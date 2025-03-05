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54 минуты назад
РТУ МИРЭА
21

Разработана модель «экологического» датчика на основе фотонного кристалла

4.3

Ученые РТУ МИРЭА создали математическую модель, на основе которой открывается возможность создания регулируемых оптических устройств с заданными свойствами, в том числе нового типа датчика для мониторинга состояния окружающей среды. В основе устройства предполагается использовать пористые фотонные кристаллы, которые способны улавливать изменение состава воздуха.

РТУ МИРЭА
# датчик
# загрязнение воздуха
# математическая модель
# спектр
# фотонный кристалл
Фотонное кристаллическое волокно под микроскопом / © en.wikipedia.org

Фотонные кристаллы — это материалы с особым строением, которые отражают/пропускают определенные длины волн видимой области спектра. Изменяя состав кристалла, можно настроить его чувствительность к различным веществам. Исследования показали, что отклонения в спектре отраженного/прошедшего света могут указывать на присутствие загрязнений в воздухе, воде или помещениях.

«В основе модели лежит мезопористый оксид алюминия (одномерный фотонный кристалл), который способен изменять свои свойства в зависимости от окружающих условий, – рассказал Борис Карпов, студент второго курса магистратуры кафедры наноэлектроники ИПТИП РТУ МИРЭА. – Полученные модельные расчеты могут лечь в основу создания оптического датчика, который сможет фиксировать появление вредных веществ, таких как токсины или угарный газ, что делает его незаменимым для мониторинга окружающей среды».

Максим Яшин, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры наноэлектроники Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА, подчеркнул: «По отклонению в спектре отражения или поглощения можно судить о веществах, которые попали в поры фотонного кристалла.

Таким образом, можно будет говорить о наличии загрязнения воздуха, воды или продуктов питания. Перспектива разработки такого устройства открывает возможность для создания новых типов регулируемых оптических устройств с заданными свойствами».

Работа ученых РТУ МИРЭА была опубликована в сборнике Международной научно-технической конференции «Перспективные материалы и технологии».

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РТУ МИРЭА
33 статей
МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
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РТУ МИРЭА
# датчик
# загрязнение воздуха
# математическая модель
# спектр
# фотонный кристалл
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Палеонтология
# Германия
# древние виды
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