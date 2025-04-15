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3 часа назад
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Гормоны под контролем: пермские ученые рассказали, как сохранить здоровье эндокринной системы

4.5

Каждой клеткой нашего организма управляют гормоны — крошечные, но могущественные химические вещества. Эксперт Пермского Политеха рассказал, как весна влияет на наше настроение и продуктивность, чем опасен длительный стресс, почему слабый пол чаще страдают аутоиммунными заболеваниями, что в нашем теле отвечает за либидо и репродуктивное здоровье, чем может обернуться прием гормональной терапии что поможет сохранить эндокринную систему.

ПНИПУ
# гормоны
# ЖКТ
# здоровье
# печень
# почки
# эндокринная система
Гормоны под контролем: пермские ученые рассказали, как сохранить здоровье эндокринной системы – иллюстрация к материалу на Naked Science
Пермские ученые рассказали, как сохранить здоровье эндокринной системы / © Nadzeya haroshka, istockphoto

Что такое гормоны и где они вырабатываются?

Гормоны — это химические вещества, вырабатываемые железами внутренней секреции и переносимые кровью и лимфой к различным органам и тканям организма. В целом, эндокринные железы подразделяются на классические (гипофиз, щитовидная, околощитовидные или паращитовидные железы, поджелудочную железу, надпочечники, яичник, семенники, эпифиз) и неклассические (вилочковая железа, печень, почки, плацента, желудочно-кишечный тракт и так далее).

— На протяжении жизни гормональная система претерпевает значительные изменения. В детстве и подростковом возрасте наблюдается пик активности гормонов, необходимых для роста, развития и полового созревания. У взрослых выработка гормонов стабилизируется, поддерживая постоянство внутренней среды и обеспечивая оптимальное функционирование организма. Однако с возрастом происходит постепенное снижение гормональной активности. Первой, как правило, угасает репродуктивная система, что приводит к изменениям в половых гормонах. Вслед за этим снижается активность и других систем, что способствует ускорению процессов старения и ухудшению общего состояния здоровья, — рассказывает Екатерина Баньковская, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, кандидат фармацевтических наук.

Как весна влияет на гормоны: от энергии до настроения

С приходом весны, когда дни становятся длиннее и теплее, в организме человека запускается каскад гормональных изменений, затрагивающих физиологическое и эмоциональное состояние, например, улучшается настроение, становится больше энергии и сил.  

Зимой повышенная выработка мелатонина, «гормона сна», вызванная недостатком света, приводит к сонливости и усталости.

— Весной, с увеличением светового дня, выработка мелатонина снижается, способствуя пробуждению и приливу энергии.Влияет солнечный свети на циркадные ритмы — внутренние биологические часы, управляемые гипоталамусом — областью мозга, регулирующей гормональную систему и другие важные функции. Весенние гормональные изменения направлены на адаптацию к более активной жизни и увеличение репродуктивной функции, но их выраженность может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, — говорит Екатерина Баньковская.

Одновременно увеличивается выработка серотонина — нейромедиатора, отвечающего за хорошее настроение и снижение тревожности. Это объясняет улучшение эмоционального состояния и ощущение «весеннего подъема».

Контроль пищеварения и обмена веществ: как гормоны управляют метаболизмом?

Гормоны — это важные регуляторы, которые помогают нам получать энергию из пищи и правильно ее использовать. Понимание их работы помогает поддерживать здоровье и хорошее самочувствие.

Например, уровень сахара в крови регулируется инсулином, который помогает клеткам усваивать глюкозу (сахар). Гормоны щитовидной железы, тироксин и трийодтиронин, ускоряют усвоение углеводов. А глюкагон, наоборот, повышает уровень глюкозы, расщепляя запасы гликогена в печени.

— Контроль над обменом жиров осуществляется через нервную систему, особенно через гипоталамус в мозге. Гормоны, вырабатываемые гипофизом, щитовидной, поджелудочной и половыми железами, также участвуют в этом процессе. Недостаток гормонов щитовидной, поджелудочной или половых желез, который возникает в результате нехватки йода, хирургического вмешательства, врожденных дефектов или аутоиммунных заболеваний, может привести к ожирению. Инсулин способствует образованию жира из углеводов, а гормоны щитовидной железы и адреналин способствуют расщеплению жира, — поясняет Екатерина Баньковская.

Гормон роста стимулирует выработку новых белков в организме. Инсулин помогает транспортировать аминокислоты и строительный материал в клетки. Тестостерон способствует росту мышц, а эстрогены участвуют в накоплении белков, но в меньшей степени. Гормоны, такие как глюкокортикоиды, могут уменьшать количество белков в тканях.

Таким образом, гормоны выступают в роли сложных регуляторов, которые помогают организму эффективно перерабатывать пищу и использовать полученные питательные вещества.

Как химия тела управляет защитой организма?

Гормоны играют важную роль в управлении иммунной системой, выступая в качестве связующего звена между ней и другими системами организма.  Кора надпочечников вырабатывает более 30 специфических стероидных соединений (кортикостероидов), которые оказывают комплексное воздействие на организм, контролируя  метаболизм углеводов, белков и липидов, водно-электролитный баланс, устойчивость к стрессу и адаптационные механизмы; а также состояние иммунной и кроветворной систем.

— Кратковременное повышение уровня гормонов стресса (кортизол, адреналин) в крови может усиливать иммунитет, мобилизуя защитные клетки и повышая их активность. Однако длительный стресс делает организм более уязвимым к инфекциям. Половые гормоны (эстроген, тестостерон) по-разному влияют на иммунитет у мужчин и женщин. Первый обычно усиливают систему защиты организма, что объясняет, почему слабый пол чаще страдают аутоиммунными заболеваниями, при которых иммунная система организма, которая в норме защищает от инфекций и других внешних угроз, по ошибке атакует собственные здоровые клетки и ткани. Тестостерон, напротив, часто подавляет сопротивляемость, — отмечает ученая Пермского Политеха.

Гормоны щитовидной железы (тироксин, трийодтиронин) регулируют метаболизм и влияют на активность иммунных клеток. Слишком высокий или слишком низкий уровень гормонов щитовидной железы может нарушить работу иммунной системы, человек начнет чувствовать себя вялым, часто начинает болеть.При любых проблемах с железой необходимо обратиться к квалифицированному эндокринологу для постановки диагноза и назначения лечения. Самолечение может быть опасным.

Любовь, стресс и провалы в памяти: кто виноват?

Страстная влюбленность проявляется в повышенной физической активности, приподнятом настроении, общительности, уверенности в себе и эйфории. Человек испытывает чувство легкости, а потребность во сне и отдыхе снижается. 

– Эти изменения связаны с выработкой половых гормонов. Внимание сосредоточено на объекте влечения, что может приводить к ухудшению памяти и снижению концентрации. Однако организм воспринимает влюбленность как стресс, что делает длительное пребывание в таком состоянии невозможным, –отмечает Екатерина Баньковская, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, кандидат фармацевтических наук.

Расставание не прекращает выработку половых гормонов, но изменяет их баланс и вызывает другие гормональные реакции, влияющие на самочувствие. Снижается уровень «гормонов счастья» (дофамина и окситоцина), мы грустим и чувствуем опустошенность, повышается уровень гормонов стресса (кортизола и адреналина) – это провоцирует тревогу и нарушения сна

Только ли тестостерон и эстроген: что отвечает за либидо и репродуктивное здоровье?

Несмотря на то, что тестостерон и эстроген часто называют основными половыми гормонами, их роль в репродуктивном здоровье не является исключительной.

Тестостерон – это мужской половой гормон, который также присутствует в меньших количествах у женщин, влияет на половое влечение, мышечную массу и плотность костной ткани. Эстрогены, важнейшие половые гормоны слабого пола, они регулируют менструальный цикл и развитие вторичных половых признаков, а также оказывают модулирующее воздействие на либидо, влияя на общее самочувствие. 

– Прогестерон, еще один ключевой гормон женской репродуктивной системы, участвует в регуляции менструального цикла и поддержании беременности. Пролактин, гормон, связанный с лактацией, также влияет на влечение как у женщин, так и у мужчин. Окситоцин, известный как «гормон любви» или «гормон привязанности», играет важную роль в формировании эмоциональной близости и влечения между партнерами, – сообщает эксперт.

Важно отметить, что нарушение баланса этих гормонов может приводить к изменениям в работе всех органов и систем человека.Часто возникают тревожность, постоянное чувство напряжения, вплоть до панических атак. Нередко наблюдаются нарушения сна — бессонница или сонливость в течение дня — и снижение полового влечения.

Стресс и гормоны: как переживания перестраивают вашу биохимию?

В ответ на стресс из эндокринных желез в кровь поступает целый ряд гормонов: кортизол, адреналин, тестостерон, пролактин, иногда отмечаются колебания тиреотропного гормона. Это приводит к усиленному производству жизненно важных соединений, таких как белки, нуклеиновые кислоты и фосфолипиды. 

– Организм мобилизует силы для преодоления возникшей проблемы, активно ищет пути выхода из стрессовой ситуации. Однако длительное пребывание в подобном состоянии противоестественно, и рано или поздно наступает фаза истощения. Исчерпав резервы, задействованные в борьбе со стрессом, человек теряет способность сопротивляться. В этот период даже незначительные раздражители провоцируют панику, страх и тревогу, усиливается эмоциональная восприимчивость и плаксивость. Нередко нарушается сон, а чувство усталости и апатии преследует сразу после пробуждения, – говорит Екатерина Баньковская.

Из-за дефицита противовоспалительных гормонов возрастает риск развития различных заболеваний, связанных с воспалительными процессами в организме.

Свои и чужие: как разные типы гормонов влияют на организм?

Гормоны делятся на две основные категории: экзогенные и эндогенные. Первые поступают в организм извне, чаще всего в виде лекарственных препаратов, таких как контрацептивы или средства заместительной терапии. В отличие от них, вторые – естественные гормоны, например, эстроген и прогестерон, являются продуктом желез внутренней секреции, в данном случае — яичников.

— Введение экзогенных гормонов может вызвать изменения в тканях, чувствительных к гормонам. Эти изменения становятся заметными при микроскопическом анализе: наблюдается утолщение или истончение слизистой оболочки матки (эндометрия), железистые структуры могут увеличиваться, уплотняться, приобретать неправильную форму; изменяются модели роста клеток, которые реагируют на гормональное воздействие усиленным или аномальным делением, — добавляет Екатерина Баньковская.

Спорт, еда и режим: простые способы управлять гормонами

В то время как возраст, пол и генетическая предрасположенность могут определять базовый гормональный фон, ключевую роль в поддержании его оптимального состояния играют модифицируемые факторы образа жизни.

– Научные данные свидетельствуют о том, что рациональное питание, включающее достаточное количество макро- и микроэлементов, является основой для синтеза гормонов и поддержания нормальной функции эндокринных желез. Умеренная физическая активность способствует повышению чувствительности тканей к инсулину, снижению уровня кортизола и оптимизации секреции других гормонов, оказывая положительное влияние на гормональный баланс. Управление стрессом, включающее техники релаксации и осознанности, помогает снизить стресс и минимизировать негативное воздействие кортизола на гормональный фон, – отмечает Екатерина Баньковская, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, кандидат фармацевтических наук.

Наконец, достаточная продолжительность и качество сна важны для регуляции циркадных ритмов и поддержания нормальной секреции мелатонина, а также для стабилизации уровней гормонов, регулирующих аппетит и метаболизм.

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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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# гормоны
# ЖКТ
# здоровье
# печень
# почки
# эндокринная система
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