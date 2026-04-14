Ученые Курчатовского комплекса радиологии и агроэкологии НИЦ «Курчатовский институт» (КК РАЭ) изучили влияние обработки семян пшеницы электронным излучением на урожай и его качество.

Эксперимент проходил в микрополевых условиях в Калужской области. Семена яровой пшеницы сорта Ирень, зараженные корневой гнилью, подвергались перед посадкой облучению разными дозами на низкоэнергетическом электронном ускорителе. Контрольной группой служили необработанные семена. Исследование опубликовано в журнале «Радиация и риск» (Бюллетень Национального радиационно-эпидемиологического регистра).

Результат показал, что облученные семена всходили лучше, а выросшие из них растения давали повышенный урожай. Обработка повысила урожайность зерна более чем на 50% по сравнению с контролем благодаря увеличению продуктивной кустистости. Качество зерна также улучшилось: в нем возросло содержание белка и жира.

Ученые объясняют этот эффект тем, что облучение выступает для семян как стрессор, запуская эволюционно закрепленные механизмы адаптации, которые повышают «запас прочности» растений на последующих этапах вегетации.

Электронное облучение семян улучшило урожай и повысило его качество / © НИЦ «Курчатовский институт»

Еще один важный результат эксперимента — облучение значительно (в несколько раз) снизило пораженность пшеницы корневой гнилью.

Ученые обрабатывали семена разными дозами излучения, чтобы найти баланс между эффективным подавлением фитопатогенов и сохранением посевных качеств семян. Самой эффективной оказалась доза излучения 5 кГр (при энергии электронов 120 кэВ).

В эксперименте использовали низкоэнергетический электронный ускоритель «Дуэт», разработанный в Институте сильноточной электроники СО РАН (Томск). Он создает высокую дозу облучения на поверхности семян для их дезинфекции при малой глубине проникновения, чтобы сохранить всхожесть. Основной недостаток такой методики — сложно обеспечить равномерность облучения. Поэтому ученые планируют совершенствовать подходы к эффективной обработке больших объемов зерна.

Обработка семян низкоэнергетическими электронами абсолютно безопасна для человека. «Такое облучение не делает зерно радиоактивным и не влияет на его генетический аппарат, — объясняет Владимир Харламов, старший научный сотрудник лаборатории радиационных технологий КК РАЭ. — Технология настроена таким образом, чтобы электроны проникали лишь в поверхностные слои семени, где обитают микроорганизмы, не затрагивая зародыш и эндосперм».

Влияние разных видов излучения на семена зерновых культур изучается давно. Применение технологии на практике пока под вопросом (химическая обработка семян все еще экономически выгоднее). Однако ситуацию может изменить ужесточение правил использования пестицидов.

«Низкоэнергетическое электронное облучение сельскохозяйственных культур — перспективное направление, требующее дальнейших исследований. Необходимо подобрать оптимальные режимы радиационной обработки для различных культур с разной структурой семян, сохранив или стимулировав их всхожесть и рост. Кроме того, требуется экономическое обоснование использования технологии», — комментирует Владимир Харламов.

Курчатовский институт 31 статей Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» – одно из крупнейших научных учреждений России. Основанный в 1943 году для создания советского атомного проекта, он стал родоначальником множества новых технологий и научных направлений. Сегодня «Курчатовский институт» – мультидисциплинарный центр с широкими научными интересами и уникальной технической исследовательской базой.