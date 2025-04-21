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Тюменские ученые выявили самые ценные генотипы льна
Биологи ТюмГУ протестировали гибридные комбинации льна-долгунца по морфологическим, биологическим и адаптивным параметрам и установили влияние среды, генотипа растения и их взаимодействия между собой. Выделенные гибридные комбинации льна с высокими показателями стабильных свойств и критериев, определяющих продуктивность растений, важны для дальнейшей селекционной работы.
«В рамках эксперимента мы выделили перспективные комбинации, сочетающие проявление высокого содержания волокна и стабильности – Ярок, Грант, а также отметили еще несколько ценных генотипов. Удалось определить комбинации с отзывчивым, стабильным и слабоотзывчивым генотипам, а также гибридные комбинации, имеющие практическую ценность для дальнейшего индивидуального отбора», – сообщил доцент кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры ТюмГУ Константин Королев.
Кроме того, исследования показали, что средовые условия оказывают воздействие на период вегетации, высоту растений, длину соцветия, число коробочек и их растрескиваемость. А генотип-средовое взаимодействие обуславливает формирование всех показателей за исключением толщины стебля.
Интерес ученых ко льну не случаен и связан с тем, что это важное культурное растение многостороннего использования. Потому изучают способы повышения его биологической продуктивности. При этом биологи подчеркивают, что необходим поиск генотипов, обладающих перспективным маркетинговым потенциалом и значимостью для разработки стратегии смягчения негативных последствий изменений климата.
На льне исследования в данном направлении немногочисленны. Гибридные линии льна впервые были созданы на биостанции ТюмГУ «Озеро Кучак» на основе использования метода диаллельных скрещиваний. Результаты опубликованы в журнале «АПК России».
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Распространено мнение, что, чем чаще пара занимается сексом, тем сильнее каждый из партнеров доволен отношениями. Международная команда исследователей проверила этот тезис.
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