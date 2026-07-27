  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Юлия Николаева
Юлия Николаева
27 июля, 07:38
Рейтинг: +157
Посты: 244

Рейтинг стран с наименьшими запасами пресной воды на душу населения

Пресная вода — один из самых жизненно важных, но при этом крайне неравномерно распределенных природных ресурсов на планете.

Сообщество
# вода
# инфографика
# мир
# Рейтинги
# статистика
Рейтинг стран с наименьшими запасами пресной воды на душу населения  / © Visual Capitalist
Рейтинг стран с наименьшими запасами пресной воды на душу населения  / © Visual Capitalist

Хотя лишь около 1% мировых запасов пресной воды доступен для непосредственного использования человеком, одни страны располагают мощными речными системами, озерами и обильными осадками, обеспечивающими устойчивое восполнение водных ресурсов. Другие же вынуждены полагаться на ограниченные запасы подземных вод, опреснение морской воды или импорт продовольствия и товаров, чтобы снизить нагрузку на собственные водные ресурсы.

Выше представлен рейтинг стран с наименьшими объемами возобновляемых внутренних запасов пресной воды на душу населения. Источником информации являются Всемирный банк и платформа Our World in Data. Показатель измеряется в кубических футах возобновляемых внутренних ресурсов пресной воды на одного жителя.

Первое место в мировом рейтинге занимает Кувейт, практически полностью лишенный собственных источников пресной воды. В стране нет ни рек, ни озер, поэтому обеспечение населения питьевой водой почти полностью зависит от опреснения морской воды.

На втором месте находится Бахрейн, где на одного жителя приходится всего 93 кубических фута (2,6 кубических метра) возобновляемой пресной воды. Третью строчку занимает Египет — первая африканская страна в рейтинге. Несмотря на то что через его территорию протекает Нил, объем внутренних возобновляемых водных ресурсов составляет лишь 314 кубических футов (8,8 кубических метра) на человека.

Для сравнения, среднемировой показатель достигает 190 700 кубических футов (5400 кубических метра) на человека, что более чем в 2 000 раз превышает уровень Бахрейна.

Семь из двадцати стран рейтинга расположены на Ближнем Востоке: Кувейт, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Йемен, Иордания и Саудовская Аравия. Большинство из них относится к числу самых засушливых государств, где выпадает крайне мало осадков, а постоянные поверхностные источники воды практически отсутствуют.

Именно поэтому опреснение морской воды, эффективное управление водными ресурсами и технологии водосбережения стали ключевыми элементами инфраструктуры региона. Для многих ближневосточных стран водная безопасность напрямую зависит от современных технологий, импорта и рационального использования воды.

Проблема затрагивает не только Ближний Восток

Страны Африки также широко представлены в рейтинге — их тоже семь: Египет, Судан, Мавритания, Ливия, Нигер, Алжир и Джибути.

Из азиатских государств в список вошли: Мальдивы, Сингапур, Туркменистан и Пакистан.

Особого внимания заслуживает Туркменистан. Несмотря на лишь 16-е место в рейтинге, страна является мировым лидером по потреблению воды на душу населения. Основная причина — масштабное выращивание хлопка и интенсивный забор воды из реки Амударья для орошения сельскохозяйственных угодий.

Не менее интересен пример Сингапура. Здесь на каждого жителя приходится всего около 3 800 кубических футов (107 кубических метров) пресной воды. Ограниченная территория, практически полное отсутствие крупных природных водоемов и население свыше шести миллионов человек делают страну одной из наиболее зависимых от современных технологий водоснабжения.

Небольшие островные страны также испытывают серьезный дефицит пресной воды.

Так, Мальта — единственный представитель Европы в рейтинге — занимает 12-е место, располагая лишь 3 400 кубическими футами (96 кубических метров) пресной воды на человека.

Единственной страной Америки в списке стал Барбадос, который замыкает первую двадцатку с показателем около 10 000 кубических футов (283 кубических метра) на одного жителя.

Недостаток пресной воды представляет угрозу не только для здоровья населения, но и способен существенно сдерживать экономическое развитие. Ограниченные водные ресурсы осложняют ведение сельского хозяйства, усиливают конкуренцию за доступ к воде и могут становиться причиной международной напряженности.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
27 Июл
Бесплатно
Объединенные Арабские Эмираты: культурный код, стратегия будущего
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
28 Июл
Бесплатно
Бобры. Все о речных строителях
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
28 Июл
Бесплатно
Тайна «Маленьких Красных Точек»: что скрывает ранняя Вселенная?
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
29 Июл
Бесплатно
Как строят метро в Петербурге
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
29 Июл
Бесплатно
«Отцы и дети» И. Тургенева: не война поколений, а тест на гибкость
ВДНХ
Москва
Лекция
29 Июл
1000
В скольких измерениях мы живем?
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
29 Июл
2000
Что мы можем и не можем увидеть на звездном небе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
30 Июл
Бесплатно
Превентивная медицина, биохакинг и спорт
Курилка Гутенберга
Москва
Презентация
30 Июл
Бесплатно
Капицы. Отец и сын
Культурный центр ЗИЛ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
24 июля, 11:13
Игорь Байдов

Звуки помогли повысить урожайность

Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.

Биология
# ботаника
# звуки
# каннабис
# конопля
# растения
# урожайность
25 июля, 10:46
Александр Березин

Starship впервые в истории вывел в космос полезную нагрузку — чтобы сразу сжечь ее в атмосфере

Формально почти вся программа тринадцатого полета самой большой ракеты в истории выполнена. Однако испытания показали неполную отлаженность ключевого элемента системы. SpaceX оказывается в ситуации действительно плотных сроков: до намеченного возвращения людей на Луну всего два года и два месяца.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космос
# лунная гонка
# США
24 июля, 12:05
Андрей Серегин

Лингвисты выяснили, что три тысячи лет назад в мире было в 10 раз больше языков

Сегодня на земле существует примерно 7500 языков, однако ученые давно подозревали, что в прошлом их было значительно больше. Международная группа лингвистов реконструировала историю языкового разнообразия за последние 12 тысяч лет и пришла к выводу, что человечество уже пережило «золотой век» языков, после которого их число начало быстро сокращаться.

Антропология
# голоцен
# колонизация
# культура
# лингвистика
# языки
24 июля, 11:13
Игорь Байдов

Звуки помогли повысить урожайность

Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.

Биология
# ботаника
# звуки
# каннабис
# конопля
# растения
# урожайность
25 июля, 10:46
Александр Березин

Starship впервые в истории вывел в космос полезную нагрузку — чтобы сразу сжечь ее в атмосфере

Формально почти вся программа тринадцатого полета самой большой ракеты в истории выполнена. Однако испытания показали неполную отлаженность ключевого элемента системы. SpaceX оказывается в ситуации действительно плотных сроков: до намеченного возвращения людей на Луну всего два года и два месяца.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космос
# лунная гонка
# США
22 июля, 12:28
КАИ

Российские ученые решили проблему герметизации при производстве композиционных материалов

Ученые КНИТУ-КАИ предложили усовершенствованную пресс-форму для компрессионной консолидации в вакууме композиционных материалов и пластмасс с герметичной внутренней полостью. Изобретение относится к области обработки материалов давлением при воздействии вакуума, в частности к устройствам с герметичной внутренней полостью для компрессионной консолидации термопластичных композиционных материалов.

КАИ
# герметизация
# композиты
# материалы
# технологии
9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

Медиа
# «ВКонтакте»
# YouTube
# аудитория
# блокировки
# видеосервис
# интернет
# медиа
1 июля, 11:54
Марк Чернов

Историки объяснили, как римляне строили идеально прямые дороги на тысячи километров

Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.

История
# Древний Рим
# инженерия
# инструменты
# история
# Римская империя
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Астрономы могли пропустить сигналы инопланетян из-за «слепого пятна»

    25 июля, 14:10

  2. Астрофизики выяснили, почему солнечный ветер по-разному атакует две стороны Луны

    25 июля, 13:33

  3. Starship впервые в истории вывел в космос полезную нагрузку — чтобы сразу сжечь ее в атмосфере

    25 июля, 10:46

  4. Постоянную Хаббла предложили измерять по первым звездным скоплениям

    24 июля, 14:46
Выбор редакции

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

19 июля, 20:09

Последние комментарии

Вадим Кульков
2 часа назад
Так себе выборка..

Как страны мира относятся к США и Китаю

Gavril Milokumov
2 часа назад
Дмитрий, да примерно верная статистика. Она в баррелях. Сауди KSA в год добывает около 600 млн тонн и где-то больше половины из них экспортирует.

Инфографика: крупнейшие потребители нефти в мире

stephanie
2 часа назад
В метро, когда смотрю на новости, натыкаюсь на «tsunami for brainrots» - как будто космические запуски и игры по типу escape tsunami for brainrots https://escapetsunamibrainrots.org/

Самые интересные космические запуски и миссии 2026 года

stephanie
2 часа назад
В метро залип на новости про 2026 год, увидел, что «Союз-5» стартует в конце года, а chaves nightmare https://dwarfeatsmountain.org/ тоже в планах, это как два разных сюжета в

Самые интересные космические запуски и миссии 2026 года

Потапов Сергей
4 часа назад
Dmitriy, в России более 100 заводов переработки нефти. Помимо топлива это смазочные материалы, битумные, химические вещества и .т.д.

Инфографика: крупнейшие потребители нефти в мире

Юра Русских
4 часа назад
Станислав, он его уже построил. А гугл то что?

Google строит вокруг интернета ИИ-ограду, отсекая сайты от аудитории

Роман Родыгин
4 часа назад
Про Гренландию - зря Вы так. В Гренландии куча археологических объектов осталась от эпохи викингов. Руины, как минимум, одного каменного здания до

Недавние археологические открытия, изменившие представление об истории

Станислав По
5 часов назад
Михаил, А кто же еще? ЦРУ на майдане войну начали, а до того 20 лет готовили. А до того объявили холодную войну недавним союзникам, только что

Семь технологий, которые делают рои военных беспилотников умнее и опаснее

Кирилл Канаев
5 часов назад
Всю жизнь убирали, ели и здоровы никто не помер

Безопасно ли есть варенье, полностью убрав сверху образовавшуюся плесень?

Алексей Годованюк
5 часов назад
Это что-то про "сферического коня" в вакууме? Да точно! Эта инфографика однозначно бред сумасшедшего. Ярчайший тому показатель, зачисление Украины

Карта: распределение стран по уровню дохода

Михаил Рожко
8 часов назад
Станислав, простите, но у вас какие-то странные мысли. К примеру в самой Германии люди очень трагически воспринимают то, что их страна когда то была

Семь технологий, которые делают рои военных беспилотников умнее и опаснее

Михаил Рожко
8 часов назад
Станислав, вы ещё скажите что они войну начали - не несите бред. Любая война ужасна, но ещё ужаснее винить тех, кто обороняется, а не нападает.

Семь технологий, которые делают рои военных беспилотников умнее и опаснее

Антон Кучерук
8 часов назад
В списке Эстония. А там прям туристы в очередь стояли? Думаю эта страна из разряда треш туров, как по каким нибудь Чаду или Белизу

Какие страны больше всего приобрели и потеряли туристов

Станислав По
8 часов назад
Иван, Западная цивилизация - фашист. У них с самого начала в своей основе лежала идея исключительности позволяющая им морально грабить и убивать

Семь технологий, которые делают рои военных беспилотников умнее и опаснее

Андрей Гаврилов
8 часов назад
О, нацистское соципатье из кожи вон лезет чтобы все поняли что оно из себя представляет. Знакомит нас со своим "особо богатым внутренним миром",

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Станислав По
8 часов назад
Гуглаг он строит

Google строит вокруг интернета ИИ-ограду, отсекая сайты от аудитории

Ден Толмачёв
8 часов назад
У щеневмерликов пуканы рвёт.

Рейтинг стран-лидеров по объему ВВП по паритету покупательной способности в 2026 году

Иван Колупаев
10 часов назад
Николай, "мы столько вбухали осталось чуть-чуть" это всегда работает 🙂 Ну почти. Однако вероятность что Китай окажется на Луне раньше растет.

Starship впервые в истории вывел в космос полезную нагрузку — чтобы сразу сжечь ее в атмосфере

Артемий Лазаревский
10 часов назад
Полная ахинея. Как обычно, на Хабре выдают факты уровня жёлтой прессы. У всего блин есть логика, и есть процессы, алгоритмы. Если он это составил -

ИИ-агент оставил «заметки» будущим версиям себя, как обойти внутренние ограничения

Иван Колупаев
10 часов назад
Гаврюш, всерьез думаешь что мне интересно твое мнение? 😁

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Самые обсуждаемые