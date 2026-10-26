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В пещере в Китае нашли первую в стране слепую пресноводную улитку, живущую в полной темноте

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В высокогорной пещере в Китае ученые обнаружили первую в истории этой страны слепую пресноводную улитку, постоянно живущую в абсолютной темноте. Новый вид получил название Erhaia dijiang, в честь Ди Цзяна — безликого покровителя гор из древней китайской мифологии.

Биология
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# моллюски
# новые виды
# охрана природы
# Улитки
# эволюция
Erhaia dijiang — новый вид пресноводной улитки, обнаруженный в пещере китайской провинции Юньнань
Erhaia dijiang — новый вид пресноводной улитки, обнаруженный в пещере китайской провинции Юньнань / © Pensoft Publishers

Уникального моллюска нашла группа китайских специалистов из Юйсиского сельскохозяйственного профессионально-технического колледжа и Наньчанского университета при обследовании пещеры в провинции Юньнань. Находку сделали на рекордной для этого семейства пещерных улиток высоте — 2062 метра над уровнем моря. Это доказало, что пресноводные пещерные моллюски способны выживать в пещерных системах на высоте более двух километров. Результаты своего открытия биологи опубликовали в журнале Subterranean Biology.

Крошечные моллюски полностью приспособились к подземным условиям: в процессе эволюции их зрение атрофировалось, раковина стала мелкой, конусовидной и полупрозрачной, а нежное тело утратило какой-либо цветовой пигмент. Из головы моллюска выходят лишь тонкие чувствительные щупальца, помогающие ориентироваться в пространстве. В лабораторных условиях улитки продемонстрировали сильнейшую светобоязнь: они немедленно уползали в самые темные щели под камнями при малейшем попадании света.

В природе эти животные обитают в мелководных подземных ручьях, на глубине менее одного метра, где прячутся среди придонной гальки. Температура воды в их пещерных водоемах круглый год сохраняется на стабильной отметке около 20 градусов Цельсия.

Эти существа никогда не заселяют открытые наземные реки и держатся строго в пределах двух метров от подземного входа. В лаборатории улитки успешно питались водорослевым налетом с поверхности камней и обычным искусственным кормом для рыб.

Несмотря на научную ценность открытия для изучения всей подземной фауны Восточной Азии, ученые назвали положение нового вида крайне тревожным. Во время первичных полевых исследований удалось найти всего три живые взрослые особи и одну пустую раковину, а детеныши улиток не встретилась вовсе. В связи с этим исследователи призвали срочно провести обследования соседних пещерных систем региона и разработать специальные охранные меры по защите этого уязвимого вида от полного исчезновения.

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Марк Чернов
Марк Чернов
186 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Биология
# адаптация
# биоразнообразие
# моллюски
# новые виды
# охрана природы
# Улитки
# эволюция
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