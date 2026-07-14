Ученые проверили, ведет ли просмотр порно к депрессии

Долгое время считалось, что люди, которые увлечены просмотром видео для взрослых, чаще жалуются на симптомы депрессии. Однако новое лонгитюдное исследование с участием почти 3000 человек показало: эта связь значительнее сложнее, чем предполагали.

Научное сообщество давно пытается выяснить, как просмотр порнографических материалов связан с депрессией. За последние годы вышло множество исследований, авторы которых писали: люди с более выраженными симптомами депрессии больше интересуются откровенными видео, а среди тех, кто регулярно выбирает подобный контент, признаки депрессии встречаются чаще среднего. Однако в большинстве таких научных работ состояние участников фиксировали в определенный момент времени, потому нельзя было ответить на главный вопрос — что причина, а что следствие?

Разобраться попыталась международная группа исследователей, опубликовавшая статью в журнале Psychiatry Research. Они проанализировали данные 2806 взрослых жителей США, подобранных так, чтобы выборка соответствовала структуре населения страны по полу, возрасту и другим демографическим характеристикам. За участниками наблюдали два года, опросы проводили каждые шесть месяцев. Это позволило проследить, как меняются симптомы депрессии и привычки, связанные с просмотром порнографии, у одних и тех же людей.

Для оценки депрессивных симптомов взяли валидизированный опросник CES-D-10, а частоту просмотра порнографии добровольцы указывали самостоятельно. Помимо этого, учли пол, возраст и моральное отношение к просмотру порнографии, поскольку есть мнение, что чувство вины или осуждение подобного контента влияет на психологическое состояние человека.

На первом этапе анализа результаты показали: участники, которые больше смотрели видео для взрослых, действительно чаще сообщали о симптомах депрессии. Причем эта закономерность сохранялась на протяжении всего наблюдения.

Затем исследователи применили более сложный статистический метод — Модель панельных данных со случайными эффектами (RI-CLPM). Она помогает отделить устойчивые различия между людьми от изменений, происходящих у одного и того же человека с течением времени. Это считается одним из наиболее надежных способов проверить, действительно ли одно явление может предшествовать другому и влиять на него.

После того как авторы научной работы разделили устойчивые индивидуальные особенности участников и изменения, происходившие в течение двух лет, признаки причинно-следственной связи исчезли. Более частый просмотр порновидео в один из периодов наблюдения не предсказывал усиление депрессивных симптомов спустя шесть месяцев. Не подтвердилось и обратное предположение: более выраженная депрессия не приводила к увеличению просмотра порнографии.

Получается, подтвердилась статистическая связь, но нет доказательств того, что одно явление — причина другого. Вместо этого ученые пришли к выводу, что обнаруженная корреляция, вероятно, отражает более устойчивые особенности отдельных людей, а не изменения, происходящие с ними со временем.

Есть несколько возможных объяснений. По предположению авторов исследования, просмотр порно и симптомы депрессии связаны не напрямую, а через общие факторы. Например, на то и другое могут влиять особенности личности, в том числе высокий уровень нейротизма, одиночество, хронический стресс или склонность отвлекаться от негативных эмоций любым способом. В таком случае более частый просмотр порновидео и депрессивные симптомы — следствие одних и тех же психологических особенностей, а не причина друг друга.

Ученые обратили внимание на еще одну важную деталь. Если просмотр контента для взрослых помогает некоторым временно справляться с отрицательными эмоциями или, наоборот, ухудшает настроение, такие эффекты могут проявляться в течение часов, дней, нескольких недель. В новом исследовании состояние участников оценивали раз в шесть месяцев, поэтому краткосрочные изменения могли остаться незамеченными.

То есть исследователи не исключили существование кратковременных психологических эффектов, но показали: они не приводят к устойчивым изменениям, которые можно было бы выявить на столь длительном промежутке времени. Даже если депрессия и просмотр порно устойчиво связаны, это не означает, что одно явление вызывает другое, подчеркнули ученые. Чтобы окончательно разобраться в механизмах этой связи, потребуются исследования с более частыми наблюдениями и учетом дополнительных факторов, которые могут одновременно влиять и на эмоциональное состояние человека, и на его поведение.

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