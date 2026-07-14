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Андрей Привалов
Андрей Привалов
14 июля, 07:58
Рейтинг: +82
Посты: 248

Разведка США оценила возможный гиперзвуковой потенциал Китая и России к 2035 году

Новый доклад Международного института стратегических исследований (IISS) утверждает, что стремительный рост арсеналов гиперзвукового оружия Китая и России уже влияет на планы США по развитию противоракетной обороны и закупке дальнобойных ударных средств.

Сообщество
# Китай
# оружие
# ракеты
# Россия
# США
# технологии
3М22 «Циркон» / © Wikimedia Common
3М22 «Циркон» / © Wikimedia Common

Согласно исследованию, основанному на оценках американской разведки, к 2035 году Китай может иметь около 4 000 гиперзвуковых ракет, тогда как российский арсенал способен вырасти примерно до 1 000 единиц.

По данным IISS, сегодня Китай располагает примерно 600 гиперзвуковыми ракетами, а Россия — от 200 до 300. В российский арсенал входят гиперзвуковые комплексы 3М22 «Циркон», Х-47М2 «Кинжал» и «Авангард».

По оценкам американской разведки, уже к 2035 году Китай увеличит свой арсенал примерно до 4 000 гиперзвуковых ракет, включая перспективные комплексы DF-27. Россия, как ожидается, к этому времени будет располагать около 1 000 таких вооружений.

Помимо гиперзвуковых систем, в докладе прогнозируется существенный рост других китайских ракетных сил. По оценкам США:

  • количество межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования (МБР) вырастет с нынешних 400 примерно до 700 к 2035 году;
  • число баллистических ракет подводного базирования увеличится с 72 до 132.

Кроме того, ожидается значительное расширение арсенала крылатых ракет воздушного и морского базирования. Если сейчас Китай располагает примерно 1 000 такими ракетами, то к 2035 году их количество может достичь 5 000. Предполагается, что они будут использоваться надводными кораблями, подводными лодками и стратегическими бомбардировщиками H-6.

Несмотря на существующую неопределенность, оценки американской разведки уже оказывают заметное влияние на военное планирование США. Так, в феврале 2026 года Пентагон заключил соглашение с компанией RTX о наращивании производства противоракет SM-3 Block IIA и SM-3 Block IB.

Кроме того, Министерство обороны США намерено в ближайшие годы закупить:

  • до 10 000 крылатых ракет наземного базирования;
  • 4 300 крылатых ракет воздушного базирования;
  • до 12 000 недорогих гиперзвуковых ракет Blackbeard.

По мнению аналитиков IISS, именно ожидаемое развитие китайских и российских ракетных программ становится одним из ключевых факторов, определяющих масштабы будущих американских инвестиций в системы противоракетной обороны и высокоточное дальнобойное вооружение.

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Комментарии

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1 Комментарий
Сергей Механик
Сергей Механик
5 минут назад
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К сожалению, человечество стремится не к миру и процветанию, а к самоуничтожению. Говорят, на ошибках учатся, однако некоторые из них бывает невозможно исправить.
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