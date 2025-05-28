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Опубликован первый снимок одного из самых редких крупных млекопитающих в мире

Исследователям дикой природы впервые удалось сфотографировать представителя африканских антилоп — упемба личи (Kobus anselli) — одного из самых редких крупных млекопитающих в мире, которые в настоящее время находятся на грани вымирания. Считается, что их осталось менее 100 особей.

Упемба личи (Kobus anselli) / © Manuel Weber et al. / African Journal of Ecology

Изображение антилопы опубликовали в журнале African Journal of Ecology.

Фотографию сделали во время аэрофотосъемки впадины Камалондо, обширного заболоченного региона на юге Демократической Республики Конго — единственного известного места обитания упемба личи.

Это вид известен своей чрезвычайной пугливостью, из-за чего сделать их четкие фотографии практически невозможно. Хотя стадо упемба личи быстро исчезло из поля зрения исследователей, одна антилопа остановилась буквально на несколько секунд, чтобы Мануэль Вебер из Департамента исследований и биомониторинга Национального парка Упемба сделал ее единственный снимок.

В отличие от других антилоп региона, у упемба личи отсутствуют темные полосы на ногах и характерные пятна на плечах.