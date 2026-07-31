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31 июля, 11:45
Марк Чернов
244

Подводный супервулкан Кикай снова наполняется магмой

❋ 4.3

Геофизики обнаружили огромный резервуар свежей магмы под затонувшим японским супервулканом Кикай — виновником самого мощного извержения за последние 10 тысяч лет. Данные показали, что супервулканы способны «перезаряжаться» после катастрофических взрывов гораздо быстрее, чем считалось ранее.

Геология
# геофизика
# магма
# сейсмология
# супервулкан
# Япония
Исследование показало, что магматический очаг супервулкана Кикай продолжает пополняться магмой
Исследование показало, что магматический очаг супервулкана Кикай продолжает пополняться магмой / © Taro Taylor, Richard Bartz

Кальдера Кикай — затопленный супервулкан, расположенный южнее японского острова Кюсю. Примерно 7300 лет назад там произошло одно из крупнейших извержений в истории.

Масштаб того события сложно вообразить: объем извергнутой магмы превысил 40 кубических километров. Колоссальный объем мгновенно изменил ландшафт целого региона. В результате опустошения подземных резервуаров земная кора просела, сформировав глубокую подводную впадину (кальдеру), а само извержение вызвало многолетние климатические аномалии и разрушительное цунами.

Подводное расположение супервулкана дало возможность группе ученых из Университета Кобе и Японского агентства по морским наукам и технологиям (JAMSTEC) провести масштабную морскую съемку. С помощью подводных пневмопушек, создававших контрольные акустические импульсы, и сейсмометров исследователи «просветили» земную кору прямо под кальдерой. Анализ скорости прохождения сейсмических волн позволил построить подробную 3D-модель вулканических недр и выявить обширный очаг магмы. Резервуар с ней находится точно на том же месте, что и в древности. О результатах этой работы авторы рассказали в научном журнале Communications Earth & Environment.

Это подтвердили и химики, изучившие лавовый купол (подводный холм из застывшей вязкой лавы), который постепенно растет на дне последние 3,9 тысячи лет. Состав этой свежей породы не совпадает с тем, что был при извержении 7300-летней давности. Значит, магматический очаг не «уснул», а активно заправляется свежим материалом из глубин Земли.

Авторы исследования подчеркнули, что предложенная модель постепенной «перезарядки» магматического резервуара свежим материалом актуальна и для других крупнейших супервулканов планеты — таких как Йеллоустоун в США или Тоба в Индонезии. Понимание того, как быстро накапливается новая магма и как она меняет окружающую земную кору, поможет научиться заранее отличать рядовую вулканическую активность от первых признаков готовящегося глобального извержения.

Исследователи предупредили: полученные результаты не означают, что извержение Кикай произойдет в ближайшее время. Однако открытие убедительно доказывает, что магматический очаг супервулкана остается активным и продолжает наполняться, и требует развития новых методов мониторинга.

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Марк Чернов
Марк Чернов
75 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Геология
# геофизика
# магма
# сейсмология
# супервулкан
# Япония
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