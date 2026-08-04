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4 августа, 13:21
Андрей Серегин
33

Кабаны помогли воронам оценить безопасность еды

❋ 4.2

Животные нередко оценивают безопасность незнакомой пищи по поведению сородичей и представителей других видов. Эксперименты ученых в Альпах показали, что вороны не спешат подходить к новому месту кормления, пока к еде не приступят кабаны, ориентируясь на них в рискованной ситуации.

Биология
# вороны
# еда
# межвидовая коммуникация
# стая
# эволюция
Ворон вида Corvus corax, ставший объектом исследования / © R. Altenkamp

Поиск пищи для животных почти всегда связан с выбором между выгодой и риском. Один из способов снизить уровень неопределенности — наблюдать за другими животными. Причем для многих источником полезной информации становятся не только сородичи. Дикие галки, например, меняют отношение к необычной пище после наблюдения за реакцией других птиц, а шмели способны находить подходящие цветы по поведению медоносных пчел.

Птицы, в свою очередь, реагируют на тревожные сигналы врановых и меняют способы добычи пищи в зависимости от риска. Ранее ученые с помощью GPS-трекеров установили, что вороны запоминают районы, где волки регулярно убивают добычу, и возвращаются к вероятным местам появления туш. Однако оставалось непонятно, используют ли птицы поведение другого вида непосредственно для оценки безопасности непривычного места кормления.

Авторы нового исследования изучили свободнолетающих воронов в природном парке в Австрийских Альпах. Эти птицы регулярно прилетают к вольеру кабанов и подбирают либо отнимают корм во время утреннего кормления. Обычно у площадки собирается около 50 воронов, но состав группы постоянно меняется. Биологи выяснили, с чем связано такое поведение. Результаты эксперимента опубликовал журнал Behavioral Ecology

Рядом с привычным местом кормления ученые поставили вторую площадку на расстоянии 30 метров. На обеих оставляли одинаковое количество знакомой птицам пищи, однако новая точка появлялась только дважды в неделю и потому была менее предсказуемой.

Всего исследователи провели 20 испытаний. Они измеряли время до появления минимум пяти воронов, считали птиц возле корма и фиксировали попытки отнять пищу у сородичей, конфликты и взаимодействия с кабанами.

Эксперимент показал, что вороны подходили к новой площадке медленнее, чем к старой. При этом время их появления было тесно связано с поведением кабанов. Птицы, как правило, не спускались к корму, пока кабаны не начинали есть. На новой площадке собиралось больше воронов, они чаще отнимали пищу у сородичей. Биологи предполагают, что крупная группа могла снизить риск благодаря «эффекту множества глаз». Спокойное кормление кабанов могло служить косвенным признаком безопасности.

Авторы исследования провели еще один эксперимент. Время от времени они ставили возле одной из площадок велосипед. Птицы уже видели этот предмет ранее и хорошо знали его, но в месте кормления он был для них неожиданным. Сильнее всего он повлиял на старую площадку.

Когда велосипед появлялся там, число кормящихся воронов сокращалось. На новой, и без того непредсказуемой точке дополнительный предмет не вызвал столь выраженной реакции. Исследователи объяснили это нарушением ожиданий. Изменение сильнее настораживает животное в хорошо знакомом месте.

Таким образом, биологи доказали, что в непривычной ситуации вороны часто полагаются на поведение других животных — кабанов, а также собираются более крупной группой и чаще задействуют сородичей. Такая способность может быть одной из причин, по которым вороны успешно осваивают быстро меняющиеся среды, в том числе созданные человеком.

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Андрей Серегин
Андрей Серегин
152 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
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Биология
# вороны
# еда
# межвидовая коммуникация
# стая
# эволюция
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