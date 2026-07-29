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Не только страшные: эти фотографии показали неожиданную красоту пауков
Многие люди боятся пауков и считают их страшными. Но среди представителей отряда членистоногих встречаются очень необычные экземпляры. Некоторых героев этой фотоподборки можно даже назвать милыми.
Пауки — отряд разнообразный. Всего существует около 50 тысяч видов. Единственный континент, на котором невозможно встретить пауков, — Антарктида.
Пауки сильно различаются по размеру. Длина тела некоторых видов, например Patu digua, не превышает одного миллиметра. Один из самых больших пауков — птицеед-голиаф. Размах его лап достигает 30 сантиметров.
Почти все пауки ядовиты, но тут есть исключение — пауки-улобориды. У них отсутствуют ядовитые железы. Правда, это не мешает улоборидам быть хорошими охотниками.
Сфотографировать паука крупным планом — задача непростая. Одна из проблем макросъемки — недостаточная глубина резкости. Автор этих фотографий использовал метод фокус-стекинга. Он сделал несколько фотографий с разными точками фокусировки, а потом объединил их в одно изображение. В итоге фотографии получились резкими и с высокой степенью детализации.
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