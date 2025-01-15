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32 минуты назад
РЭУ имени Г. В. Плеханова
30

Российские ученые разработали биотехнологию получения микрозелени

4.4

Научный коллектив ученых Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии» РЭУ имени Г. В. Плеханова разработал биотехнологию производства микрозелени с добавленной пищевой ценностью. Технология применима и может эффективно использоваться в условиях закрытой экологической автоматизированной системы фитотрона городского типа. Полученная микрозелень позволяет удовлетворить от 20 до 130 процентов от суточной потребности в селене, цинке и йоде, что делает ее перспективным продуктом на рынке здорового, специализированного и персонализированного питания.

РЭУ имени Г. В. Плеханова
# биотехнология
# йодистый калий
# микрозелень
# селенит натрия
В РЭУ имени Г. В Плеханова разработали биотехнологию получения микрозелени / © Пресс-служба РЭУ имени Г. В. Плеханова

Авторы технологии — заведующий кафедрой Петр Токарёв, профессор Людмила Елисеева и аспирант Дарья Симина, представляющие кафедру товарной экспертизы и таможенного дела Плехановского университета. Разработку получили в рамках выполнения диссертационного исследования, направленного на разработку биотехнологии управления качеством и пищевой ценностью микрозелени как источника функциональных пищевых ингредиентов при выращивании в фитотронах городского типа. На изобретение получен патент.

Известно, что в настоящее время при выращивании зеленных культур, в том числе и микрозелени, важно уделять внимание оптимизации технологии выращивания, подбору режимов освещения, а также внесения удобрений и добавок на всех стадиях вегетации, способствующих повышению пищевой ценности продукта. В связи с этим новым направлением при выращивании микрозелени служит применение инновационных органических и неорганических биокорректоров на этапе вегетации, а также источников минеральных соединений цинка, селена и йода, которые ВОЗ относит к наиболее дефицитным микронутриентам в питании населения в мире и в России. Это позволяет повышать в микрозелени содержание функциональных пищевых ингредиентов.

В основе изобретения лежат биотехнологии получения микрозелени с применением органических и неорганических биокорректоров в условиях закрытых систем фитотронов городского типа, ранее разработанных в стенах Плехановки. Технология получения микрозелени с добавленной пищевой ценностью заключается в комплексном применении водных растворов селенита натрия, йодистого калия и сульфата цинка на всех стадиях вегетации, что способствует накоплению данных элементов в 100 граммах микрозелени в широком диапазоне, удовлетворяющем от 10 до 130 процентов суточной потребности в данных элементах. Разработанная биотехнология позволяет получать готовые к употреблению свежие культуры микрозелени с заданным химическим составом, обогащенные дефицитными нутриентами, а также получать сырьевые источники для проектирования функциональных пищевых продуктов.

«Обогащенная микрозелень — перспективный функциональный ингредиент для использования в персонализированном питании и при разработке новых специализированных продуктов питания для повышения пищевого статуса населения и обеспечения его качественными, безопасными и функциональными продуктами питания, – поясняет один из разработчиков, младший научный сотрудник кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ имени Г. В. Плеханова Дарья Симина. – Кроме того, в результате применения предложенной биотехнологии выращенные более 20 видов микрозелени могут служить не только источниками селена, цинка и йода, но также и биологически активных веществ, в том числе фотосинтетических пигментов, комплекса витаминов, минеральных веществ, фенольных соединений, которые обладают высокой антиоксидантной активностью, и других соединений».

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РЭУ имени Г. В. Плеханова
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Миссия РЭУ имени Г.В. Плеханова – содействие устойчивому социально-экономическому развитию России за счет формирования человеческого и интеллектуального капитала. Обучение осуществляется по всему спектру образовательных программ: от среднего общего образования до подготовки аспирантов и докторантов. Кроме головного вуза в Москве, в образовательную сеть РЭУ входят 16 филиалов, в том числе 5 за рубежом. В Плехановском университете обучается свыше 50 000 студентов и 780 аспирантов, работает 2 500 преподавателей. Привлечение высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава, разработка и внедрение инновационных образовательных программ, включая программы двойного и тройного диплома с ведущими зарубежными университетами, и использование современных образовательных технологий обеспечивают подготовку высококвалифицированных специалистов, востребованных профессиональным сообществом в России и мире.
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РЭУ имени Г. В. Плеханова
# биотехнология
# йодистый калий
# микрозелень
# селенит натрия
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