Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Гормоны под контролем: пермские ученые рассказали, как сохранить здоровье эндокринной системы
Каждой клеткой нашего организма управляют гормоны — крошечные, но могущественные химические вещества. Эксперт Пермского Политеха рассказал, как весна влияет на наше настроение и продуктивность, чем опасен длительный стресс, почему слабый пол чаще страдают аутоиммунными заболеваниями, что в нашем теле отвечает за либидо и репродуктивное здоровье, чем может обернуться прием гормональной терапии что поможет сохранить эндокринную систему.
Что такое гормоны и где они вырабатываются?
Гормоны — это химические вещества, вырабатываемые железами внутренней секреции и переносимые кровью и лимфой к различным органам и тканям организма. В целом, эндокринные железы подразделяются на классические (гипофиз, щитовидная, околощитовидные или паращитовидные железы, поджелудочную железу, надпочечники, яичник, семенники, эпифиз) и неклассические (вилочковая железа, печень, почки, плацента, желудочно-кишечный тракт и так далее).
— На протяжении жизни гормональная система претерпевает значительные изменения. В детстве и подростковом возрасте наблюдается пик активности гормонов, необходимых для роста, развития и полового созревания. У взрослых выработка гормонов стабилизируется, поддерживая постоянство внутренней среды и обеспечивая оптимальное функционирование организма. Однако с возрастом происходит постепенное снижение гормональной активности. Первой, как правило, угасает репродуктивная система, что приводит к изменениям в половых гормонах. Вслед за этим снижается активность и других систем, что способствует ускорению процессов старения и ухудшению общего состояния здоровья, — рассказывает Екатерина Баньковская, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, кандидат фармацевтических наук.
Как весна влияет на гормоны: от энергии до настроения
С приходом весны, когда дни становятся длиннее и теплее, в организме человека запускается каскад гормональных изменений, затрагивающих физиологическое и эмоциональное состояние, например, улучшается настроение, становится больше энергии и сил.
Зимой повышенная выработка мелатонина, «гормона сна», вызванная недостатком света, приводит к сонливости и усталости.
— Весной, с увеличением светового дня, выработка мелатонина снижается, способствуя пробуждению и приливу энергии.Влияет солнечный свети на циркадные ритмы — внутренние биологические часы, управляемые гипоталамусом — областью мозга, регулирующей гормональную систему и другие важные функции. Весенние гормональные изменения направлены на адаптацию к более активной жизни и увеличение репродуктивной функции, но их выраженность может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, — говорит Екатерина Баньковская.
Одновременно увеличивается выработка серотонина — нейромедиатора, отвечающего за хорошее настроение и снижение тревожности. Это объясняет улучшение эмоционального состояния и ощущение «весеннего подъема».
Контроль пищеварения и обмена веществ: как гормоны управляют метаболизмом?
Гормоны — это важные регуляторы, которые помогают нам получать энергию из пищи и правильно ее использовать. Понимание их работы помогает поддерживать здоровье и хорошее самочувствие.
Например, уровень сахара в крови регулируется инсулином, который помогает клеткам усваивать глюкозу (сахар). Гормоны щитовидной железы, тироксин и трийодтиронин, ускоряют усвоение углеводов. А глюкагон, наоборот, повышает уровень глюкозы, расщепляя запасы гликогена в печени.
— Контроль над обменом жиров осуществляется через нервную систему, особенно через гипоталамус в мозге. Гормоны, вырабатываемые гипофизом, щитовидной, поджелудочной и половыми железами, также участвуют в этом процессе. Недостаток гормонов щитовидной, поджелудочной или половых желез, который возникает в результате нехватки йода, хирургического вмешательства, врожденных дефектов или аутоиммунных заболеваний, может привести к ожирению. Инсулин способствует образованию жира из углеводов, а гормоны щитовидной железы и адреналин способствуют расщеплению жира, — поясняет Екатерина Баньковская.
Гормон роста стимулирует выработку новых белков в организме. Инсулин помогает транспортировать аминокислоты и строительный материал в клетки. Тестостерон способствует росту мышц, а эстрогены участвуют в накоплении белков, но в меньшей степени. Гормоны, такие как глюкокортикоиды, могут уменьшать количество белков в тканях.
Таким образом, гормоны выступают в роли сложных регуляторов, которые помогают организму эффективно перерабатывать пищу и использовать полученные питательные вещества.
Как химия тела управляет защитой организма?
Гормоны играют важную роль в управлении иммунной системой, выступая в качестве связующего звена между ней и другими системами организма. Кора надпочечников вырабатывает более 30 специфических стероидных соединений (кортикостероидов), которые оказывают комплексное воздействие на организм, контролируя метаболизм углеводов, белков и липидов, водно-электролитный баланс, устойчивость к стрессу и адаптационные механизмы; а также состояние иммунной и кроветворной систем.
— Кратковременное повышение уровня гормонов стресса (кортизол, адреналин) в крови может усиливать иммунитет, мобилизуя защитные клетки и повышая их активность. Однако длительный стресс делает организм более уязвимым к инфекциям. Половые гормоны (эстроген, тестостерон) по-разному влияют на иммунитет у мужчин и женщин. Первый обычно усиливают систему защиты организма, что объясняет, почему слабый пол чаще страдают аутоиммунными заболеваниями, при которых иммунная система организма, которая в норме защищает от инфекций и других внешних угроз, по ошибке атакует собственные здоровые клетки и ткани. Тестостерон, напротив, часто подавляет сопротивляемость, — отмечает ученая Пермского Политеха.
Гормоны щитовидной железы (тироксин, трийодтиронин) регулируют метаболизм и влияют на активность иммунных клеток. Слишком высокий или слишком низкий уровень гормонов щитовидной железы может нарушить работу иммунной системы, человек начнет чувствовать себя вялым, часто начинает болеть.При любых проблемах с железой необходимо обратиться к квалифицированному эндокринологу для постановки диагноза и назначения лечения. Самолечение может быть опасным.
Любовь, стресс и провалы в памяти: кто виноват?
Страстная влюбленность проявляется в повышенной физической активности, приподнятом настроении, общительности, уверенности в себе и эйфории. Человек испытывает чувство легкости, а потребность во сне и отдыхе снижается.
– Эти изменения связаны с выработкой половых гормонов. Внимание сосредоточено на объекте влечения, что может приводить к ухудшению памяти и снижению концентрации. Однако организм воспринимает влюбленность как стресс, что делает длительное пребывание в таком состоянии невозможным, –отмечает Екатерина Баньковская, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, кандидат фармацевтических наук.
Расставание не прекращает выработку половых гормонов, но изменяет их баланс и вызывает другие гормональные реакции, влияющие на самочувствие. Снижается уровень «гормонов счастья» (дофамина и окситоцина), мы грустим и чувствуем опустошенность, повышается уровень гормонов стресса (кортизола и адреналина) – это провоцирует тревогу и нарушения сна
Только ли тестостерон и эстроген: что отвечает за либидо и репродуктивное здоровье?
Несмотря на то, что тестостерон и эстроген часто называют основными половыми гормонами, их роль в репродуктивном здоровье не является исключительной.
Тестостерон – это мужской половой гормон, который также присутствует в меньших количествах у женщин, влияет на половое влечение, мышечную массу и плотность костной ткани. Эстрогены, важнейшие половые гормоны слабого пола, они регулируют менструальный цикл и развитие вторичных половых признаков, а также оказывают модулирующее воздействие на либидо, влияя на общее самочувствие.
– Прогестерон, еще один ключевой гормон женской репродуктивной системы, участвует в регуляции менструального цикла и поддержании беременности. Пролактин, гормон, связанный с лактацией, также влияет на влечение как у женщин, так и у мужчин. Окситоцин, известный как «гормон любви» или «гормон привязанности», играет важную роль в формировании эмоциональной близости и влечения между партнерами, – сообщает эксперт.
Важно отметить, что нарушение баланса этих гормонов может приводить к изменениям в работе всех органов и систем человека.Часто возникают тревожность, постоянное чувство напряжения, вплоть до панических атак. Нередко наблюдаются нарушения сна — бессонница или сонливость в течение дня — и снижение полового влечения.
Стресс и гормоны: как переживания перестраивают вашу биохимию?
В ответ на стресс из эндокринных желез в кровь поступает целый ряд гормонов: кортизол, адреналин, тестостерон, пролактин, иногда отмечаются колебания тиреотропного гормона. Это приводит к усиленному производству жизненно важных соединений, таких как белки, нуклеиновые кислоты и фосфолипиды.
– Организм мобилизует силы для преодоления возникшей проблемы, активно ищет пути выхода из стрессовой ситуации. Однако длительное пребывание в подобном состоянии противоестественно, и рано или поздно наступает фаза истощения. Исчерпав резервы, задействованные в борьбе со стрессом, человек теряет способность сопротивляться. В этот период даже незначительные раздражители провоцируют панику, страх и тревогу, усиливается эмоциональная восприимчивость и плаксивость. Нередко нарушается сон, а чувство усталости и апатии преследует сразу после пробуждения, – говорит Екатерина Баньковская.
Из-за дефицита противовоспалительных гормонов возрастает риск развития различных заболеваний, связанных с воспалительными процессами в организме.
Свои и чужие: как разные типы гормонов влияют на организм?
Гормоны делятся на две основные категории: экзогенные и эндогенные. Первые поступают в организм извне, чаще всего в виде лекарственных препаратов, таких как контрацептивы или средства заместительной терапии. В отличие от них, вторые – естественные гормоны, например, эстроген и прогестерон, являются продуктом желез внутренней секреции, в данном случае — яичников.
— Введение экзогенных гормонов может вызвать изменения в тканях, чувствительных к гормонам. Эти изменения становятся заметными при микроскопическом анализе: наблюдается утолщение или истончение слизистой оболочки матки (эндометрия), железистые структуры могут увеличиваться, уплотняться, приобретать неправильную форму; изменяются модели роста клеток, которые реагируют на гормональное воздействие усиленным или аномальным делением, — добавляет Екатерина Баньковская.
Спорт, еда и режим: простые способы управлять гормонами
В то время как возраст, пол и генетическая предрасположенность могут определять базовый гормональный фон, ключевую роль в поддержании его оптимального состояния играют модифицируемые факторы образа жизни.
– Научные данные свидетельствуют о том, что рациональное питание, включающее достаточное количество макро- и микроэлементов, является основой для синтеза гормонов и поддержания нормальной функции эндокринных желез. Умеренная физическая активность способствует повышению чувствительности тканей к инсулину, снижению уровня кортизола и оптимизации секреции других гормонов, оказывая положительное влияние на гормональный баланс. Управление стрессом, включающее техники релаксации и осознанности, помогает снизить стресс и минимизировать негативное воздействие кортизола на гормональный фон, – отмечает Екатерина Баньковская, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, кандидат фармацевтических наук.
Наконец, достаточная продолжительность и качество сна важны для регуляции циркадных ритмов и поддержания нормальной секреции мелатонина, а также для стабилизации уровней гормонов, регулирующих аппетит и метаболизм.
Биофизики выявили общие закономерности в коллективном движении клеток, которые сохраняются у бактерий, животных и человека. Клетки демонстрируют скрытую симметрию, известную как конформная инвариантность, в своих вихревых узорах. Это открытие указывает на существование универсальных физических принципов, управляющих живой материей.
Умеренная освещенность спальни за 20 минут перед пробуждением хорошо сказывается на качестве сна. В свою очередь, спать в полной темноте ученые из Японии не рекомендуют: почувствовать себя бодрым будет сложнее.
Крупная пустыня Тар в XXI веке показала рост площади листвы на 38%. До сих пор ученые не понимали, какие именно события к этому привели. Индийские исследователи попробовали ответить на этот вопрос, но вряд ли он устроит всех их коллег.
Инженеры компании Unitsky String Technologies Inc. разработали несколько вариантов транспортно-инфраструктурных комплексов, способных значительно улучшить пассажирское сообщение в городах, расположенных по обеим берегам крупных водных артерий. Обычно такие мегаполисы сталкиваются с необходимостью строительства дорогих капитальных сооружений — шоссейных мостов, что не всегда подъемно для городского бюджета. Решение белорусских инженеров куда менее ресурсоемкое. Для примера возьмем Ростов-на-Дону, где есть запрос на устойчивое сообщение между левобережной частью города с историческим центром.
Астроном Дэвид Киппинг использовал данные по последнему общему предку всего живого, чтобы сделать неожиданный вывод: жизнь возникла на нашей планете очень рано и самостоятельно, а не была занесена извне. Если это так, то ее возникновение должно быть достаточно частым событием. По крайней мере, на экзопланетах, по параметрам близким к Земле.
Биофизики выявили общие закономерности в коллективном движении клеток, которые сохраняются у бактерий, животных и человека. Клетки демонстрируют скрытую симметрию, известную как конформная инвариантность, в своих вихревых узорах. Это открытие указывает на существование универсальных физических принципов, управляющих живой материей.
До 13 тысяч лет назад в Северной Америке жил вид, который ученые до недавнего времени считали волком. Компания Colossal Biosciences объявила о возрождении этого вымершего вида, но биологические детали ставят ее заявление под серьезное сомнение.
Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
Известный американский отраслевой обозреватель Эрик Бергер взял интервью у экипажа космического корабля Boeing, из-за технических проблем которого два астронавта задержались на орбите на девять месяцев вместо одной недели. Детали, которые они озвучили, указывают на серьезные проблемы Starliner, о которых ранее умалчивали. Люди провели немало времени при глубоко нештатной температуре. При слегка другом сценарии миссии экипаж корабля мог погибнуть. Официальные заявления NASA и Boeing сразу после июньского полета к МКС, судя по интервью, были заведомо неправдивыми.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Как экономическая война между Россией и Западом изменит лицо зеленого транспорта
Старые кости: когда люди придумали набор «сделай сам» из человеческого скелета
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии