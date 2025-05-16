О мероприятии

Современность стала эпохой колоссальных информационных и когнитивных нагрузок, сидячей работы и хронического стресса. На целый вал различных внешних факторов организм не может не реагировать, и часто именно головная боль становится постоянным спутником для многих людей. Это может стать настолько привычным, что человек просто глотает обезболивающее лекарство и не обращает внимание на важные симптомы.

Врач-невролог Никита Купцов рассмотрит виды головной боли, обсудит «красные флаги», которые нельзя игнорировать, расскажет о том, могут ли обезболивающие препараты навредить и почему при головной боли назначают антидепрессанты. Разберет типовые заключения МРТ головного мозга, клинические случаи из приемного отделения и методы профилактики боли.

Расписание Измайловский проспект, д. 2 Санкт-Петербург 19:00 Купить