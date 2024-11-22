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В Перми улучшили работу синхронного двигателя при высоких нагрузках
Синхронные двигатели применяют там, где нужна большая мощность для привода в движение различных механизмов и устройств – компрессоров, насосов, мельниц. Это важно для энергетической, промышленной и авиационной отраслей. Для упрощения работы используют систему автоматического бездатчикового управления, которая позволяет в режиме реального времени косвенно получить информацию о положении ротора и скорости вращения двигателя. В известных системах при изменении условий эксплуатации эффективность работы снижается, теряется стабильный контроль над механизмом. Ученые Пермского Политеха разработали новый подход к адаптации наблюдателя синхронного двигателя, который повышает надежность и точность системы управления.
Исследование опубликовано в журнале «Электротехника». Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Для управления синхронным двигателем с постоянными магнитами необходимо получать информацию о положении его вращающегося центра – ротора. Это требует применения специальных датчиков, которые увеличивают стоимость и снижают надежность системы. Поэтому в настоящее время вместо них используют бездатчиковые системы с наблюдателем скользящего режима (специальный математический алгоритм системы автоматического управления, который позволяет рассчитать данные о положении ротора двигателя с помощью измерения токов и напряжений на обмотках).
Известно, что эффективность наблюдателя скользящего режима снижается при изменении внешних условий, особенно нагрузки. В этом случае он перестает выполнять свою функцию – улавливать скорость вращения ротора что может приводить к нестабильной работе двигателя.
Ученые Пермского Политеха разработали адаптивную оригинальную схему работы наблюдателя. Она поддерживает стабильность системы управления даже при изменении условий эксплуатации.
«Новый алгоритм основан на оценке нагрузки с помощью анализа текущих значений тока на обмотках двигателя. В математическую схему работы двигателя ввели дополнительную переменную – коэффициент адаптации. Таким образом, наблюдатель учитывает характер нагрузки при вычислении оборотов двигателя”, – поясняет Сергей Сторожев, доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, кандидат технических наук.
“Тестирование адаптивного наблюдателя проводили с помощью компьютерного моделирования с тремя вариантами изменяющейся нагрузки на двигатель. При нормальной нагрузке системы управления наблюдатели работают одинаково. Однако при увеличении нагрузки в 2,5-3 раза не адаптивный наблюдатель уже перестает считывать скорость вращения ротора, в отличие от адаптивного, который продолжает работать стабильно”, – комментирует Александр Южаков, заведующий кафедрой «Автоматика и телемеханика» ПНИПУ, профессор, доктор технических наук.
Разработка ученых Пермского Политеха обеспечивает высокую точность оценки состояния двигателя при различных режимах работы. Это гарантирует бесперебойное функционирование тех устройств, где используются синхронные двигатели – генераторы электростанций, насосы, компрессоры, судоходные винты.
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