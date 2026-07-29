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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
29 июля, 09:21
Рейтинг: +280
Посты: 984

Эксперт ВОЗ: образованная жена может снизить риск смерти мужчины

Как продлить жизнь? Этот вопрос беспокоит многих людей. Как рассказала эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева, мужчинам в этом может помочь образованная жена.

Сообщество
# брак
# здоровье
# мужчины и женщины
# отношения
# продолжительность жизни

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Ерофеева пояснила, что, когда мужчина состоит в браке с образованной женщиной, риск его скоропостижной смерти снижается на 46%. 

Эксперт отметила, что образованные женщины следят за своим репродуктивным здоровьем. Также они помогают и своим партнерам внимательнее относиться к здоровью.

Научные работы частично подтверждают слова Ерофеевой. Знаменитое Фремингемское исследование показало, что риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у женатых мужчин примерно на 46% ниже, чем у неженатых мужчин. И это после учета других факторов, включая возраст, индекс массы тела и курение. 

Образование женщины также играет роль. Ученые из Финляндии и Нидерландов обнаружили, что у мужчин, выбравших образованных партнерш, риск смерти оказался на 26-32% ниже по сравнению с теми, кто выбирал менее образованных партнерш. Риск смерти снижался и у женщин — на 18-27%. 

У образованных людей часто бывает более высокий социально-экономический статус. Такие партнеры чаще ведут здоровый образ жизни, и эти привычки распространяются на семью. Они могут лучше разбираться в медицине, не забывают про профилактические обследования и помогают друг другу следить за здоровьем.

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