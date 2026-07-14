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Разведка США оценила возможный гиперзвуковой потенциал Китая и России к 2035 году
Новый доклад Международного института стратегических исследований (IISS) утверждает, что стремительный рост арсеналов гиперзвукового оружия Китая и России уже влияет на планы США по развитию противоракетной обороны и закупке дальнобойных ударных средств.
Согласно исследованию, основанному на оценках американской разведки, к 2035 году Китай может иметь около 4 000 гиперзвуковых ракет, тогда как российский арсенал способен вырасти примерно до 1 000 единиц.
По данным IISS, сегодня Китай располагает примерно 600 гиперзвуковыми ракетами, а Россия — от 200 до 300. В российский арсенал входят гиперзвуковые комплексы 3М22 «Циркон», Х-47М2 «Кинжал» и «Авангард».
По оценкам американской разведки, уже к 2035 году Китай увеличит свой арсенал примерно до 4 000 гиперзвуковых ракет, включая перспективные комплексы DF-27. Россия, как ожидается, к этому времени будет располагать около 1 000 таких вооружений.
Помимо гиперзвуковых систем, в докладе прогнозируется существенный рост других китайских ракетных сил. По оценкам США:
- количество межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования (МБР) вырастет с нынешних 400 примерно до 700 к 2035 году;
- число баллистических ракет подводного базирования увеличится с 72 до 132.
Кроме того, ожидается значительное расширение арсенала крылатых ракет воздушного и морского базирования. Если сейчас Китай располагает примерно 1 000 такими ракетами, то к 2035 году их количество может достичь 5 000. Предполагается, что они будут использоваться надводными кораблями, подводными лодками и стратегическими бомбардировщиками H-6.
Несмотря на существующую неопределенность, оценки американской разведки уже оказывают заметное влияние на военное планирование США. Так, в феврале 2026 года Пентагон заключил соглашение с компанией RTX о наращивании производства противоракет SM-3 Block IIA и SM-3 Block IB.
Кроме того, Министерство обороны США намерено в ближайшие годы закупить:
- до 10 000 крылатых ракет наземного базирования;
- 4 300 крылатых ракет воздушного базирования;
- до 12 000 недорогих гиперзвуковых ракет Blackbeard.
По мнению аналитиков IISS, именно ожидаемое развитие китайских и российских ракетных программ становится одним из ключевых факторов, определяющих масштабы будущих американских инвестиций в системы противоракетной обороны и высокоточное дальнобойное вооружение.
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