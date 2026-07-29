Ученые превратили иммунную память от Covid-19 в оружие против рака

Исследователи разработали технологию для создания противораковых вакцин, которая задействует выработанные после Covid-19 защитные клетки организма для атаки на раковые опухоли. Вместо того чтобы обучать иммунитет с нуля, новая технология перенацеливает уже имеющийся у многих людей иммунитет к вирусной инфекции на уничтожение рака.

Разработку под названием PROTEXI создала совместная команда ученых из биотехнологической компании Celloram Inc., Университетских больниц Кливленда и Университета Кейс-Вестерн-Резерв (США). Результаты исследований они опубликовали в научном журнале Nature Communications.

Создание эффективных лекарств против рака десятилетиями упиралось в проблему: иммунитет часто не может распознать клетки рака, особенно в тех опухолях, которые успешно маскируются от терапевтического воздействия и подавляют атаки иммунных клеток. Чтобы разрушить эту маскировку, создатели PROTEXI использовали персонализированную дендритную вакцину.

Ученые взяли иммунные клетки пациента (дендритные клетки) и одновременно соединили в них фрагменты раковых опухолей с кусочками спайк-белка (шиповидного белка, с помощью которого вирус проникает в клетки) коронавируса SARS-CoV-2. Организм мгновенно узнает знакомый вирусный белок, будит иммунную память и с помощью клеток-помощников направляет клетки-киллеры прямо на раковые опухоли.

В серии экспериментов на лабораторных мышах платформа показала высокую эффективность против меланомы и рака молочной железы. Вакцина не только существенно уменьшала размер опухолей и повышала выживаемость подопытных, но и полностью перестроила защитную среду, в которой живет опухоль. Она сформировала долговременную иммунную память для предотвращения рецидивов и заметно усилила эффект при комбинировании с другими, уже известными препаратами.

Сейчас исследователи активно продвигают PROTEXI к клиническим испытаниям на людях. Первыми новое лечение опробуют пациенты с саркомой (тяжелой и агрессивной формой рака, для которой сегодня крайне мало эффективных вариантов терапии). В случае успеха ученые рассчитывают применить этот подход для лечения множества других устойчивых и «невидимых» для иммунитета форм рака.

Главное преимущество новой платформы заключается в ее универсальности и практичности. Если традиционные противоопухолевые вакцины требуют сложного и долгого подбора индивидуальных белков-помощников для каждого пациента, то PROTEXI берет за основу ресурс, который уже есть у миллиардов жителей нашей планеты. Это делает технологию не просто инновационной, но и потенциально более доступной для массового применения в клиниках.

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