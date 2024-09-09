В Перми разработали экологичную энергоустановку с КПД более 50 процентов

В России много небольших удаленных населенных пунктов и промышленных объектов, куда проводить централизованное электроснабжение экономически невыгодно. Разработка отдельных энергоустановок — стратегическая задача для отечественной отрасли. Ученые Пермского Политеха по заказу АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» разработали и впервые представили макет перспективной энергетической установки на XI международном форуме технологического развития «Технопром-2024» в Новосибирске. Оборудование предназначено для малой энергетики и будет иметь КПД более 50 процентов.

Оборудование разрабатывается центром инженерных разработок ПНИПУ «Низкоуглеродные энергетические установки» по заказу ОДК. Заявленный КПД больше, чем у всех существующих аналогов с мощностью до 1 МВт.

«Разрабатываемая энергоустановка предполагает использование в качестве топлива природный газ. Выработка электроэнергии происходит путем электрохимического преобразования синтез-газа в топливных элементах. Из-за отсутствия процесса горения топлива она считается более экологичной и эффективной», – рассказывает Илья Вялых, кандидат технических наук, директор центра инженерных разработок «Низкоуглеродные энергетические установки» ПНИПУ.

Малая энергетика — это перспективное направление, и здесь будут преобладать энергоустановки на топливных элементах. В России реальных промышленных образцов таких разработок нет. Сейчас заканчивается проектирование, и в конце года приступим к ее испытаниям. На первом этапе энергоустановка будет иметь мощность 2,5 кВт, в дальнейшем мы повысим этот показатель.

Потенциальными заказчиками продукта станут компании нефтегазового сектора, которым нужно энергоснабжение удаленных автономных объектов. Также интерес к энергоустановке проявляют крупные девелоперы и компании энергетического сектора.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ПНИПУ 787 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.