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«Кровь» растений: пермские ученые рассказали, как хлорофилл копирует гемоглобин и лечит людей
Хлорофилл называют природным суперфудом. Производители биодобавок говорят, что это вещество способно нейтрализовать токсины, укрепить иммунитет и даже улучшить состояние кожи. Ученые Пермского Политеха рассказали, что таит в себе «зеленая молекула», способна ли она помочь в борьбе с ожирением, эндокринными нарушениями и нейродегенеративными заболеваниями, чем отличается БАД от лекарства и кому не стоит их принимать.
Хлорофилл — это комплексная молекула-пигмент, которая делает растения зелеными и превращает солнечный свет в энергию (фотосинтез). По структуре он удивительно похож на гемоглобин человека, только вместо железа в его центре — магний. В качестве биодобавки, а также пищевого красителя (E140, E141) используют полусинтетические натриевые и медные хлорофиллины.
— Этот «зеленый двигатель» растений, добывают для медицинских и пищевых целей из самых концентрированных природных источников — густых листовых овощей, водорослей и трав. Процесс начинается с тщательного отбора сырья: чаще всего это шпинат, крапива, люцерна или микроводоросли вроде спирулины и хлореллы, выращенные в контролируемых условиях без пестицидов, — рассказывает Юлия Рожкова, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, кандидат технических наук.
Чтобы улучшить стабильность и усвояемость, натуральный хлорофилл часто преобразуют в хлорофиллин — его водорастворимую форму. Для этого через экстракт пропускают слабые кислоты, заменяя центральный атом магния на медь или натрий. Именно такие модифицированные версии чаще всего встречаются в БАДах, так как они устойчивы к свету и нагреванию и лучше всасываются в кишечнике.
Какие формы хлорофилла полезнее?
Основное отличие биодобавок от лекарств заключается в наличии у последних подтвержденного фармакологического действия.
— В фармацевтике и медицине используют слоевища ламинарии, полученные всего из двух видов морской капусты. Что применять в добавках — определяет производитель. Если говорить о ламинарии японской и ламинарии сахаристой, то в медицинских целях основными видами их действия являются слабительное (за счет альгинатов), тиреоидное и гиполипидемическое (содержат соли йода), — рассказывает Инна Кылосова, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, кандидат фармацевтических наук.
Об эффективности биодобавок однозначно говорить нельзя: эффективность подтверждена и доказана только для лекарственных средств. Если сравнивать различные формы, то у жидких биодоступность выше. Среди твердых вариантов усвоение препарата возрастает в следующем порядке: таблетки — капсулы — порошки.
Противораковые свойства хлорофиллов
По словам эксперта, живые исследования показали, что медный хлорофиллин демонстрирует более выраженную антиоксидантную активность, чем природные суперфуды.
— Цисплатин – это препарат, часто используемый при лечении рака, может вызывать побочные эффекты, такие как окислительный стресс и перекисное окисление липидов. Однако результаты, полученные на мышах, показали, что употребление хлорофилла b помогает уменьшить эти негативные последствия. Несмотря на эти обнадеживающие данные, антимутагенный и антигенотоксический потенциал природных хлорофиллов, как и их антиоксидантные свойства, изучены недостаточно. Для всесторонней оценки и понимания масштабов этих эффектов необходимы дальнейшие, более глубокие исследования, — отмечает ученая Юлия Рожкова.
Защита мозга от нейродегенерации
Окислительный стресс, возникающий из-за дисбаланса между образованием свободных радикалов и антиоксидантной защитой, играет важную роль в развитии болезней Альцгеймера, Паркинсона и Хантингтона.
— «Зеленая молекула» нейтрализует свободные радикалы, снижая окислительное повреждение клеток мозга, что способствует сохранению структуры и функций нейронов, потенциально замедляя прогрессирование нейродегенеративных заболеваний. Существуют исследования, которые показали, что предварительная обработка мышей хлорофилловой солью оказывает нейропротекторное действие при церебральной ишемии. Результаты продемонстрировали уменьшение размера инфаркта мозга, улучшение кратковременной памяти, ослабление двигательной некоординации и усиление реакции на боковую стимуляцию, — добавляет Юлия Рожкова, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, кандидат технических наук.
Кроме того, хлорофилл обладает противовоспалительным действием. Хроническое воспаление — общая черта многих неврологических заболеваний, способствующая повреждению нейронов. Детоксифицирующие свойства хлорофилла способствуют выведению вредных веществ, снижая их негативное влияние на здоровье мозга и, возможно, предотвращая или замедляя нейродегенерацию.
Важно отметить, что исследования нейропротекторных свойств хлорофилла находятся на начальной стадии, и для полного понимания его действия требуются дополнительные исследования. Тем не менее имеющиеся данные позволяют предположить, что включение в рацион продуктов, богатых хлорофиллом, может способствовать здоровью мозга и защищать от нейродегенеративных заболеваний.
Хлорофилл против ожирения: работает ли это?
В развитых странах ожирение стало серьезной проблемой. Основная причина — мы едим слишком много и мало двигаемся, что приводит к дисбалансу между потреблением и расходом энергии. Чтобы бороться с ожирением и связанными с ним болезнями (диабетом, проблемами с сердцем, атеросклерозом), нужно правильно питаться и есть больше полезных продуктов. Новые исследования показывают, что хлорофилл может помочь контролировать вес.
— Существует исследование, где ученые взяли хлорофилл из водного растения Ludwigia octovalvis и проверили его в лаборатории. Оказалось, что он блокирует рост новых жировых клеток — то есть не дает организму накапливать еще больше жира. В других исследованиях установлено, что употребление экстракта шпината значительно уменьшает набор веса, воспаление низкой интенсивности и улучшает переносимость глюкозы у мышей на высокожировой диете. Кроме того, этот экстракт нивелирует дисбактериоз кишечной микрофлоры, вызванный такой диетой, — рассказывает Юлия Рожкова.
Тилакоиды, мембранные структуры внутри хлоропластов растений, где происходит фотосинтез, богаты галактолипидами, белками, витаминами, антиоксидантами, хлорофиллами, каротиноидами и другими пигментами. Например, молодые листья шпината содержат около 3000 миллиграммов хлорофилла на 100 граммов тилакоидов. Исследования на животных показали, что их добавление в рацион снижает аппетит, способствует уменьшению веса и жировых отложений, а также снижает уровень глюкозы, триглицеридов и свободных жирных кислот в крови. Помимо влияния на гормоны, регулирующие аппетит, мешочки внутри хлоропластов также положительно влияют на липидный профиль, снижая уровень общего и «плохого» холестерина.
Кроме того, доказано, что тилакоиды или хлорофиллин могут изменять разнообразие и состав микробиоты кишечника у людей и мышей. Пищевые компоненты, в том числе растительные лекарственные средства, могут влиять на микробиоту, стимулируя рост полезных бактерий и подавляя вредные, что приводит к благоприятным физиологическим сдвигам.
Борьба с эндокринными нарушениями
— Во-первых, растительный пигмент обладает антиоксидантными свойствами, нейтрализуя активные формы кислорода и уменьшая окислительный стресс, связанный с эндокринными нарушениями. Это помогает защитить яичники, яички, щитовидную железу от повреждений. Во-вторых, зеленая молекула способствует детоксикации, связывая химические вещества-разрушители и выводя их из организма. Этот процесс, известный как хелатирование, предотвращает их взаимодействие с гормональными рецепторами. Например, хлорофилл a и феофитин a из зеленого чая показали защитный эффект против токсического действия п-нонилфенола на дрожжевые клетки, — говорит ученая.
Кроме того, зеленый пигмент обладает противовоспалительным действием, подавляя выработку провоспалительных медиаторов (TNF-α, IL-6, оксида азота). Эксперименты с экстрактом красных водорослей Dulse, содержащим хлорофилл a и феофорбиды, подтвердили его способность уменьшать воспаление. Важную роль зеленой молекулы играет и в поддержании функции печени, ускоряя метаболизм и выведение вредных соединений. Хотя требуются дальнейшие исследования, уже очевидно, что включение в рацион зеленых листовых овощей или биодобавок может помочь снизить негативное влияние эндокринных разрушителей на гормональный баланс и здоровье в целом.
Противопоказания
Любые биодобавки имеют индивидуальные противопоказания. В период беременности и лактации необходима особая осторожность, поэтому консультация с врачом перед началом приема препаратов и БАДов обязательна.
— Даже людям без хронических заболеваний не стоит самостоятельно комбинировать несколько биодобавок без назначения профильного специалиста, — подчеркивает Инна Кылосова, доцент кафедры химических технологий Пермского Политеха, кандидат фармацевтических наук.
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