Синдром сухого глаза стал предвестником аутоиммунных заболеваний

Частое ощущение сухости в глазах относится к симптомам разных заболеваний, при которых организм человека подвергается атаке со стороны собственной иммунной системы. Однако ученые из Тайваня обнаружили, что синдром сухого глаза может появиться за несколько лет до постановки такого диагноза.

С синдромом сухого глаза сталкиваются многие — в том числе из-за необходимости ежедневно по несколько часов работать за компьютером. В связи с этим исследователи активно изучают этот феномен. Например, согласно одной из недавних научных работх, облегчить состояние могут не только увлажняющие капли, но и смехотерапия.

Специалисты из нескольких университетов Тайваня выяснили, что ощущение сухости глаз может начать беспокоить человека задолго до того, как у него разовьется аутоиммунное заболевание. Результаты научной работы появились в журнале JAMA Network Open.

В исследовании участвовали 67 264 жителей Тайваня с различными аутоиммунными заболеваниями. Авторы публикации использовали данные Национальной исследовательской базы данных Тайваня по медицинскому страхованию в период с 2008 по 2021 год.

Статистический анализ показал, что более чем у 80% пациентов с болезнью Шегрена (поражает слезные протоки и слюнные железы) в течение трех лет до постановки диагноза возникал синдром сухого глаза. Для ревматоидного артрита этот показатель составил 39,3%, а для болезни Крона — 23%, что стало самым низким результатом среди 10 заболеваний.

Исследователи также отметили, что у людей, которые сообщали о сухости глаз, аутоиммунные заболевания обнаружили в более старшем возрасте, чем у тех, кто с такой проблемой не сталкивался. Кроме того, при всех изученных болезнях у женщин чаще, чем у мужчин, развивался синдром сухого глаза.

В исследовании анализировали связь синдрома сухого глаза и 10 наиболее распространенных аутоиммунных заболеваний / © Nan-Ni Chen et al., JAMA Network Open

По мнению авторов научной работы, понимание, что синдром сухого глаза может стать предвестником аутоиммунного заболевания, побудит большее количество людей регулярно проходить обследования. Как следствие, возрастет число случаев, когда такие болезни будут выявлять на ранних стадиях, а также появится больше информации, чтобы разработать эффективное лечение самого синдрома сухого глаза, который способен привести к воспалению и язве роговицы.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Полина Меньшова 408 статей Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.