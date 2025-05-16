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Лекция
16+
Головная боль: когда бежать к врачу?

Слушатели узнают, почему при головной боли назначают антидепрессанты.

Medio Modo
31 мая, 19:00 Идет 2 ч
1200 Стоимость
Санкт-Петербург Измайловский проспект, д. 2

О мероприятии

Современность стала эпохой колоссальных информационных и когнитивных нагрузок, сидячей работы и хронического стресса. На целый вал различных внешних факторов организм не может не реагировать, и часто именно головная боль становится постоянным спутником для многих людей. Это может стать настолько привычным, что человек просто глотает обезболивающее лекарство и не обращает внимание на важные симптомы.

Врач-невролог Никита Купцов рассмотрит виды головной боли, обсудит «красные флаги», которые нельзя игнорировать, расскажет о том, могут ли обезболивающие препараты навредить и почему при головной боли назначают антидепрессанты. Разберет типовые заключения МРТ головного мозга, клинические случаи из приемного отделения и методы профилактики боли.

Расписание
31
Суббота
Май 2025
Измайловский проспект, д. 2 Санкт-Петербург
19:00
Купить
Адрес

Измайловский проспект, д. 2

3 часа назад
Александр Речкин
3
# биология
# головная боль
# медицина
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# кардиология
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# синдром разбитого сердца
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Sci-Fi
# 3D-дизайн
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# Великобритания
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Unitsky String Technologies Inc.
# каркас
# подвеска
# рельсовый беспилотник
# сверхскоростной беспилотник
# струнный рельс
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