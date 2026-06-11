Акцент злодеев в мультфильмах повлиял на восприятие речи у детей
Исследователи уже несколько десятилетий фиксируют, что детские мультфильмы систематически наделяют злодеев иностранным или нестандартным акцентом, однако до сих пор было неизвестно, перенимают ли этот стереотип сами дети. Эксперимент канадских ученых показал: восьмилетние зрители, как и взрослые, считают персонажей с «чужой» речью более подходящими на роль антагонистов. Эта склонность усиливается по мере взросления.
Языковые предубеждения, в отличие от любых других, с возрастом не ослабевают, а только усиливаются, особенно у детей. Они все больше предпочитают знакомые, локальные и другие позитивные языковые варианты нестандартным акцентам или иностранным. Причем, как показали исследования, уже на первом году жизни младенцы отдают предпочтение носителям знакомого языка.
По мере взросления эти базовые механизмы дополняются культурно приобретенными стереотипами о том, как говорят представители разных социальных групп. При этом детские медиа давно служат основным или даже единственным источником знакомства с иными акцентами.
Ученые из Канады проверили, как в детских медиа изображают акценты. Они составили и проанализировали 105 анимационных фильмов и сериалов, представляющих два поколения: 35 шоу, которые в детстве смотрели современные родители. Это были шоу, выпущенные в основном в 1980-1990 годы. А также 38 фильмов и 35 сериалов, которые были популярны у их детей семи-восьми лет в 2021-2022 годах. Результаты исследования опубликовали в журнале Child Development.
Результаты показали, что персонажи с нестандартными акцентами значительно чаще оказывались злодеями. Более того, этот эффект не ослабевал со временем: никаких существенных различий между старыми и новыми шоу не выявили. Кроме того, ученые выяснили, отражаются ли эти медийные предвзятости в установках зрителей.
В эксперименте участвовали 80 взрослых и 91 ребенок семи-восьми лет из района Большого Торонто. Участникам предлагали помочь выбрать голоса для озвучки мультяшных героев и злодеев. Они слушали записи шести актеров с местным канадским акцентом и шести — с немецким, голландским, украинским или русским акцентом, затем решали, для какой роли голос подходит больше. И дети, и взрослые чаще назначали актеров с иностранным акцентом на роли злодеев. Причем у взрослых эта тенденция была выражена сильнее.
Когда же участников просили самих записать короткие реплики для героя и злодея, дети, которые отходили от своего родного акцента, делали это почти исключительно в роли злодея. Участники, в чьих любимых фильмах и шоу было больше негативно изображенных персонажей с нестандартными акцентами, сами демонстрировали более сильную склонность ассоциировать иностранную речь со злодейством.
На финальном этапе ученые, расширив выборку до 161 ребенка в возрасте от пяти до 13 лет, исследовали возрастную динамику этого феномена. Оказалось, дети пяти-шести лет еще не демонстрируют различий в выборе между иностранным и местным акцентом для злодея. Однако к семи-восьми годам этот стереотип уже отчетливо проявляется, а к 12-13 годам его сила достигает уровня взрослых.
Это говорит о том, что ассоциация «чужого акцента» с отрицательными персонажами не врожденная, а приобретенная во время социального взаимодействия особенность.
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