  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
4 августа, 07:42
Рейтинг: +687
Посты: 980

Самая большая цифровая камера в мире запечатлела более полумиллиона галактик

Новая фотография, полученная с помощью 3200-мегапиксельной камеры LSST обсерватории Веры К. Рубин, демонстрирует более 500 тысяч далеких галактик. Это впечатляющее изображение одного из наиболее изученных участков Вселенной стало еще одним подтверждением уникальных возможностей крупнейшей в мире цифровой камеры.

Сообщество
# астрономия
# галактики
# телескопы
# фотографии
Самая большая цифровая камера в мире запечатлела более полумиллиона галактик / ©  NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory / NOIRLab / SLAC / AURA
Самая большая цифровая камера в мире запечатлела более полумиллиона галактик / ©  NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory / NOIRLab / SLAC / AURA

Камера LSST, недавно приступившая к выполнению своей основной десятилетней научной программы, будет делать около 700 сверхвысокодетализированных снимков каждую ночь. За десять лет работы она создаст беспрецедентный архив данных, который позволит астрономам исследовать динамично меняющуюся Вселенную.

Область неба COSMOS / © NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory / NOIRLab / SLAC / AURA
Область неба COSMOS / © NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory / NOIRLab / SLAC / AURA

Матрица LSST состоит из 189 высокоточных ПЗС-сенсоров, объединенных в единую систему. Вся камера весит около трех тонн и по размерам сопоставима с небольшим автомобилем. Она установлена на 8,4-метровом обзорном телескопе имени Симони.

Опубликованное изображение создано путем объединения сотен отдельных экспозиций. На нем можно различить свыше полумиллиона галактик, расположенных на колоссальных расстояниях от Земли. Для сравнения: видимый диск нашего Млечного Пути имеет диаметр около 120 тысяч световых лет, а вместе с окружающим гало темной материи его размеры могут достигать 1,9 миллиона световых лет. Хотя Млечный Путь значительно превосходит по размерам большинство карликовых галактик, составляющих основную массу галактического населения Вселенной, снимок LSST наглядно демонстрирует практически невообразимые масштабы космоса и глубину времени, запечатленную в одном кадре.

На снимке изображена область неба COSMOS (Cosmic Evolution Survey Deep Field) — один из самых исследованных участков Вселенной. Именно сюда с 2003 по 2005 год был направлен космический телескоп «Хаббл», после чего поле COSMOS стало одним из главных объектов наблюдений для астрономов всего мира. Оно доступно как для наземных обсерваторий, так и для космических телескопов и содержит сведения более чем о двух миллионах галактик самых разных типов и возрастов.

Благодаря столь богатому архиву наблюдений COSMOS служит своеобразной эталонной площадкой для проверки новых инструментов и научных методов. Теперь к этим данным добавляются сверхдетализированные изображения, полученные камерой LSST, что позволит еще точнее проследить, как менялись галактики на протяжении миллиардов лет.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
04 Авг
Бесплатно
Все о звездных дождях
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
04 Авг
Бесплатно
Охота за Авророй: все о полярных сияниях
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
05 Авг
Бесплатно
Тайны японского языка
Библиотека им. Анны Ахматовой
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Ночная стража
Московский зоопарк
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Колористика: цветные картинки в печати и на экранах
Политехнический музей
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Марковская республика
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
06 Авг
Бесплатно
Человек начинается с незнания: как науки (не)создают нас
Sistema Gallery
Москва
Лекция
07 Авг
1000
Бессмертие по промокоду
Medio Modo
Москва
Лекция
08 Авг
Бесплатно
Загадки муравьиной цивилизации. Тайны подземных городов
Библиотека имени Ю.А. Гагарина
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
3 августа, 12:36
Evgenia Vavilova

Физики впервые поймали в ловушку ядро аргона, разогнанное до 30% скорости света

На ускорителях частиц проводят не только их столкновения, имитирующие первые секунды жизни Вселенной. Эти сложные устройства еще работают фабрикой экзотических частиц, которые почти не встречаются в природе. Сложнее создания редкой частицы — только задача удержать ее на месте, чтобы исследователи смогли провести измерения.

Физика
# аргон
# ионы
# магнитное поле
# ускорители
# электрическое поле
# электроны
# ядерная физика
3 августа, 13:03
Evgenia Vavilova

Как устроена современная добыча нефти: репортаж Naked Science

В Тюмени у «Газпром нефти» естественным образом сформировался большой научно-исследовательский кластер. В городе расположено более десятка институтов и образовательных центров, филиалы РАН, а в 2024 году на полную мощность заработал исследовательский центр «Геосфера». Корреспондент Naked Science побывала в Тюмени по приглашению «Газпром нефти». Рассказываем об этом опыте в подробностях.

Технологии
# бурение скважин
# вечная мерзлота
# геологоразведка
# гидроразрыв пласта
# Керамика
# керн
# машинное зрение
# микрофлюидика
# нефть
# нефтяные скважины
Выбор редакции
3 августа, 12:57
Илья Гриднев

Общепринятое представление о неизменности личности в течение жизни оказалось ошибочным

Психологи показали, что базовые черты человеческой личности меняются на протяжении жизни не меньше, чем уровень дохода или состояние здоровья. Проанализировав данные более 160 тысяч человек, ученые пришли к выводу, что общепринятое представление о «неизменном характере» ошибочно.

Психология
# большая пятерка
# изменение личности
# личностная психология
# характер
1 августа, 20:27
Evgenia Vavilova

Гляциологи впервые исследовали ледник на горе Арарат

Команда исследователей из Германии и Турции впервые исследовала ледник на вершине Большого Арарата на высоте более пяти тысяч метров. Две недели в июле 2026 года ученые собирали данные о вечных снегах горы, которые до этого не были тщательно исследованы.

Археология
# Арарат
# Армения
# горы
# климатические изменения
# лед
# ледники
# Месопотамия
# Турция
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
28 июля, 11:46
Редакция Naked Science

Гигафабрика CATL и Stellantis за 4,1 миллиарда евро получила все разрешения на строительство

Правительство испанского автономного сообщества Арагон поддержало строительство гигафабрики по производству аккумуляторов в Фигеруэласе — совместный проект Stellantis и CATL. Решение завершило процесс согласования, открыв путь к реализации проекта TORO.

Технологии
# аккумуляторы
# Испания
# производство
# электромобили
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

Медиа
# «ВКонтакте»
# YouTube
# аудитория
# блокировки
# видеосервис
# интернет
# медиа
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Перепрограммирование противовирусного ответа: что актинии могут рассказать о древних механизмах иммунной защиты

    3 августа, 15:37

  2. Память сдвинула начало и конец событий навстречу друг другу

    3 августа, 13:36

  3. Как устроена современная добыча нефти: репортаж Naked Science

    3 августа, 13:03

  4. Общепринятое представление о неизменности личности в течение жизни оказалось ошибочным

    3 августа, 12:57
Выбор редакции

Как устроена современная добыча нефти: репортаж Naked Science

3 августа, 13:03

Последние комментарии

Fedul Konstalovsky
16 минут назад
Alex, паритет? Совсем с больной головы на здоровую? Или снова приступ любимого совко синдрома «Вотэбаутизма»? Вообще-то, в Казахстане не льется и не

Самые глубокие станции метро в мире

xxxGOxxx
24 минуты назад
Сергей, конечно. Это автономная территория в составе Китая(недавно ещё была в составе Британии). Там, кстати, очень круто, советую слетать, -

Самые «сильные» паспорта мира: как изменился рейтинг с 2016 по 2026 год

Владимир Собакин
1 час назад
Китай - 110 место... 🤣🤣🤣

Рейтинг самых процветающих стран мира

Sergei Efremov
2 часа назад
Так и хочется по сусалам нащелкать типа россияне и белларусы никуда не ездить.война войной а летай куда угодно

Самые «сильные» паспорта мира: как изменился рейтинг с 2016 по 2026 год

Степан Жук
2 часа назад
Что по характеристикам? Сильно упали после перехода на отечественные композиты?

Первый серийный МС-21-310 выполнил дебютный полет

Shaxruz Rustamov
2 часа назад
Действительно ли мы измеряем изменение личности или изменение обстоятельств? Если взять дикого волка и поместить его в цирк, его поведение

Общепринятое представление о неизменности личности в течение жизни оказалось ошибочным

Riga Style
4 часа назад
Классная птичка

Франция получила первый вертолет NH90 Caïman Standard 2 для сил специального назначения

пе4 ен4
5 часов назад
Kosta, не поленитесь википедии почитать как китайцы своровали у нас и у американцев технологии , улучшив и сделав свои истребители, теперь они не

В Сети появились новые снимки прототипа китайского истребителя шестого поколения J-36

Яков Веденеев
7 часов назад
Талантливый, какой узкий кругозор у Вас, однако😂. Возьмем, например, море. У нас есть выбор из : Турции, Грузии, Катара, ОАЭ, Тайланда, Вьетнама, Кубы,

Самые «сильные» паспорта мира: как изменился рейтинг с 2016 по 2026 год

Имя Фамилия
7 часов назад
Mikhail, нет, не сарказм. Я математик по образованию и 30 лет собирал собственную статистику по знакам зодиака. И могу сказать, что оно действительно

Общепринятое представление о неизменности личности в течение жизни оказалось ошибочным

Степан Жук
8 часов назад
Да все просто. Славяне реально жили в нищете. И весь свой быт, всю жизнь строили из тотальной экономии ресурсов и использовании максимума

Генетики нашли родину славян

Степан Жук
8 часов назад
Алекс, безусловно. Как и атомщики в СССР, которые сами попросили себе такого руководителя. Смени методичку, сирый

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

Vladimir Lukianov
9 часов назад
Степан, согласен с вами, что верить на слово и верить просто так, это не вера, а легковерие или фанатизм. Это по меньшей мере не серьезно. В Библии

Конец стандартной Вселенной: почему космологи снова спорят о природе темной энергии

Гена Пастухов
9 часов назад
Наталья, ну там всё-таки фильмы для, хотя бы, подростков, а не детсадовцев.

Инфографика: 25 самых высокооцененных фильмов в истории IMDb

Гена Пастухов
9 часов назад
Сергей, просто оценщики нормальных фильмов не видели, Самогонщиков и Пёс Барбос и необычный кросс.

Инфографика: 25 самых высокооцененных фильмов в истории IMDb

shk1pper
9 часов назад
Почему ухрюина не на первом месте?

Рейтинг самых процветающих стран мира

shk1pper
9 часов назад
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.

Рейтинг самых процветающих стран мира

Наталья Васильева
9 часов назад
Странно, Звездные войны и Матрица есть, а Аватара нет.

Инфографика: 25 самых высокооцененных фильмов в истории IMDb

Степан Жук
10 часов назад
После Витебска неверно. Задача любого полководца - разгромить армию противника. Задачей Наполеона была уничтожить русскую армию по частям. Что

Бородино, да не то: почему мы неверно представляем главное сражение Отечественной войны?

Талантливый Mr.ripley
10 часов назад
Так, а вот куда бы россиянину поехать в отпуск? Вот так просто встать с дивана, взять паспорт из тумбочки и двинуть? В Беларусь или Казахстан?

Самые «сильные» паспорта мира: как изменился рейтинг с 2016 по 2026 год

Самые обсуждаемые