цианобактерии
Ученые раскрыли потенциал цианобактерий для медицины и промышленности – иллюстрация к материалу на Naked Science
Лаборатория глубокой переработки биомассы / © Пресс-служба НИЦ «Курчатовский институт»

Ученые работают над совершенствованием методов культивирования фототрофных микроорганизмов и извлечения из биомассы полезных веществ для дальнейшего использования.

«Один из модельных объектов исследования — цианобактерия Arthrospira platensis. Этот микроорганизм синтезирует С-фикоцианин — пигмент-белковый комплекс насыщенного синего цвета, который широко применяется в качестве красителя в пищевой и косметической промышленности, — рассказывает Яна Сергеева, начальник лаборатории глубокой переработки биомассы НИЦ «Курчатовский институт». — Также в результате многочисленных исследований установлено, что С-фикоцианин обладает антиоксидантными свойствами. Кроме того, результаты опытов in vitro и in vivo доказали его фармакологическую активность, что открывает перспективы для использования этого вещества в медицине».

Вместе с опытными учеными исследованиями A. platensis на площадке Курчатовского института занимаются студенты и аспиранты различных вузов. Они изучают влияние различных факторов на рост цианобактерии и накопление ценных метаболитов, оптимизируют способы выделения и очистки С-фикоцианина.

«Мы изучаем возможность направленного воздействия на синтез цианобактериями целевых соединений путем изменения условий освещения при культивировании. Выяснилось, что интенсивность света, как и длина волны света, влияет на скорость роста A. platensis, соотношение фотосинтетических пигментов, а также на степень ненасыщенности клеточных липидов. Таким образом, при правильном управлении адаптационными механизмами выживания цианобактерии в неблагоприятных условиях можно повысить выход биомассы», — рассказывает Влада Хлевная, аспирантка МГУ имени М. В. Ломоносова.

Еще один молодой исследователь, Олег Однорал, магистрант МЭИ, отмечает: увеличение длины волны монохромного источника освещения — от синего к красному — способствует ускорению роста бактерий. Использование смешанного освещения (красных и синих светодиодов) вместо традиционных люминесцентных ламп привело к значительному увеличению выхода биомассы и С-фикоцианина.

— Конечным результатом может стать создание универсальных панелей освещения для фотобиореакторов, что обеспечит высокий выход биомассы и ценных соединений с меньшими энергозатратами.

Тематика Екатерины Дьяченко, студентки Московского политехнического университета, — рост Arthrospira platensis на питательной среде, где вместо водопроводной воды взяты поверхностные сточные воды. По ее данным, такая альтернатива вполне возможна: «Статистически значимых различий как в скорости роста, так и в количестве накопленной биомассы выявлено не было». Для промышленного культивирования это означает возможность снижения расхода водопроводной воды. Кроме того, Е. Дьяченко исследует перспективы применения биомассы A. platensis в качестве биоудобрений (на модели выращивания кресс-салата).

Сергей Викторов, студент МФТИ, занимается оптимизацией процессов выделения С-фикоцианина из биомассы цианобактерии:

— В результате проведенных исследований подобраны оптимальные методы выделения и очистки С-фикоцианина, исключая традиционно используемую стадию хроматографической очистки. При этом обеспечивается достаточный выход конечного продукта. А индекс чистоты полученного нами С-фикоцианина соответствует требованиям для применения данного соединения в терапевтических целях — например, в качестве компонента ранозаживляющих покровных материалов.

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Курчатовский институт
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Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» – одно из крупнейших научных учреждений России. Основанный в 1943 году для создания советского атомного проекта, он стал родоначальником множества новых технологий и научных направлений. Сегодня «Курчатовский институт» – мультидисциплинарный центр с широкими научными интересами и уникальной технической исследовательской базой.
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Курчатовский институт
# медицина
# промышленность
# сине-зеленые водоросли
# цианобактерии
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