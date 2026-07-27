Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Рейтинг стран с наименьшими запасами пресной воды на душу населения

Пресная вода — один из самых жизненно важных, но при этом крайне неравномерно распределенных природных ресурсов на планете.

Рейтинг стран с наименьшими запасами пресной воды на душу населения / © Visual Capitalist

Хотя лишь около 1% мировых запасов пресной воды доступен для непосредственного использования человеком, одни страны располагают мощными речными системами, озерами и обильными осадками, обеспечивающими устойчивое восполнение водных ресурсов. Другие же вынуждены полагаться на ограниченные запасы подземных вод, опреснение морской воды или импорт продовольствия и товаров, чтобы снизить нагрузку на собственные водные ресурсы.

Выше представлен рейтинг стран с наименьшими объемами возобновляемых внутренних запасов пресной воды на душу населения. Источником информации являются Всемирный банк и платформа Our World in Data. Показатель измеряется в кубических футах возобновляемых внутренних ресурсов пресной воды на одного жителя.

Первое место в мировом рейтинге занимает Кувейт, практически полностью лишенный собственных источников пресной воды. В стране нет ни рек, ни озер, поэтому обеспечение населения питьевой водой почти полностью зависит от опреснения морской воды.

На втором месте находится Бахрейн, где на одного жителя приходится всего 93 кубических фута (2,6 кубических метра) возобновляемой пресной воды. Третью строчку занимает Египет — первая африканская страна в рейтинге. Несмотря на то что через его территорию протекает Нил, объем внутренних возобновляемых водных ресурсов составляет лишь 314 кубических футов (8,8 кубических метра) на человека.

Для сравнения, среднемировой показатель достигает 190 700 кубических футов (5400 кубических метра) на человека, что более чем в 2 000 раз превышает уровень Бахрейна.

Семь из двадцати стран рейтинга расположены на Ближнем Востоке: Кувейт, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Йемен, Иордания и Саудовская Аравия. Большинство из них относится к числу самых засушливых государств, где выпадает крайне мало осадков, а постоянные поверхностные источники воды практически отсутствуют.

Именно поэтому опреснение морской воды, эффективное управление водными ресурсами и технологии водосбережения стали ключевыми элементами инфраструктуры региона. Для многих ближневосточных стран водная безопасность напрямую зависит от современных технологий, импорта и рационального использования воды.

Проблема затрагивает не только Ближний Восток

Страны Африки также широко представлены в рейтинге — их тоже семь: Египет, Судан, Мавритания, Ливия, Нигер, Алжир и Джибути.

Из азиатских государств в список вошли: Мальдивы, Сингапур, Туркменистан и Пакистан.

Особого внимания заслуживает Туркменистан. Несмотря на лишь 16-е место в рейтинге, страна является мировым лидером по потреблению воды на душу населения. Основная причина — масштабное выращивание хлопка и интенсивный забор воды из реки Амударья для орошения сельскохозяйственных угодий.

Не менее интересен пример Сингапура. Здесь на каждого жителя приходится всего около 3 800 кубических футов (107 кубических метров) пресной воды. Ограниченная территория, практически полное отсутствие крупных природных водоемов и население свыше шести миллионов человек делают страну одной из наиболее зависимых от современных технологий водоснабжения.

Небольшие островные страны также испытывают серьезный дефицит пресной воды.

Так, Мальта — единственный представитель Европы в рейтинге — занимает 12-е место, располагая лишь 3 400 кубическими футами (96 кубических метров) пресной воды на человека.

Единственной страной Америки в списке стал Барбадос, который замыкает первую двадцатку с показателем около 10 000 кубических футов (283 кубических метра) на одного жителя.

Недостаток пресной воды представляет угрозу не только для здоровья населения, но и способен существенно сдерживать экономическое развитие. Ограниченные водные ресурсы осложняют ведение сельского хозяйства, усиливают конкуренцию за доступ к воде и могут становиться причиной международной напряженности.