В Перми нашли экологичный способ очистки побережья Черного моря от мазута

Разлив нефти в Анапе стал настоящей экологической катастрофой, нанося непоправимый ущерб хрупкой экосистеме курортного региона. Нефтепродукты отравляют почву, делая ее непригодной для растительности, загрязняют грунтовые воды и представляют угрозу для здоровья людей и животных. Доцент кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха, кандидат технических наук Андрей Старостин испытал свою разработку на основе магний-аммоний-фосфата (МАФ, струвит) для ликвидации последствий нефтяного разлива на грунте в курортной зоне Анапы. Этот экологичный метод, сочетающий свойства удобрения и сорбента, позволит не только нейтрализовать загрязнение, но и восстановить плодородие прибрежных почв.

— На данный момент основные объемы разлившегося мазута в Черном море уже собраны, однако полностью проблема не устранена. Остаются два ключевых источника вторичного загрязнения. Во-первых, при сильном волнении донные отложения, содержащие остатки нефтепродуктов, могут подниматься и вновь попадать в прибрежную зону. Во-вторых, в процессе механической очистки (просеивания) мазут смешивался с песком, образуя мелкие гранулы, которые из-за своих размеров проходили через фильтры и теперь остаются в песке. Эти остаточные загрязнения, хоть и незначительные, продолжают создавать неудобства. Купающиеся люди непреднамеренно переносят частицы мазута на ногах, оставляя следы на пляжных дорожках и других поверхностях. Визуально вода кажется чистой, но на песке все еще заметны следы загрязнения, — рассказал Андрей Старостин.

Осознавая масштабы бедствия, ученый решил помочь и применил свое изобретение — технологию на основе струвита. Минерал действует как природный «магнит» для загрязнений, связывая нефтепродукты и другие вредные вещества, превращая их в твердые каменистые образования. Эти сгустки не просачиваются вглубь почвы, а остаются на поверхности, что делает их сбор простым и эффективным. МАФ не только нейтрализует вредные вещества, но и обогащает почву элементами, такими как магний, аммоний и фосфаты, которые способствуют быстрому восстановлению растительного покрова и повышению плодородия. Он также обладает умеренной растворимостью, не уходит в грунтовые воды в период проливных дождей и остается в прикорневой зоне, обеспечивая питание растений продолжительное время.

— Наша технология решает сразу несколько задач. Во-первых, мы добиваемся 90% связывания нефтепродуктов в первые недели после внесения. Во-вторых, создаем условия для естественного восстановления экосистемы: уже через 2-3 месяца на обработанных участках появляется устойчивый растительный покров, — добавил Андрей Старостин.

Особую ценность разработке придает ее двойное действие. Как показали полевые испытания, применение МАФ не только очищает почву, но и повышает ее плодородие: в сельскохозяйственных экспериментах использование этого удобрения увеличивало урожайность редиса в 2,5-3,7 раза по сравнению с контрольными образцами. Для шпината оптимальная дозировка составила 10 г/м², что обеспечило максимальный прирост зеленой массы. При этом биологическая утилизация нефтепродуктов происходила в 2,5-3 раза быстрее, чем при традиционных методах рекультивации.

На данный момент Андрей Старостин подал заявку на грант в Кубанский научный фонд, чтобы продолжить исследования и расширить применение технологии. Предложенный им метод открывает перспективы для его масштабирования в курортной зоне Анапы. По расчетам исследователя, данный способ может быть эффективно применен на площади до пяти гектар в течение одного сезона, при этом стоимость восстановления почвы будет на 30-40% ниже традиционных методов. Благодаря этому решению у региона появился шанс не только устранить последствия экологического бедствия, но и вернуть природе ее плодородность.

На изобретение получен патент.

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ПНИПУ 1106 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.