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13 минут назад
ТюмГУ
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Тюменские ученые выявили самые ценные генотипы льна

Биологи ТюмГУ протестировали гибридные комбинации льна-долгунца по морфологическим, биологическим и адаптивным параметрам и установили влияние среды, генотипа растения и их взаимодействия между собой. Выделенные гибридные комбинации льна с высокими показателями стабильных свойств и критериев, определяющих продуктивность растений, важны для дальнейшей селекционной работы.

ТюмГУ
# генотип
# гены
# лен
# растение
# селекция
Тюменские ученые выявили самые ценные генотипы льна – иллюстрация к материалу на Naked Science
В ТюмГУ выявили наиболее ценные генотипы льна с высоким потенциалом активности / © Константин Королев, пресс-служба ТюмГУ

«В рамках эксперимента мы выделили перспективные комбинации, сочетающие проявление высокого содержания волокна и стабильности – Ярок, Грант, а также отметили еще несколько ценных генотипов. Удалось определить комбинации с отзывчивым, стабильным и слабоотзывчивым генотипам, а также гибридные комбинации, имеющие практическую ценность для дальнейшего индивидуального отбора», – сообщил доцент кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры ТюмГУ Константин Королев.

Кроме того, исследования показали, что средовые условия оказывают воздействие на период вегетации, высоту растений, длину соцветия, число коробочек и их растрескиваемость. А генотип-средовое взаимодействие обуславливает формирование всех показателей за исключением толщины стебля.

Интерес ученых ко льну не случаен и связан с тем, что это важное культурное растение многостороннего использования. Потому изучают способы повышения его биологической продуктивности. При этом биологи подчеркивают, что необходим поиск генотипов, обладающих перспективным маркетинговым потенциалом и значимостью для разработки стратегии смягчения негативных последствий изменений климата.

На льне исследования в данном направлении немногочисленны.  Гибридные линии льна впервые были созданы на  биостанции ТюмГУ «Озеро Кучак»  на основе использования метода диаллельных скрещиваний.  Результаты опубликованы в журнале «АПК России».

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Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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ТюмГУ
# генотип
# гены
# лен
# растение
# селекция
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Unitsky String Technologies Inc.
# Ростов-на-Дону
# струнный рельс
# электромобили
# юнимобили
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