  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
14 июля, 10:55
Игорь Байдов
3

Археологи узнали имя астронома майя

❋ 4.1

Международная команда ученых расшифровала иероглифы на стенах небольшой комнаты в городе Шультун на территории современной Гватемалы. Исследователи обнаружили не просто отдельные записи, а математические формулы, связанные с движением небесных тел, рядом с которыми сохранилось имя вероятного автора. Находка поможет лучше понять, как астрономы майя выполняли сложные расчеты и создавали календари, подобные тем, что позднее появились в знаменитых кодексах.

Археология
# Календарь Майя
# майя
# формула
# цивилизация майя
солнечный календарь майя
Cолнечный календарь майя, известный как Хааб, делился на 19 месяцев / © Getty Images, zimmytws

Цивилизация майя существовала в Центральной Америке около 4000 лет — примерно с 2000 года до нашей эры по 1697 год, до момента, когда испанцы захватили Тайясаль — столицу последнего города-государства. За это время индейцы добились выдающихся успехов в математике и астрономии, разработали сложные календарные системы и на протяжении многих веков вели точные наблюдения за небесными телами. Знания об этом легли в основу религиозной и политической жизни майя. 

Значительную часть письменного наследия индейцев уничтожили испанские миссионеры и конкистадоры в XVI веке. Вместе с древними кодексами исчезли сведения о людях, которые стояли за научными открытиями. Поэтому многие достижения этой цивилизации дошли до наших дней без имен авторов. 

В начале 2000-х археологи стали проводить раскопки на территории древнего города Шультун в Гватемале; он расположен примерно в 40 километрах к северо-востоку от знаменитого Тикаля. В эпоху расцвета майя Шультун входил в число крупных политических и культурных центров, но, несмотря на внушительные размеры и десятки храмов, его изучили намного меньше, чем соседние памятники. 

Новый этап археологических работ стартовал в 2010-м, когда ученые решили исследователь тоннель, который задолго до них проложили черные копатели. Проход привел археологов к небольшой комнате внутри здания 10K-2, где сохранились настенные росписи и математические записи майя. В IX веке комнату намеренно заполнили камнем, строительным мусором и землей, а сверху возвели новые сооружения. Благодаря такой перестройке стены помещения оказались законсервированы. 

Во время раскопок ученые обнаружили фрески с изображением придворных писцов и множества едва различимых математических записей. Уже тогда стало понятно, что помещение служило рабочим кабинетом людей, которые занимались расчетами и наблюдениями за небом. 

Международная группа археологов и эпиграфистов под руководством Франко Росси (Franco Rossi) из Массачусетского технологического института в США тщательно исследовала помещение и обнаружила 11 иероглифов (глифов), расположенных рядом с несколькими десятками коротких математических записей. Чтобы понять их значение, специалисты многократно фотографировали надписи при разном освещении, сканировали поверхность стены и сравнивали символы с более поздними текстами майя. 

математическая формула
Математическая формула, нанесенная на стену комнаты / © F.D. Rossi; H. Hurst

Анализ показал, что ученые имеют дело с математической формулой, а последние ее символы указали на личную подпись автора или человека, кому принадлежали вычисления. После длительной расшифровки Росси и его коллеги прочитали имя Сак Тан Вааш (Sak Tahn Waax), что можно перевести как «Белогрудая лисица». По мнению исследователей, именно этот человек составил математическую формулу, сохранившуюся на стене. Это первое известное прямое упоминание имени человека, связанного с математико-астрономическими расчетами майя классического периода и самое древнее на территории Южной и Северной Америки. 

Что касается самой формулы, то по содержащимся в ней календарным датам исследователи вычислили, когда именно ее вывели: в 781 году, за 30 лет до того, как помещение окончательно засыпали камнями и землей. 

иероглифы майя
Последние два иероглифа содержали ключ к расшифровке имени астронома-математика / © D. Stuart

Формула представляла собой математическую «инструкцию» для согласования движения планет с календарем. Сак Тан Вааш записал последовательность чисел и календарных обозначений, чтобы определить момент, когда циклы Венеры и Марса вновь совпадут друг с другом и с солнечным годом. Такие расчеты позволяли заранее узнать, в какие дни небесные события повторятся, и использовать эти даты при составлении календарей и планировании важных ритуалов.

Исследователи полагают, что небольшая комната служила рабочим кабинетом астронома, где он выполнял черновые расчеты перед тем, как перенести их в кодексы. Поэтому формула скорее напоминала не готовый текст, а рабочую математическую запись.

Для широкой аудитории находка может показаться скромной: открыт не новый город или храм. Однако для истории науки ее значение огромно. Ученые давно знали, что майя создавали сложные календари, рассчитывали движение небесных тел и выполняли точные математические вычисления. Но имена людей, стоявших за этими знаниями, письменные источники не сохранили. Даже если удавалось найти астрономические таблицы или расчеты, определить их автора было невозможно.

Теперь ситуация изменилась. Впервые ученым удалось связать астрономические расчеты классического периода майя с конкретным человеком. Такой пример пока остается единственным. 

Научная работа опубликована в журнале Antiquity.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
Игорь Байдов
602 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Археология
# Календарь Майя
# майя
# формула
# цивилизация майя
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
14 Июл
Бесплатно
Эволюция социальности позвоночных в контексте происхождения человеческого общества
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
14 Июл
Бесплатно
Устойчивость транспортной системы, или нужны ли нам электросамокаты?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
15 Июл
2000
Будущее русского языка
Medio Modo
Москва
Лекция
15 Июл
Бесплатно
Почему «Война и мир» – великая книга?
ВДНХ
Москва
Лекция
15 Июл
Бесплатно
Философия искусственного интеллекта: новые вопросы о человеке и мире
Библиотека им. Анны Ахматовой
Москва
Лекция
16 Июл
Бесплатно
Миклухо-Маклай и секретное плавание корвета «Скобелев»
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
16 Июл
Бесплатно
Вирусы против опухоли: новые подходы в терапии рака
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
16 Июл
Бесплатно
Сердце как инженерная задача: от насоса к тканевой инженерии
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
16 Июл
Бесплатно
Пластик: враг планеты или лучший материал цивилизации?
ИЦАЭ
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
13 июля, 14:06
Максим Абдулаев

Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.

Биология
# Баренцево море
# горбатые киты
# защита природы
# китообразные
# киты
# косатки
# природа
# усатые киты
Выбор редакции
13 июля, 20:02
Evgenia Vavilova

Физик создал маленькую Вселенную, для которой нет понятия времени

Деревья растут и люди стареют не потому, что идет время, а из-за происходящих внутри них процессов. Но можно ли сказать, что именно эти процессы порождают время? Ученый создал маленькую Вселенную, в которой дела обстоят именно так.

Физика
# время
# коденсат Бозе-Эйнштейна
# лазеры
# Общая теория относительности
# рубидий
# энтропия
14 июля, 06:17
Мария Азарова

Ученые проверили, ведет ли просмотр порно к депрессии

Долгое время считалось, что люди, которые увлечены просмотром видео для взрослых, чаще жалуются на симптомы депрессии. Однако новое лонгитюдное исследование с участием почти 3000 человек показало: эта связь значительнее сложнее, чем предполагали.

Психология
# депрессия
# зависимость
# порнография
12 июля, 12:24
Марк Чернов

Интервальное голодание оказалось не хуже подсчета калорий — и оно значительно легче переносится

Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.

Медицина
# диета
# интервальное голодание
# лишний вес
# метаболизм
# питание
# похудение
13 июля, 14:06
Максим Абдулаев

Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.

Биология
# Баренцево море
# горбатые киты
# защита природы
# китообразные
# киты
# косатки
# природа
# усатые киты
Выбор редакции
13 июля, 20:02
Evgenia Vavilova

Физик создал маленькую Вселенную, для которой нет понятия времени

Деревья растут и люди стареют не потому, что идет время, а из-за происходящих внутри них процессов. Но можно ли сказать, что именно эти процессы порождают время? Ученый создал маленькую Вселенную, в которой дела обстоят именно так.

Физика
# время
# коденсат Бозе-Эйнштейна
# лазеры
# Общая теория относительности
# рубидий
# энтропия
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
26 июня, 14:54
Максим Абдулаев

Начало деменции у пожилых собак определили по их походке

Американские ветеринары установили, что длина шага передних лап у пожилых собак отражает возрастные изменения в работе мозга. Когда у собак развивается деменция, шаги их передних лап становятся короче, причем эта связь не зависит от хронической боли в суставах.

Биология
# деменция
# походка
# собаки
# старение
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Археологи узнали имя астронома майя

    14 июля, 10:55

  2. NASA начало сборку ракеты для пилотируемой миссии Artemis III

    14 июля, 10:22

  3. Физики впервые объяснили, почему золото не тускнеет тысячелетиями

    14 июля, 10:10

  4. США заказали 36 спутников для «Золотого купола»

    14 июля, 10:08
Выбор редакции

Пережившие китобоев: как в России спасают гренландских китов Охотского моря и не только

13 июля, 14:06

Последние комментарии

Дэн М
2 минуты назад
Из выше указанных стран в основном бегут. В страны где поприличнее. Круче кубы, пожалуй, Кндр. Но толстый закрылся по полной

Карта: страны, где мигранты составляют менее 1% населения

Ильдар Гатауллин
6 минут назад
Eloboss, ой, что ты гонишь🤣🤣🤣ты щас несешь полную чушь,жил он там...

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

rau vadim
7 минут назад
Дым в глаза. Кто и с какой целью, составил этот звездёшь? Германия ни по каким критериям не может быть на том месте, которое ей прописали. Медицины

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Людмила Шахова
8 минут назад
Михаил, там есть ссылка. В предложении: - "Редакция NakedScience продолжает переводить познавательные уроки TED-Ed." на слово "уроки" нажмите...

Почему авиакомпании продают билетов больше, чем количество мест в самолете?

Qwer Qwer
15 минут назад
Я не понял, а где Украина? Весь мир доит на деньги.

Рейтинг самых могущественных стран по опросу общественного мнения

Анна Франскевич
38 минут назад
Китайцы переиграли в Deliver Us The Moon? ) Но да лучше строится сейчас. А не когда земле кирдык и строить уже не из чего.

В Китае предложили построить у южного полюса Луны лазерную энергетическую башню для беспроводной передачи энергии

Владислав Шупик
52 минуты назад
Бразилию по приколу нарисовали? Там у половины страны корни из других стран

Карта: страны, где мигранты составляют менее 1% населения

Ленивый Лаобан
57 минут назад
А чё, религия больше фоток рудников не позволила добавить? 10 крупнейших рудников, достойны большего качества обзора.

Десять крупнейших золотых рудников и комплексов мира

Карина Абдуллина
1 час назад
Бредятина. Очевидно Россия на первом месте ))

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Евгений Булгаков
1 час назад
Omarov, да этот рейтинг просто бред, Бангладеш просто ужасен по всем фронтам, Казахстан на фоне Бангладеша вообще на недосягаемом уровне. Тоже самое с

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Qwer Qwer
2 часа назад
Бред

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Dina Kashapova
2 часа назад
Златан, рубят и сажают не одни и те же люди, с разными жизненными целями....

«Великая зеленая стена» обогнала природу: деревья, посаженные человеком, выросли быстрее, чем в обычных лесах

Сергей Механик
3 часа назад
К сожалению, человечество стремится не к миру и процветанию, а к самоуничтожению. 😕

Разведка США оценила возможный гиперзвуковой потенциал Китая и России к 2035 году

Богдан Гордеев
3 часа назад
Стрелочник, вот как раз таки ты гадаешь на кофейной гуще, а этот рейтинг чистая статистика и строгие заданные параметры в формулах.

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Николай Цыгикало
3 часа назад
Да, вот уж когда астрономы будут вспоминать помехи от Старлинков как детский лепет. "Кроме того, отраженный поток невозможно сфокусировать до

Reflect Orbital получила разрешение на запуск первого космического зеркала

Роман Володин
4 часа назад
Снова лицемерие. Их приложения - тот же ватсапп - уже с прецедентами делают все то же самое. Цензура у них такая, что наша отдохнет, ограничения впн

ЕС ввел санкции против VK и юрлица мессенджера MAX

Егор Беззубенко
4 часа назад
Бэлла, Вы просто прикиньте, сколько украинских поп-звёзд проживало в России, и сколько российских - в Украине. И сопоставьте. Почему, интересно.

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Ден Толмачёв
4 часа назад
Недавно публиковали рейтинг 10 метрополитенов по красоте и чистоте. Московского в списке не было. Вот вам и цена этих рейтингов. Фуфло полное.

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

полиграф шариков
4 часа назад
даёшь лебединое озеро!!!! хочу посмотреть балет, понимаш!!!

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

полиграф шариков
4 часа назад
Eloboss, так езжай, вона путин гражданство раздает, прям в краснодыр

Рейтинг стран с самым высоким качеством жизни в 2026 году

Самые обсуждаемые