Самки дельфинов научились распознавать агрессивных самцов по их крикам
Новое исследование показало, что самки индо-тихоокеанских афалин знают индивидуальные голоса самцов, насильно принуждающих к спариванию, и заранее уплывают от них. Способность отслеживать социальную репутацию конкретных особей по звуковым ярлыкам позволяет фертильным самкам избегать сексуального насилия и контролировать свое размножение.
В заливе Шарк-Бей, в Австралии, самцы афалин объединяются в многоуровневые альянсы, чтобы агрессивно захватывать и удерживать самок. Этот процесс биологи называют консортством. Самцы бьют самку, кусают и издают угрожающие щелкающие звуки, заставляя ее плыть рядом. Из-за таких нападений самки получают физические травмы, теряют время на поиск пищи и не могут свободно выбирать партнера. У каждого дельфина есть уникальный «свист-автограф», который заменяет ему имя. Самцы используют такие сигналы, чтобы координировать совместные атаки на самок. Но ученые не знали, могут ли сами самки использовать чужие имена-свисты для самозащиты.
Авторы исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, проверили эту гипотезу в открытом океане на 17 диких самках. Биологи опускали с лодки подводный динамик и транслировали животным заранее записанные именные свисты 11 разных самцов.
За реакцией дельфинов следили с помощью квадрокоптеров, зависавших на высоте около 30 метров. Дроны позволили убрать присутствие человека и точно измерить дистанцию, на которую уплывали самки. Из 34 экспериментов в 88% случаев дельфины реагировали на звук визуально и почти мгновенно — в среднем через 1,8 секунды после начала свиста. Ответных акустических сигналов самки не давали.
Авторы работы сопоставили видеозаписи с дронов с базой поведенческих наблюдений за популяцией залива Шарк-Бей, которую биологи ведут с 2001 года. Ученые подсчитали частоту, с которой звучавший из динамика самец ранее брал самок в заложницы, и оценили репродуктивный статус слушательниц.
Реакция зависела от того, могла ли самка забеременеть в момент эксперимента. Фертильные особи (без маленьких детенышей) избегали источника звука активнее: они уплывали в среднем на 33,7 метра. Недоступные для спаривания самки (с младенцами или старше 40 лет) отходили лишь на 13,5 метра.
При этом фертильные самки уплывали тем дальше и быстрее, чем выше был общий уровень агрессивности конкретного самца в популяции. Реакция зависела не от того, обижал ли самец саму слушательницу в прошлом, а от его репутации в целом. Биологи допускают, что самки собирают информацию косвенно, наблюдая со стороны, как конкретный самец преследует других дельфинов.
В этой системе возникает жесткий эволюционный компромисс коммуникации. Самцам жизненно необходимо громко перекликаться, чтобы собирать союзников в банды (их свист разносится под водой на 2,2 километра). Но эти же сигналы выдают их присутствие и позволяют фертильным самкам вовремя скрыться. В редких случаях биологи фиксировали, что одинокие самки немного приближались к источнику звука (в среднем на 3,2 метра). Исследователи прямо в тексте отмечают, что эти эпизоды требуют дополнительных проверок: животные могли не идти на сближение осознанно, а просто коротко исследовать странный источник шума.
Способность связывать вокальную метку с репутацией особи указывает на сложную социальную память у дельфинов. Индивидуальные звуковые сигналы помогают млекопитающим не только поддерживать родственные связи, но и защищаться от принудительных контактов в обществе с высоким уровнем мужского насилия.
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