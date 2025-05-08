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Психологи объяснили отрыв молодежи от реальности в сети
Специалисты МГППУ выявили факторы, которые предсказывают невоплощенность молодежи в интернете — это когда в соцсетях человек может вести себя как уверенный блогер, а в жизни стесняется даже заказать кофе.
Результаты работы опубликованы в научном журнале «Социальная психология и общество».
Невоплощенность — это разделение внутреннего Я и физического Я. Ученые предполагали, что оно необходимо шизоидам, чтобы избежать субъективно угрожающих условий окружающего мира. В контексте интернета невоплощенность означает разделение виртуального Я и реального Я. Оно может наблюдаться при кибераддикциях, которые могут привести к потере смысла жизни и ухудшению психического и физического здоровья. Противоположным по значению является онтологическая уверенность – феномен, который проявляется в свободе от сомнений в том, что ты существуешь в реальном мире.
Цифровые технологии могут вызывать кибераддикции, изменять психологические границы и формировать новые структуры потребностей. Ранее влияние цифровизации на общение оценивалось в основном негативно, но сейчас все больше исследователей утверждают, что технологическое развитие не приведет к катастрофе. Часть современных ученых считает, что виртуальное не противостоит реальному, а дополняет его, социализация у современной молодежи происходит как онлайн, так и офлайн. Киберсоциализация может быть, как негативной – проявляющейся в неизбирательном потреблении цифровых ресурсов, так и позитивной – способствующей социализации в реальной жизни.
Исследование ученых МГППУ показало, что почти половина опрошенных имеет средний уровень невоплощенности, при этом негативная киберсоциализация чаще встречается у студентов по сравнению со старшеклассниками. Это может быть связано с тем, что старшеклассники, в большей степени, чем студенты используют интернет для учебы (например, подготовки к экзаменам), тогда как студенты могут отвлекаться на менее продуктивные занятия. Также было замечено, что невоплощенность чаще наблюдается у представителей мужского пола, у людей, не имеющих работы и не состоящих в браке.
У респондентов, которые хорошо социализированы в реальной жизни – то есть имеют работу и семью — наблюдаются положительное отношение к киберсоциализации и активное участие в ней. Можно предположить, что взрослые люди с устоявшимся мировоззрением и способностью критически анализировать информацию будут использовать интернет более продуктивно. В то же время молодые люди, у которых достаточно времени и ресурсов, могут использовать интернет для экспериментов, включая асоциальные действия. Данное исследование может принести пользу для консультирования людей с проблемами использования интернета.
Исследование провели Никита Кочетков, доцент кафедры теоретических основ социальной психологии факультета социальной психологи МГППУ, и Дмитрий Кудряшов, магистрант факультета социальной психологии МГППУ.
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Волосы Кэти Пэрри не плавали в невесомости, а люк ее корабля открывался внутрь, хотя у всех космических кораблей открывается наружу. Полет был постановкой?
Да, с волосами и люком все так. У космонавта Суниты Уильямс волосы на МКС плавали свободно, а у Кэти Пэрри и прочих в полете 14 апреля 2025 года — нет. Но это не значит, что суборбитального космического полета первого чисто женского экипажа не было или что он был инсценировкой. Причем, в общем-то, чтобы понять это, даже не нужно обладать специальными знаниями.
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Луна: опять двадцать пять?
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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