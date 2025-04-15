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Ученые узнали, как именно рак лишает больных воли к жизни
На поздних стадиях онкологических заболеваний пациенты не только слабеют физически. Начинаются депрессия и апатия. Эксперименты на животных позволили американским исследователям понять, что запускает этот губительный процесс.
Истощение встречается в 80% случаев онкологических заболеваний на поздних стадиях. Пациенты чувствуют сильную усталость, в конце концов исчезает даже воля к жизни. Бороться с болезнью они больше не в силах.
Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета (США) провели несколько впечатляющих экспериментов на мышах. Это позволило установить сложные биологические механизмы, которые приводят к апатии и утрате мотивации.
Грызунам подкожно имплантировали клетки аденокарциномы толстой кишки. В течение нескольких недель у мышей появились классические физические симптомы кахексии и начались изменения в поведении. Выполняя определенные тесты, чтобы получить пищу, мыши предпочитали легкие задачи, но быстро отказывались от тех, что требовали больших усилий. Это указывало на снижение мотивации и напоминало реакции онкологических больных.
Исследование цитокинов — особых веществ белковой природы, которые выделяет организм в ответ на системное воспаление — показало повышение уровня интерлейкина 6 (IL-6) в крови, а изучение активности мозга позволило выявить иммунно-нейронную цепь, которая начиналась в области под названием area postrema (дословный перевод с латинского — «самое заднее поле»). Нейроны area postrema обнаруживали IL-6 и передавали сигнал в базальные ганглии (участки серого вещества, играющие ключевую роль в регуляции целенаправленного поведения) для подавления синтеза дофамина.
Дофамин обычно принято называть «гормоном счастья». Тем не менее в этом случае он напрямую оказывает воздействие на мотивацию, определяя готовность прилагать усилия для получения чего-либо.
Как предположили ученые, этот механизм изначально запускается, чтобы больной организм экономил силы. Но при хронических заболеваниях он приводит к пагубным и угрожающим жизни последствиям.
Кроме того, исследователи обнаружили, что антитела к интерлейкину 6, подавляя его активность, снижают симптомы апатии, восстанавливая мотивационную готовность у мышей.
Это открытие может улучшить качество жизни не только онкологических больных: избыток интерлейкина 6 оказывает негативное действие при других заболеваниях — от аутоиммунных расстройств до хронических инфекций.
Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Science.
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