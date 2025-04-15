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6 часов назад
Денис Яковлев
1 934

Ученые узнали, как именно рак лишает больных воли к жизни

На поздних стадиях онкологических заболеваний пациенты не только слабеют физически. Начинаются депрессия и апатия. Эксперименты на животных позволили американским исследователям понять, что запускает этот губительный процесс.

Медицина
# интерлейкин 6
# онкология
# рак
# цитокины
Ученые узнали, как именно рак лишает больных воли к жизни
Цитокины — особые вещества белковой природы, которые организм выделяет в ответ на системное воспаление / © Wikimedia Commons

Истощение встречается в 80% случаев онкологических заболеваний на поздних стадиях. Пациенты чувствуют сильную усталость, в конце концов исчезает даже воля к жизни. Бороться с болезнью они больше не в силах.

Ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета (США) провели несколько впечатляющих экспериментов на мышах. Это позволило установить сложные биологические механизмы, которые приводят к апатии и утрате мотивации.

Грызунам подкожно имплантировали клетки аденокарциномы толстой кишки. В течение нескольких недель у мышей появились классические физические симптомы кахексии и начались изменения в поведении. Выполняя определенные тесты, чтобы получить пищу, мыши предпочитали легкие задачи, но быстро отказывались от тех, что требовали больших усилий. Это указывало на снижение мотивации и напоминало реакции онкологических больных.

Исследование цитокинов — особых веществ белковой природы, которые выделяет организм в ответ на системное воспаление — показало повышение уровня интерлейкина 6 (IL-6) в крови, а изучение активности мозга позволило выявить иммунно-нейронную цепь, которая начиналась в области под названием area postrema (дословный перевод с латинского — «самое заднее поле»). Нейроны area postrema обнаруживали IL-6 и передавали сигнал в базальные ганглии (участки серого вещества, играющие ключевую роль в регуляции целенаправленного поведения) для подавления синтеза дофамина.

Дофамин обычно принято называть «гормоном счастья». Тем не менее в этом случае он напрямую оказывает воздействие на мотивацию, определяя готовность прилагать усилия для получения чего-либо.

Как предположили ученые, этот механизм изначально запускается, чтобы больной организм экономил силы. Но при хронических заболеваниях он приводит к пагубным и угрожающим жизни последствиям.

Кроме того, исследователи обнаружили, что антитела к интерлейкину 6, подавляя его активность, снижают симптомы апатии, восстанавливая мотивационную готовность у мышей.

Это открытие может улучшить качество жизни не только онкологических больных: избыток интерлейкина 6 оказывает негативное действие при других заболеваниях — от аутоиммунных расстройств до хронических инфекций.

Результаты исследования ученые опубликовали в журнале Science.

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Медицина
# интерлейкин 6
# онкология
# рак
# цитокины
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