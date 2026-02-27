Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Синдром сухого глаза стал предвестником аутоиммунных заболеваний
Частое ощущение сухости в глазах относится к симптомам разных заболеваний, при которых организм человека подвергается атаке со стороны собственной иммунной системы. Однако ученые из Тайваня обнаружили, что синдром сухого глаза может появиться за несколько лет до постановки такого диагноза.
С синдромом сухого глаза сталкиваются многие — в том числе из-за необходимости ежедневно по несколько часов работать за компьютером. В связи с этим исследователи активно изучают этот феномен. Например, согласно одной из недавних научных работх, облегчить состояние могут не только увлажняющие капли, но и смехотерапия.
Специалисты из нескольких университетов Тайваня выяснили, что ощущение сухости глаз может начать беспокоить человека задолго до того, как у него разовьется аутоиммунное заболевание. Результаты научной работы появились в журнале JAMA Network Open.
В исследовании участвовали 67 264 жителей Тайваня с различными аутоиммунными заболеваниями. Авторы публикации использовали данные Национальной исследовательской базы данных Тайваня по медицинскому страхованию в период с 2008 по 2021 год.
Статистический анализ показал, что более чем у 80% пациентов с болезнью Шегрена (поражает слезные протоки и слюнные железы) в течение трех лет до постановки диагноза возникал синдром сухого глаза. Для ревматоидного артрита этот показатель составил 39,3%, а для болезни Крона — 23%, что стало самым низким результатом среди 10 заболеваний.
Исследователи также отметили, что у людей, которые сообщали о сухости глаз, аутоиммунные заболевания обнаружили в более старшем возрасте, чем у тех, кто с такой проблемой не сталкивался. Кроме того, при всех изученных болезнях у женщин чаще, чем у мужчин, развивался синдром сухого глаза.
По мнению авторов научной работы, понимание, что синдром сухого глаза может стать предвестником аутоиммунного заболевания, побудит большее количество людей регулярно проходить обследования. Как следствие, возрастет число случаев, когда такие болезни будут выявлять на ранних стадиях, а также появится больше информации, чтобы разработать эффективное лечение самого синдрома сухого глаза, который способен привести к воспалению и язве роговицы.
Отсутствие неандертальских генов на X-хромосоме человека объяснили брачными предпочтениями древних людей
Американские генетики узнали, как появились «неандертальские пустыни» — участки человеческого генома в X-хромосомах, в которых нет следов скрещивания с неандертальцами. Анализ древней ДНК показал, что этот феномен вызван не естественным отбором и биологической несовместимостью видов, а сильным перекосом в выборе партнеров. На протяжении многих поколений мужчины-неандертальцы предпочитали женщин с генами Homo sapiens, в то время как гибридные мужчины редко оставляли потомство.
Наша тяга к алкоголю может объясняться тем, что мы — потомки фруктоядных обезьян, регулярно питавшихся ферментированными фруктами и даже специально искавших такие плоды, предположили биологи. Так называемую гипотезу о пьяной обезьяне частично подтвердили результаты анализов мочи диких шимпанзе: они показали, что приматы действительно получают этанол из поедаемых ими забродивших фруктов.
Ученые объяснили механизм целебного воздействия легендарного растения традиционной арабской медицины
Молекулярный механизм антибактериального действия коры растения Кыст-Аль-Хинди (Saussurea costus) изучили ученые Тюменского медицинского университета. Результаты исследования помогут в создании стандартизированных безопасных лекарственных препаратов для стоматологии и дерматологии.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
24 Августа, 2015
Живые ископаемые
18 Февраля, 2015
Война в Украине как социальный невроз
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии