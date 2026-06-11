Ученые испытали технологию «выращивания» лекарств в космосе
Ученые разработали способ получения лечебных вирусных наночастиц прямо из живых растений, не «убивая» их. Эта технология может помочь будущим экипажам миссий на Луну и Марс производить необходимые лекарства на месте, не завися от поставок с Земли и ограниченного срока хранения медикаментов.
Поскольку полет к Марсу может занять около 200 дней, а многие лекарства в условиях космоса теряют свойства быстрее, чем на Земле, регулярное пополнение запасов становится практически невозможным. Одним из перспективных решений этой проблемы считается так называемое молекулярное фермерство — использование растений в качестве «биофабрик» для производства лекарств.
Растения уже успешно выращивают на Международной космической станции. Они помогают очищать воздух, перерабатывать воду и даже поддерживают психологическое состояние космонавтов. Проблемой, однако, оставалась сложная очистка получаемых препаратов, которая требует значительных ресурсов и оборудования.
Авторы исследования, опубликованного в журнале npj Science of Plants, сосредоточились на вирусе мозаики вигны (Cowpea Mosaic Virus, CPMV). Несмотря на название, этот растительный вирус безопасен для человека и не может размножаться в клетках млекопитающих. При этом он обладает мощными иммуномодулирующими свойствами и рассматривается как основа для противоопухолевых препаратов, вакцин и других биомедицинских технологий. В экспериментах на животных и даже у собак с онкологическим заболеванием такие вирусные частицы уже демонстрировали способность стимулировать иммунную систему к борьбе с опухолями.
Обычно для извлечения подобных биологических продуктов приходится буквально измельчать растения. Это приводит к появлению большого количества примесей, которые затем необходимо удалять на нескольких этапах очистки. Ученые предложили иной подход, использовав пространство между клетками растения — так называемый апопласт. Листья погружали в специальный раствор и создавали вакуум, позволяя жидкости проникать внутрь тканей. Затем листья помещали в центрифугу, которая позволяла собрать обратно раствор вместе с вирусными частицами. Сами растения при этом не погибали.
Анализ показал, что вирус действительно накапливается в апопласте в виде полностью сформированных частиц. Более того, такой способ извлечения оказался примерно в 200 раз чище по сравнению с традиционным измельчением листьев, поскольку в образец почти не попадали клеточные белки растения. Сохранность и целостность структуры наночастиц подтвердили с помощью электронной микроскопии.
Затем исследователи проверили, сможет ли технология работать в условиях, близких к космическим. Для имитации микрогравитации использовали специальную установку, постоянно меняющую ориентацию растений в пространстве. Дополнительно смоделировали и воздействие активных форм кислорода, возникающих под действием космической радиации, а также температурные колебания.форм кислорода, возникающих под действием космической радиации, а также температурные колебания.
Выяснилось, что микрогравитация заметно меняет форму растений: они становятся более компактными и приобретают почти шарообразный вид. Такой эффект может оказаться полезным для космических теплиц, где каждый сантиметр пространства имеет значение.
Неожиданно, но некоторые стрессовые факторы улучшили производство вирусных частиц. В частности, длительное воздействие активных форм кислорода приводило к росту выхода вируса, тогда как кратковременное воздействие, напротив, снижало его. Двояким фактором оказалась и повышенная температура: общее количество вирусных частиц в тканях снижалось, но в апопласте его становилось больше. Число примесей при этом сокращалось примерно на 80 процентов. Значит, определенные космические условия могут не мешать производству лекарств, а наоборот, делать его эффективнее.
Интересно, что процесс можно масштабировать. После дополнительной очистки путем ультрафильтрации удалось получить препараты с чистотой более 99 процентов, что соответствует требованиям для медицинского применения. Технология позволяет многократно использовать одни и те же растения.
Подход может стать основной для автономного производства биологических препаратов во время дальних космических экспедиций. Его потенциальная польза не ограничивается космосом: упрощенная технология может быть востребованной и на Земле, например в удаленных регионах и зонах стихийных бедствий.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
В юго-восточной части Индийского океана международная команда исследователей обнаружила крупнейшее из известных на сегодняшний день скоплений китовых остатков. Это «кладбище» имеет протяженность 1200 километров и залегает на глубине до 7002 метров. Возраст самых древних находок превышает более пяти миллионов лет. Открытие предоставит редкую возможность заглянуть в далекое прошлое океана и проследить историю его обитателей на протяжении большого промежутка времени.
Новое исследование выявило связь между приемом глюкозамина — безрецептурной добавки от болей в суставах — и повышенным риском быстрого прогрессирования легких когнитивных нарушений в полноценную болезнь Альцгеймера.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
В 2017 году человечество впервые заметило объект, прилетевший из другой звездной системы. Он оказался странным, почти не похожим ни на астероид, ни на комету, и получил имя Оумуамуа. Затем появился «нормальный» межзвездный странник — комета Борисова. А в 2025-м астрономы обнаружили 3I/ATLAS — объект, который, вероятно, хранит вещество времен рождения чужих миров. Но что изменили в астрономии эти три гостя из межзвездной тьмы?
Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении
Астрономы провели длительную радиодиагностику межзвездного объекта 3I/ATLAS и не нашли признаков искусственных технологий. Наблюдение окончательно подтвердило естественную природу ледяного тела, хотя ученые изначально не ожидали сенсации.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
18 Апреля, 2021
Пищевые добавки: хорошие, плохие, непреднамеренные
26 Октября, 2019
Динозавров убила тьма: вулканы ни при чем
8 Июля, 2014
5 простых способов продлить себе жизнь
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии