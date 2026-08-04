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Самая большая цифровая камера в мире запечатлела более полумиллиона галактик
Новая фотография, полученная с помощью 3200-мегапиксельной камеры LSST обсерватории Веры К. Рубин, демонстрирует более 500 тысяч далеких галактик. Это впечатляющее изображение одного из наиболее изученных участков Вселенной стало еще одним подтверждением уникальных возможностей крупнейшей в мире цифровой камеры.
Камера LSST, недавно приступившая к выполнению своей основной десятилетней научной программы, будет делать около 700 сверхвысокодетализированных снимков каждую ночь. За десять лет работы она создаст беспрецедентный архив данных, который позволит астрономам исследовать динамично меняющуюся Вселенную.
Матрица LSST состоит из 189 высокоточных ПЗС-сенсоров, объединенных в единую систему. Вся камера весит около трех тонн и по размерам сопоставима с небольшим автомобилем. Она установлена на 8,4-метровом обзорном телескопе имени Симони.
Опубликованное изображение создано путем объединения сотен отдельных экспозиций. На нем можно различить свыше полумиллиона галактик, расположенных на колоссальных расстояниях от Земли. Для сравнения: видимый диск нашего Млечного Пути имеет диаметр около 120 тысяч световых лет, а вместе с окружающим гало темной материи его размеры могут достигать 1,9 миллиона световых лет. Хотя Млечный Путь значительно превосходит по размерам большинство карликовых галактик, составляющих основную массу галактического населения Вселенной, снимок LSST наглядно демонстрирует практически невообразимые масштабы космоса и глубину времени, запечатленную в одном кадре.
На снимке изображена область неба COSMOS (Cosmic Evolution Survey Deep Field) — один из самых исследованных участков Вселенной. Именно сюда с 2003 по 2005 год был направлен космический телескоп «Хаббл», после чего поле COSMOS стало одним из главных объектов наблюдений для астрономов всего мира. Оно доступно как для наземных обсерваторий, так и для космических телескопов и содержит сведения более чем о двух миллионах галактик самых разных типов и возрастов.
Благодаря столь богатому архиву наблюдений COSMOS служит своеобразной эталонной площадкой для проверки новых инструментов и научных методов. Теперь к этим данным добавляются сверхдетализированные изображения, полученные камерой LSST, что позволит еще точнее проследить, как менялись галактики на протяжении миллиардов лет.
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