  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
6+
50 фактов о Венере

Слушатели узнают, что сияет в атмосфере Венеры.

Космонавтика и авиация
1 июня, 19:20 Идет 40 мин
Бесплатно Стоимость
Москва просп. Мира, 119, стр. 333

О мероприятии

Венера — «русская планета», так ее называли в прессе, поскольку самый большой вклад в ее исследование внесли советские автоматические станции. При этом с Земли увидеть, что происходит на поверхности, невозможно. Облака хранят под своей толщей множество секретов. 50 самых необычных фактов о второй планете от Солнца раскроет ведущий экскурсовод Центра «Космонавтика и авиация» Александр Яровитчук. Из какого химического вещества там лежит снег, где искать жизнь, что сияет в атмосфере, почему Венера посылает радиосигналы и много другое.

Расписание
1
Воскресенье
Июнь 2025
просп. Мира, 119, стр. 333 Москва
19:20
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

просп. Мира, 119, стр. 333

6 часов назад
Александр Речкин
# Венера
# космос
# Солнечна система
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 11:08
НИУ ВШЭ

Лингвисты показали, что билингвы усваивают язык не через правила

Исследователи ВШЭ выделили более 4000 примеров устной русской речи билингвов из семи регионов России и выяснили: большинство нестандартных форм в конструкциях с числительными связано не только с их родным языком, но и с тем, как часто выражение встречается в повседневной речи. Например, фразы «два часа» или «пять километров» почти всегда совпадают с литературным вариантом, а вот менее привычные выражения, особенно с числительными от двух до четырех, а также с собирательными формами вроде «двое» или «трое», часто звучат иначе.

НИУ ВШЭ
# билингвы
# правила
# русский язык
# числительные
# язык
Позавчера, 17:37
Любовь Соковикова

Физики убрали искривление пространства-времени из квантовой гравитации

Хотя попытки объединить квантовую теорию и гравитацию десятилетиями терпели неудачу, ученые продолжают выдвигать новые, порой крайне спорные гипотезы. Авторы нового исследования, например, предложили посмотреть на гравитацию так же, как на другие фундаментальные силы природы — через симметрии и поля.

Физика
# Гравитон
# квантовая гравитация
# квантовая механика
# космология
# Общая теория относительности
# пространство-время
7 часов назад
ИИМК РАН

Археологи раскопали золото и кинжалы скифов в Туве

Ученые Института истории материальной культуры РАН при поддержке Русского географического общества в ходе раскопок на скифском кургане Туннуг-1 в Туве обнаружили загадочные кинжалы с навершием в виде хищника, золотые украшения, конские удила и другие удивительные находки.

ИИМК РАН
# звериный стиль
# Золото
# кинжал
# скифы
26 мая
Unitsky String Technologies Inc.

Шесть минут вместо нескольких часов: как струнный транспорт может изменить логистику Алматы

Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.

Unitsky String Technologies Inc.
# #Алматы
# дорожные пробки
# струнные технологии
# струнный рельс
Позавчера, 17:37
Любовь Соковикова

Физики убрали искривление пространства-времени из квантовой гравитации

Хотя попытки объединить квантовую теорию и гравитацию десятилетиями терпели неудачу, ученые продолжают выдвигать новые, порой крайне спорные гипотезы. Авторы нового исследования, например, предложили посмотреть на гравитацию так же, как на другие фундаментальные силы природы — через симметрии и поля.

Физика
# Гравитон
# квантовая гравитация
# квантовая механика
# космология
# Общая теория относительности
# пространство-время
Позавчера, 11:08
НИУ ВШЭ

Лингвисты показали, что билингвы усваивают язык не через правила

Исследователи ВШЭ выделили более 4000 примеров устной русской речи билингвов из семи регионов России и выяснили: большинство нестандартных форм в конструкциях с числительными связано не только с их родным языком, но и с тем, как часто выражение встречается в повседневной речи. Например, фразы «два часа» или «пять километров» почти всегда совпадают с литературным вариантом, а вот менее привычные выражения, особенно с числительными от двух до четырех, а также с собирательными формами вроде «двое» или «трое», часто звучат иначе.

НИУ ВШЭ
# билингвы
# правила
# русский язык
# числительные
# язык
6 мая
Редакция Naked Science

Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?

Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.

FAQ
# New Shepard
# космос
# мифы
# США
Выбор редакции
22 мая
ПНИПУ

Пермские ученые рассказали о вероятности появления зомби, как в популярном сериале «Одни из нас»

Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.

ПНИПУ
# грибы
# зомби
# кордицепс
# насекомые
# нейромедиаторы
6 мая
Александр Березин

Сломать сеть за 15 секунд: что вызвало блэкаут в Испании

Мощнейшее отключение электроэнергии за последние 20 лет истории Европы случилось уже неделю назад, а испанские власти пока так и не объявили о его причинах. Это логично: как мы покажем ниже, ответ на вопрос, кто виноват, получится очень неполиткорректным. И, более того, противоречащим линии правящей в Испании партии. Но мы живем за тысячи километров от нее, поэтому можем себе позволить аполитичный анализ случившегося. Так что же произошло на самом деле и каковы наши шансы увидеть подобное у себя дома?

С точки зрения науки
# ВИЭ
# зеленый переход
# Испания
# солнечная энергетика
# энергетика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Самый теплый период в истории Земли вызвали не пожары

    14 минут назад

  2. Нейробиологи нашли у мышей нейроны, ответственные за похудение

    17 минут назад

  3. Популярный препарат от ожирения оказался эффективен для лечения последствий инсульта

    3 часа назад

  4. Ученые узнали принцип работы бактериального ионного насоса

    5 часов назад
Выбор редакции

План «Гертруда»: возродил бы Гитлер Великую Армению, если бы выиграл Сталинградскую битву?

18 мая

Последние комментарии

Алексей Сухоруков
2 минуты назад
И., события были зимой, начались они с захвата парламента Крыма российскими военными

Инфографика: ожидаемая продолжительность жизни по странам в 2025 году

Михаил Невский
2 минуты назад
Dmitriy, в любом случае 1-1.5 часовые собеседования нужно пройти. А то что в резюме и у нас обманывают. Ты еще после этих 1.5 часовых собесов не пройдешь.

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Viktor Rempel
3 минуты назад
Vladimir, пусть Дагестан сначала научится жить по российским законам, а уже потом дотации просит.

В России возобновится стройка первого в Европе небоскреба, который возведут в зоне высокой сейсмической активности

Михаил Невский
6 минут назад
Mark, ну так вышка не нужна. У меня есть вышка ей только подтереться. Нет, ну реально потешить своё его, ну плюс усидчивости у меня побольше чем у тех

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Михаил Невский
10 минут назад
Viacheslav, причем тут население. Есть богатые Швейцария. Те же США богатые по номиналу.

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Anatoliy Zamotaev
17 минут назад
А все кричали что этот проект будет только на бумаге.

Опубликованы свежие спутниковые снимки  строительства горизонтального небоскреба «Зеркальная линия»

Sanyasiebert
19 минут назад
ezdiumno, Мне кажется к таким рейтингам нужно относится скептически и еще смотреть на другие. https://gtmarket.ru/ratings/education-index или вот

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Dmitriy Dorian
38 минут назад
Sam, ну на фразе "трения нет", можно и закончить. Потому что Березин написал, что от "трения молекул". Опять же, в плазме молекул мало, чтобы объяснять

Девятый запуск Starship закончился неплановой потерей обеих ступеней

ezdiumno ru
1 час назад
Эдуард, Просто для таблички в США за людей с в/о посчитали всех, кто знает хотя бы половину букв алфавита и научился считать "до десяти". А в России

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Сергей Глушков
1 час назад
Ложь непрекрытая. Возьмём Францию, с населением 68 млн. чел. Четверть составит 17 млн. А в графе "высшее образование" у Франции 800 тыс. ( а не 17 млн. или

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

dmitrii mb
1 час назад
Эдуард, не помню кто из юмористов говорил,но-там нищий с паперти богаче и радостней нашего туриста.просто понятие бедности в РФ это когда ты одной

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Sanyasiebert
1 час назад
Viacheslav, Вы посмотрите что написал человек. Что Ирландия живет плохо. Возьмем США. У нее население 340,1 миллиона. ВВП у нее $85 810. Пойдем дальше Япония.

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

dmitrii mb
1 час назад
Если раз в 10 лучше РФ это для тебя "плохо",стоит посетить врача.

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

ezdiumno ru
1 час назад
Гражданин, А тех, кто получил в/о до "введения магистратуры на Руси" вы почему не учитываете? В таблице возрастная вилка от 25 до 64 лет. Мне - 61 год. Да

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

ezdiumno ru
1 час назад
Деятель, Козе понятно, что эта таблица политизирована. Причем, очень сильно. Зная, что в Израиле в/о обязательно для всех, понятно, что США ну никак

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Viacheslav Vyacheslav
1 час назад
Sanyasiebert, Ирландия - 5,308 миллиона (2023 г.) Россия -143,8 миллиона (2023 г.) Разница ≈ 27 раза...Так, про что Вы там говорили?!

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

ezdiumno ru
1 час назад
Гражданин, Вы может и отстаёте. А Россия как минимум в середине графика и ближе к первой пятерке.

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

ezdiumno ru
1 час назад
Александр, Ну 54% - это, конечно из области фантастики. У нас не каждый второй имеет в/о. Это очевидно. Но 28% - это вполне реальная цифра. Поэтому на

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Дима Самойлов
1 час назад
Gregory, кто там плохо живёт? Ирландия? Вторая страна по ВВП на душу населения в европе и третья в мире?)

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Лис Забияка
2 часа назад
Гражданин, В России базовый школьный курс как магистраткюура в США. Как итог, на всяких матиматияеских олимпиадах, а так же по физике, языках и так

Инфографика: страны с наиболее образованным населением

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно